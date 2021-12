« La Bouteille Noire » rejoint la collection d’un client Bugatti

Dans la lignée d’une collaboration forgée en 2018, Bugatti et Champagne Carbon ont de nouveau mis en commun leurs dizaines d’années d’expérience et d’innovation afin de donner naissance à une bouteille de champagne dans son écrin, tous deux réalisés à un seul exemplaire et entièrement sur mesure, pour le résultat le plus spectaculaire : La Bouteille Noire.

Depuis plus d’un siècle, Bugatti a développé sa clientèle et sa base de followers à travers le monde, autant de passionnés qui admirent à la fois la richesse de l’héritage de la marque et la technologie de pointe de ses hypersportives. Régulièrement, les clients et autres amoureux de Bugatti ont la possibilité de faire une acquisition des plus rares, quelque chose qui ne repose pas sur quatre roues légères en magnésium, mais qui est tout aussi exceptionnel et finement réalisé que les produits animés par les W16 qui font la renommée de la marque.

Dévoilée lors d’un évènement privé qui s’est tenu au cœur de la capitale anglaise au Londoner Hotel – la première résidence super boutique au monde -, La Bouteille Noire a occupé le devant de la scène devant un public averti d’invités et clients Bugatti. Tout au long de la soirée, M. Dripping – peintre et designer mode de renommée mondiale – a créé en direct un objet d’art célébrant le partenariat de Bugatti et de Champagne Carbon.

Moment phare de l’évènement, les participants ont été invités à enchérir sur l’objet unique. Après avoir reçu de nombreuses offres, un client Bugatti de longue date a proposé la plus élevée, s’assurant ainsi de l’arrivée de La Bouteille Noire dans sa collection privée.

Comme pour toute acquisition Bugatti, les possibilités de personnalisation ne connaissent pas de limites : la mise en exergue de l’excellence pour refléter le goût de chacun est un aspect fondamental de l’expérience Bugatti. La Bouteille Noire ne manque pas à la règle et son nouveau propriétaire va maintenant travailler avec Achim Anscheidt, directeur du design chez Bugatti, pour incorporer des éléments stylistiques supplémentaires pour aboutir à une création rigoureusement originale.

Inspirée par l’héritage et l’innovation

Tirant son inspiration de la démarche zéro compromis de Bugatti incarnée par l’hypersportive « La Voiture Noire » – elle-même hommage à la Type 57 SC Atlantic, modèle probablement le plus légendaire de la marque, La Bouteille Noire a été fabriquée main pour présenter la même forme et le même niveau parfait de finition.

Pas moins de 150 heures ont été dédiées à la réalisation de l’objet jusqu’à sa finition, parachevée par la collaboration experte d’IXO, autre partenaire Bugatti. Un ensemble de 314 feuilles de fibre carbone préimprégnée – rigoureusement le même matériau utilisé dans les hypersportives Bugatti – forme un cocon qui épouse la forme de la bouteille et renferme un système de refroidissement thermoélectrique et thermodynamique avec 14 ventilateurs haut de gamme pour la circulation de l’air froid.

Pour dévoiler La Bouteille Noire, une délicate pression sur un bouton en acier inoxydable suffit. Derrière des portes ornées d’aluminium coupé au laser – imitant l’aileron central de la Type 57SC Atlantic – et articulées au moyen d’un mécanisme unique, le goulot de La Bouteille Noire se libère lentement à l’ouverture.

La Bouteille Noire repose sur une base éclairée rouge vif qui reproduit en miniature la signature limineuse arrière de La Voiture Noire, à savoir un panneau éclairé tout en fluidité, sans jointure. L’intérieur somptueux et raffiné est recouvert d’un cuir pleine fleur Havana Brown – celui-là même que l’on retrouve dans La Voiture Noire.

Achim Anscheidt, directeur du design chez Bugatti, a déclaré : « Avec La Bouteille Noire, le concept de dépassement du cadre de l’ingénierie et du design de pointe appliqué aux créations Bugatti pour en faire des œuvres d’art n’a jamais été aussi vrai. Quand nous nous sommes lancés dans ce projet aux côtés de Champagne Carbon et IXO, nous savions que rien d’autre que la perfection ne serait acceptable. La philosophie de nos hypersportives contemporaines, mais également de nos icônes historiques se retrouve tout aussi intensément dans La Bouteille Noire. J’ai hâte de poursuivre maintenant la collaboration avec le nouveau propriétaire de La Bouteille Noire pour personnaliser cette sculpture unique. Nous ferons appel à l’expertise de nos designers et artisans de Molshein, femmes et hommes, pour intégrer la sensibilité stylistique du client sous une forme éblouissante. »

Photos : Bugatti