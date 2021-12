Porsche met l’accent sur les lieux de vente urbains via le concept Porsche Studio

Avec des installations en plein cœur de l’agitation de la vie urbaine, Porsche se tourne de plus en plus vers des formats urbains pour ses activités de vente au détail afin de capter de nouveaux clients. Le concept Porsche Studio prend ainsi de l’ampleur à travers le monde.

Six Porsche Studio et 11 magasins éphèmères Porsche NOW ont été ouverts par le constructeur de voitures de sport dans le monde entier en 2021, soit en moyenne plus d’un nouveau site par mois. Le concept des sites Future Retail s’est également affiné au cours de l’année et s’inscrit désormais dans la démarche Destination Porsche. Cela garantit une atmosphère particulièrement accueillante qui ressemble à une boutique, des applications numériques pour une nouvelle expérience client complète et bien plus encore.

Au total, 17 Porsche Studio et plus de 20 magasins Porsche NOW ont été installés dans 23 pays à ce jour, créant de nouveaux points de contact avec la marque. Et le réseau est appelé à devenir encore plus grand, avec des plans actuels pour avoir au total plus de 25 Porsche Studio dans les villes les plus fréquentées d’ici 2023. Un exemple en sera l’ouverture d’un Porsche Studio à Portland, dans l’État américain de l’Oregon, au printemps 2022 – le premier en Amérique du Nord.

«Avec les formats de vente urbains, nous avons cherché et trouvé de nouvelles façons d’atteindre les clients. Qu’il s’agisse d’un Studio Porsche ou d’un de nos magasins de vente éphémères Porsche NOW, ces formats innovants offrent un accès facile à la marque et sont parfaitement adaptés pour développer des opportunités de contact avec de nouveaux groupes cibles. Nous continuerons à développer ces formats de vente au détail innovants au cours des prochaines années. », a déclaré Marco Kana, directeur des ventes au détail chez Porsche.

Dans le cadre de sa stratégie Future Retail, Porsche vise à toucher de nouveaux groupes cibles plus jeunes, ainsi que ses clients existants. L’idée de base est d’apporter l’offre de produits aux clients et non l’inverse. Avec la tendance à l’urbanisation, les centres-villes prennent de plus en plus d’importance. Mais ces deux concepts de vente ne sont pas la seule stratégie utilisée par Porsche pour générer une plus grande proximité client ; il en va de même pour les Centres Porsche Satellite, Porsche Approved & Service Center et Porsche Service Factory.

Ces points de vente urbains à vocation commerciale offrent à la fois une expérience de qualité et des opportunités de contact agréables avec la marque et nos produits. Un exemple de ce format est le Porsche Studio Oslo en Norvège, qui a ouvert ses portes début juillet 2021. Le showroom de 125 mètres carrés offre une vue sur le port pittoresque de la ville. Le Fitting Lounge offre aux clients la possibilité de configurer et de commander individuellement des véhicules, et des essais de conduite sont également disponibles. De plus, le Porsche Studio sert également de point de livraison et de collecte des véhicules à destination et en provenance de l’atelier du Porsche Center Oslo, et il accueille également de petits événements. Le premier site de ce type, Porsche on Sylt, a été ouvert en 2017.

Alors que les studios Porsche sont des installations permanentes, les magasins éphémères Porsche NOW ne sont en place que pour une durée limitée. En plus des voitures exposées, les fans et les clients peuvent également découvrir le Porsche Drivers Selection, voir les offres de Porsche Exclusive Manufaktur et utiliser les applications de réalité virtuelle et le salon de configuration privé. À l’été 2021, l’île de Jeju, en Corée du Sud, et Zurich, en Suisse, ont accueilli les pop-ups Porsche NOW. L’élément « NOW» (maintenant) du nom consiste à tirer le meilleur parti du moment. Le format a été lancé en 2018 sur le front de mer de « La Mer » à Dubaï.

Ceux-ci offrent une option d’extension pour les partenaires commerciaux nécessitant une capacité supplémentaire, mais où la zone de marché est trop petite pour un autre centre Porsche. Ces solutions plus compactes se distinguent des Centres Porsche traditionnels par leur design de bâtiment de plain-pied avec un plan d’étage rectangulaire et une salle d’exposition d’environ 400 m2. Le premier Porsche Satellite Center en Europe a été ouvert en octobre 2021 à York, au Royaume-Uni, et est relié au Porsche Center de Leeds. Au moins cinq centres satellites Porsche commenceront leurs activités en 2022 dans le monde.

La promesse de voiture d’occasion premium Porsche Approved offre aux clients une qualité et un service au même niveau que lors de l’achat d’une nouvelle Porsche. C’est là qu’interviennent les Porsche Approved & Service Centers, qui se concentrent sur l’entretien et la vente de ces véhicules Porsche Approved. En 2021, trois centres Porsche Approved & Service ont ouvert leurs portes, dont un site à Arezzo, en Italie, en septembre 2021.

L’avantage de ce format est qu’il offre aux clients des temps d’attente plus courts car il permet aux Centres Porsche d’augmenter leurs capacités de service sur un autre site. Les clients déposent et récupèrent toujours leur voiture au Centre Porsche, mais le véhicule est transporté du Centre Porsche à Porsche Service Factory pour le travail. Après le Service Factory de Bonn, un autre site a été ouvert à Ludwigsburg en décembre 2021.

Photos : Porsche