Spielwarenmesse 2020 – Miniatures Porsche 911 RWB (964 & 993) au 1:43 par Schuco

A l’occasion du salon du jouet de Nuremberg 2020, la Spielwarenmesse, le spécialiste allemand Schuco a dévoilé sa gamme de miniatures du préparateur japonnais RWB sur base de Porsche 911 type 964 & 993 au 1:43. 4 modèles composent cette nouvelle gamme avec différentes teintes et limitées chacune à 500 exemplaires.

Présentées en avant-première à Nuremberg, les 4 premières versions au 1:43 sont aujourd’hui commercialisées : deux Porsche 911 type 964 RWB (teintes rouge et bleu) et deux 911 type 993 RWB (teintes vert et pourpre). La matière utilisée est principalement la résine avec des pièces en plastique.

Les préparateurs automobiles ont de plus en plus la côte, notamment en miniatures. Alors que certains fabricants ont déjà pris de l’avance comme GT Spirit au 1:18 et même au 1:12 mais aussi Tarmac Works au 1:64, Schuco leur emboîte le pas cette fois à l’échelle 1:43.

Débutées il y a 15 ans, les réalisations du japonnais Akira Nakai sur les Porsche 911 type 964 & 993 via sa marque Rauh-Welt Begriff (RWB) rencontrent un énorme succès à travers le monde via l’ouverture de différentes filiales. La touche finale du montage des éléments spécifiques de la carrosserie est toujours réalisée par le « Maître » qui se déplace à travers le monde.

Schuco propose désormais 4 premiers modèles au prix de 59,95 euros et limités à 500 exemplaires par teinte :

– Porsche 911 type 964 rouge – référence 450911300

– Porsche 911 type 964 bleu – référence 450911400

– Porsche 911 type 993 pourpre – référence 450911600

– Porsche 911 type 993 vert- référence 450911700

Photos : 4Legend.com