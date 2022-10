40 ans du Groupe C – Une réunion Porsche à Leipzig

Avec l’introduction de la catégorie des voitures de sport du groupe C pour le championnat du monde d’endurance à partir de 1982 et les nouvelles règles complexes de consommation de carburant, Porsche voit l’opportunité de construire une voiture de course innovante : la Porsche 956, une voiture de course légendaire, est née en 1981. L’objectif n’est pas seulement de participer à l’exigeant championnat du monde des voitures de sport, mais aussi, à partir de 1984, à la série américaine IMSA et à d’autres séries qui permettent aux véhicules du Groupe C de participer. Dans une période de développement de seulement neuf mois, une garantie de succès est créée au moment de la première course à Silverstone en 1982, qui dans les années suivantes s’avère être la voiture de course Porsche la plus réussie de tous les temps. Afin de fêter les 40ans du Groupe C, une réunion de quelques Porsche 956/962 ont été réunies chez Porsche à Leipzig.

Derek Bell a maintenant 81 ans, mais lorsque le Britannique maigre monte dans « sa » Porsche 956, il est plus élégant que jamais. Pourtant, alors qu’il y a 40 ans, il semblait simplement faire son travail, aujourd’hui, il concède : « Nous avons travaillé comme des fous. » Par « nous », il entend tous les pilotes de course qui ont conduit les modèles Porsche 956/962 à des vitesses de course – bien que pour les besoins d’aujourd’hui, il pense particulièrement à Jochen Mass, Hans-Joachim Stuck et Bernd Schneider. Ils sont tous venus à Leipzig pour partager leurs souvenirs personnels très particuliers de la voiture de course Porsche la plus réussie de tous les temps. Il y a 40 ans commençait l’ère du Groupe C.

Au Porsche Experience Center de Leipzig, Bell et ses collègues ont rencontré la voiture gagnante des 24 Heures du Mans 1982 avec le numéro de châssis 956-002. Était également présente la Porsche 956 avec le numéro de châssis 956-005, qui a remporté les courses de 1 000 kilomètres au Nürburgring et à Spa, entre autres triomphes. Cette voiture de course a été entièrement restaurée par le Musée Porsche et a retrouvé sa livrée de 1983.

Ces voitures ont également été rejointes par la 962 aux spécifications IMSA de 1984, qui a affiché le temps de qualification le plus rapide à Daytona, et la 962 C qui a remporté la Supercup en 1987, toutes deux ayant également retrouvé leur gloire d’origine. A leurs côtés, la 962 C avec le numéro de départ 17, vainqueur au Mans en 1987. Était également présent la plus jeune représentante du Groupe C, quatrième au Mans en 1990 : la Porsche 962 C avec le numéro de châssis 962-015, de l’équipe client de Joest.

La réunion a également été suivie par l’ingénieur d’essai de l’époque Helmut Schmid et – se joignant par vidéo – Norbert Singer, le chef du projet et père métaphorique de la voiture légendaire. Une telle assemblée d’experts et de stars avait besoin d’un hôte qui puisse les rencontrer sur un pied d’égalité – en l’occurrence Timo Bernhard, vainqueur du Mans en 2010 avec AUDI et 2017 et double vainqueur du Championnat du Monde d’Endurance avec Porsche.

« La 956 est la voiture de course la plus titrée de l’histoire de Porsche. Elle a dominé tout le monde. Et elle est restée invaincue durant 12 années incroyables. », a-t-il déclaré pour lancer les choses. La 956 a été invaincue au Mans de 1982 à 1985, et ce succès a été poursuivi sans encombre par son successeur, la 962 C, qui a remporté la première place des 24 heures du Circuit de la Sarthe en 1986 et 1987.

Le palmarès de la voiture est en effet impressionnant : cinq titres constructeurs et équipes, 43 victoires individuelles en courses WEC, cinq titres pilotes WEC, sept victoires au général aux 24 Heures du Mans (de 1982 à 1987 avec les 956 et 962 et avec la 962 Dauer Le Mans GT en 1994), quatre titres IMSA, 52 victoires individuelles dans les courses IMSA et cinq victoires aux 24 Heures de Daytona.

Photos : Porsche