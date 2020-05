Triche en Formule E – Audi arrête sa collaboration avec Daniel ABT

Coup de théâtre en Formule E : suite à une triche délibérée et découverte du pilote Audi Daniel Abt durant la dernière course virtuelle ‘Race at Home Challenge’ à Berlin, Audi Motorsport a mis un terme à sa collaboration avec lui en le virant. Cette décision brutale a été annoncée et confirmée officiellement le 26/05/2020 par Daniel Abt sur sa chaîne Youtube, expliquant au passage son geste et s’excusant.

Pilote en Formule E depuis 2014

Daniel ABT, fils de Hans-Jürgen Abt gérant le préparateur automobile ABT Sportsline et l’équipe de course engageant pour Audi les voitures de course e-tron FE06 en Formule E.

Le pilote allemand pilotait l’une des deux voitures engagées d’abord par ABT Sportsline puis officiellement par Audi depuis la toute première course du championnat de Formule E en 2014 aux côtés de son collègue Luca di Grassi.

Alors que les courses automobiles sont à l’arrêt depuis plusieurs mois à cause du coronavirus, un championnat virtuel et officiel de Formule E a lieu via le « Race at Home Challenge » dont les revenus générés sont reversés à l’UNICEF. A chaque course, tous les pilotes officiels s’affrontent virtuellement depuis chez eux via des simulateurs.

Une triche rapidement révélée et confirmée

Jusqu’à présent, Daniel Abt n’avait pas attiré l’attention dans les courses virtuelles de Formule E. Il arrivait au mieux au milieu du classement.

Lors de la dernière course du 24 mai 2020 qui avait lieu virtuellement à Berlin-Tempelhof, le pilote Daniel Abt semblait avoir un pilotage complètement différent et meilleur : 2ème place sur la grille et 3ème sur le podium.

Chaque pilote étant filmé et diffusé en live sur Twitch, tout ne s’est passé cette fois de la sorte par Daniel Abt. Un objet cachait apparemment le visage de la personne sur son siège de course et il n’était pas en live sur Twitch alors que les autres participants étaient filmés pendant la course.

Cela a soulevé des doutes parmi ses collègues pilotes et cela a été remonté à la FIA qui a très rapidement mené son enquête pour découvrir cette triche en comparant les adresses IP.

Au lieu de prendre virtuellement le volant de son Audi e-tron FE06, il a laissé la main à un pilote professionnel e-sport : Lorenz Hörzing. Apparemment, cela devait être une blague pour ses abonnés YouTube. Il a ainsi délibérément triché en laissant cette personne piloter à sa place et en positionnant sa webcam d’une certaine manière pour que l’on ne puisse pas voir la tête du pilote.

Fin de contrat avec Audi

Cette triche, même si selon lui n’était pas dans le but de remonter dans les points, a de lourdes conséquences pour l’image d’Audi et la carrière de Daniel Abt dans le sport automobile. Il a d’abord été exclu du championnat virtuel de Formule E et tous ses points marqués pour Audi ont été annulés.

Le constructeur automobile bavarois est sorti du silence le 26/05/2020 : « L’intégrité, la transparence et le respect constant des règles applicables sont des priorités absolues pour Audi. Cela s’applique sans exception à toutes les activités dans lesquelles la marque est impliquée. Pour cette raison, Audi Sport a décidé de suspendre Daniel Abt avec effet immédiat. »

Daniel Abt a aussitôt été remercié avec effet immédiat par le constructeur aux quatre anneaux. Il l’a annoncé via une vidéo afin d’expliquer les faits et s’excuser. Daniel Abt est aussi pénalisé par une amende de 10 000 euros à verser à une association caritative.

Il a déclaré : « Je tiens à m’excuser auprès de la Formule E, de tous les fans, de mon équipe et de mes collègues pilotes pour avoir utilisé de l’aide extérieure pendant la course de samedi. Je ne l’ai pas pris aussi au sérieux que j’aurais dû. Je suis conscient que mon délit a un arrière-goût amer, mais il n’a jamais été mal intentionné. »

Photos : Audi – Vidéo : Daniel Abt