SOP du Bentley Bentayga Extended Wheelbase

Bentley Motors a lancé la production du tout nouveau Bentayga Extended Wheelbase sur le campus de l’usine durable de la société à Crewe. En parallèle, Bentley confirme l’homologation de type et un ensemble de chiffres de performance qui offre le luxe sans effort renommé d’un Bentayga, sans compromis.

Le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) porte la gamme Bentley à cinq modèles, résultat d’un investissement à neuf chiffres pour créer la meilleure expérience de cabine arrière depuis la Mulsanne. Il s’appuie sur les atouts duBentayga, une voiture qui a défini le secteur des SUV de luxe lors de son lancement en 2015. Après ses débuts plus tôt cette année, l’EWB représente environ 40% du total des commandes de Bentayga et cimente davantage le modèle comme le meilleur modèle vendu de Bentley.

Après la certification officielle, Bentley peut annoncer des données de performance pour la toute première fois. Propulsé par le moteur à essence V8 biturbo de 4,0 litres à 32 soupapes éprouvé de Bentley, le Bentayga EWB V8 offre des performances de supercar, développant 550 ch et 770 Nm de couple, permettant une vitesse de pointe de 290 km/h et un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

Pour compléter ces performances par un habitacle inégalé, l’allongement de l’empattement du Bentayga de 180 mm inclut des modifications du soubassement, des panneaux latéraux et du toit. La longueur accrue se trouve entièrement dans la porte arrière, créant une cabine arrière exceptionnellement luxueuse qui est plus grande que tout autre concurrent de luxe. Cela permet de mettre l’accent sur le bien-être, avec l’introduction de la première climatisation automatique au monde et d’un siège arrière à réglage postural avancé.

Le Bentley Bentayga Extended Wheelbase est disponible avec trois configurations de sièges, y compris une toute nouvelle disposition standard 4 + 1 avec siège central occasionnel, ainsi que des versions à quatre et cinq places. Le réglage luxueux à 16 positions, le chauffage, la ventilation et cinq programmes de massage aident à minimiser la fatigue tout au long du trajet.

La spécification de siège d’avion en option offre une détente maximale à l’arrière, avec des dossiers qui s’inclinent à 40 degrés et facilitent le sommeil. Parmi les autres caractéristiques clés, citons la climatisation automatique des sièges, le réglage de la posture, le réglage supplémentaire du coussin et du dossier, ainsi que la porte arrière chauffante et les accoudoirs centraux.

Dans tout l’habitacle, de nouveaux éléments de savoir-faire renforcent un intérieur de première classe. La première application de Bentley Dynamic Illumination offre un éclairage à travers le cuir fabriqué à la main, tandis que des fils à coudre plus fins créent la couette la plus douce et la plus gonflée de Bentley à ce jour. Au total, les clients peuvent choisir parmi 24 milliards de combinaisons de garnitures.

Les raffinements du châssis et du groupe motopropulseur incluent la direction électronique intégrale et le Bentley Dynamic Ride de série, reflétant les capacités dynamiques du Bentayga qui ont déjà été acclamées par la critique.

Peter Bosch, membre du conseil d’administration en charge de la fabrication chez Bentley Motors, a déclaré : « Le nouveau Bentayga Extended Wheelbase est le prochain chapitre de l’histoire de Bentagya qui, depuis l’arrivée sur le marché du SUV de luxe original en 2015, a transformé le secteur et entraîné des ventes record. Chez Bentley, nous avons collaboré avec nos clients pour étendre encore plus l’étendue des capacités du SUV leader de sa catégorie, conduisant à une expérience de cabine arrière comparable à la légendaire Mulsanne. Dans notre Dream Factory de Crewe, au Royaume-Uni, nous combinons les plus hauts niveaux d’innovation, de savoir-faire et de durabilité. Chaque voiture produite contient une technologie de pointe et est une œuvre d’art artisanale, fabriquée à la main en utilisant uniquement les meilleurs matériaux, dans le plus pur style Bentley. Dans le cadre de l’expérience Bentley, nos premiers clients EWB ont considérablement personnalisé leurs commandes et nous sommes fiers de livrer maintenant les premières voitures hautement personnalisées de notre nouveau modèle phare qui définit le secteur. »

Photos : Bentley