L’Audi RS Q e-tron est prête pour son premier rallye Dakar

La nouvelle Audi RS Q e-tron disputera son premier rallye Dakar du 1er au 14 janvier 2022. Pour Audi en tant qu’inventeur des quattro, TFSI, ultra, e-tron et de nombreuses autres technologies futures issues du sport automobile, cela marque le début d’une nouvelle ère dans le rallye tout-terrain.

« Le rallye Dakar est le plus grand défi imaginable pour notre entraînement électrique innovant avec batterie haute tension et convertisseur d’énergie à haut rendement. Jamais auparavant nous n’avions amené un véhicule aussi complexe au départ chez Audi Sport en si peu de temps. Notre premier test d’endurance dans des conditions compétitives est désormais le rallye le plus long et le plus exigeant au monde. Nous abordons le Rallye Dakar avec beaucoup de respect et sommes pleinement concentrés sur ce défi. », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi. Sur les douze étapes du rallye du désert en Arabie saoudite, Audi rencontrera 91 autres concurrents dans la catégorie automobile. C’est l’une des cinq catégories de véhicules aux côtés des motos, des quads, des véhicules légers et des camions.

Dans l’histoire d’Audi Sport, le rallye-raid est déjà la septième discipline du sport automobile. Depuis 1981, la marque est impliquée dans les rallyes sprint (WRC), les courses de voitures de tourisme (Trans-Am, IMSA GTO, DTM, STW, TCR), les courses de prototypes (LMP), les courses GT (GT3, GT2, GT4), le rallycross (WRX) et monoplace (Formule E).

A bord des trois Audi RS Q e-tron : une technologie pionnière et trois équipes pilotes-copilotes de premier plan. Après qu’Audi soit devenu le premier constructeur à remporter les 24 Heures du Mans avec une conduite électrifiée en 2012 et le premier constructeur allemand à remporter le titre par équipe en Formule E en 2017/2018, la prochaine réalisation pionnière suit dans le désert. Dans la catégorie T1 Ultimate du Rallye Dakar, Audi veut prouver qu’un groupe motopropulseur électrifié est très efficace et compétitif.

Trois équipes de pilotes hautement qualifiées font de leur mieux : Mattias Ekström brille par sa polyvalence. Deux titres DTM et une victoire au championnat du monde de rallycross sont les points saillants d’une carrière internationale de près de 30 ans dans le sport automobile. Son copilote Emil Bergkvist, également Suédois, était lui-même champion du monde junior des rallyes avant de passer au siège du copilote. Stéphane Peterhansel est en tête du classement du Rallye Dakar avec 14 vainqueurs. Son compatriote et copilote français Edouard Boulanger lui a montré la voie en 2021 dans son dernier succès. L’Espagnol Carlos Sainz a remporté le rallye Dakar à trois reprises et apporte avec lui plus de deux décennies d’expérience des rallyes de vitesse, au cours desquels il a été deux fois champion du monde des rallyes. Son compatriote Lucas Cruz était copilote pour les trois victoires du Dakar.

Les trois voitures Audi RS Q e-tron sont engagées par l’équipe Audi Sport. La marque reçoit le soutien de Q Motorsport. L’équipe de Sven Quandt de Trebur en Hesse, en Allemagne, a plus d’un quart de siècle d’expérience en rallye-raid, dont six victoires au Dakar. Au total, 80 personnes d’Audi et de Q Motorsport – des pilotes de rallye et des responsables de la technologie et de la logistique au médecin de l’équipe et aux physiothérapeutes – traverseront l’Arabie Saoudite pendant deux semaines. Le programme 2022 comprend douze étapes avec des distances quotidiennes de plus de 800 kilomètres dans certains cas. La longueur totale du rallye est de 8 099 kilomètres, le total des étapes hors route chronométrées est de 4 252 kilomètres. Le départ a lieu le jour du Nouvel An à Djeddah et s’y termine le 14 janvier 2022. Le 8 janvier sera une journée de repos à Riyad.

Photos : Audi