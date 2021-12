Audi TT Tourist Trophy – Une édition spéciale espagnole

Avec la nouvelle édition Tourist Trophy, disponible pour le TT Coupé dans les versions 40 TFSI S tronic et 45 TFSI quattro S tronic, la marque aux quatre anneaux rehausse les valeurs qui ont toujours distingué la voiture de sport compacte, simplifiant une offre commerciale dans laquelle le TT RS Coupé est maintenue et la carrosserie du TT Roadster disparaît.

L’Audi TT n’est pas seulement une icône de la marque, mais aussi une icône du design apparue à la fin des années 1990. Tout au long de ses trois générations, la voiture de sport compacte lancée sur le marché en 1998 a toujours été synonyme de dynamisme, plaisir de conduite et souci du détail. Fin décembre 2021, Audi España lance la nouvelle édition « TT Tourist Trophy », un nom qui fait référence à la course mythique qui se déroule sur l’île de Man, et qui a inspiré les initiales qui ont donné son nom au modèle.

Avec le lancement de cette nouvelle édition, la marque aux quatre anneaux simplifie la gamme Audi TT, laissant l’offre composée du TT Tourist Trophy et du TT RS uniquement en carrosserie Coupé, le TT Roadster étant en fin de production Pour la nouvelle édition Tourist Trophy, les clients espagnols ont le choix entre deux versions mécaniques qui se distinguent par leurs performances et leur efficacité : le 40 TFSI S tronic de 197 ch (145 kW) et le 45 TFSI quattro S tronic de 245 ch (180 kW).

Avec un équipement très complet, dans lequel il n’y a guère de place pour les options, l’Audi TT Coupé Tourist Trophy se distingue par les détails de design qui lui donnent une allure particulièrement sportive. Les autres points forts incluent les jantes Audi Sport de 19 pouces dans un design à 5 branches avec une finition noir anthracite, le becquet arrière, les coques de rétroviseurs et les sorties d’échappement en noir et les étriers de frein peints en rouge. Les phares Audi Matrix LED, le pack sport extérieur S line et le pack éclairage noir plus sont également de série. Les clients peuvent choisir parmi trois couleurs métalliques : rouge Tango, gris Chrono ou blanc Glacier.

Le caractère sportif de l’édition Tourist Trophy se reflète également à l’intérieur, avec les sièges Sport Plus recouverts d’Alcantara et de cuir avec surpiqûres contrastées, un volant gainé d’Alcantara avec marquage à 12 heures et des incrustations intérieures en aluminium gris ardoise sur le console arrière et sur les portes.

Au-delà des éléments de design, l’Audi TT Tourist Trophy se distingue par sa large gamme d’équipements fonctionnels et de confort, dont des éléments tels que l’instrumentation numérique de l’Audi virtual cockpit, la caméra de recul, le système audio Audi, l’Audi smartphone interface ou l’Audi parking system plus. La suspension S line fait également partie de l’équipement de série, qui peut être complétée en option avec l’Audi MMI Navigation plus ou avec les roues Audi Sport de 20 pouces.

Le prix de l’Audi TT Coupé 40 TFSI S tronic Tourist Trophy démarre à partir de 56 260 euros, tandis que la version 45 TFSI quattro S tronic du Tourist Trophy est au prix de 65 230 euros. C’est un avantage pour le client de l’ordre de 50 %, compte tenu du prix de tous les équipements supplémentaires inclus séparément.

Photos : Audi