6H Spa 2022 – Porsche défend son avance au championnat du monde GTE-Pro

La Porsche GT Team a terminé deuxième et cinquième de la course de 6 heures à Spa-Francorchamps avec les deux 911 RSR. Lors de la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC), le constructeur de voitures de sport a ainsi défendu son avance au classement général – tant au classement des constructeurs que des pilotes. L’équipe client Porsche Dempsey-Proton Racing a remporté la catégorie GTE-Am avec la Porsche 911 RSR n°77. Au terme d’une course mouvementée en Belgique, l’Allemand Christian Ried et ses coéquipiers britanniques Sebastian Priaulx et Harry Tincknell ont franchi en premier la ligne d’arrivée au volant de la 911 de 515 ch.

« Nous sommes un peu déçus. En fait, plus était possible car notre voiture était très bonne. », a résumé Thomas Laudenbach, responsable du sport automobile chez Porsche. En regardant le premier contact entre les deux 911 RSR de l’équipe d’usine, Laudenbach a ajouté : « Les deux voitures se sont touchées tout de suite dans le premier virage. Malheureusement, la 91 n’était plus parmi les premiers. Dans l’ensemble, ce fut une course folle avec de nombreuses interruptions et des changements constants dans le classement. Félicitations à notre équipe cliente Dempsey-Proton Racing pour avoir remporté la catégorie GTE-Am. C’était certainement un vrai régal pour les spectateurs aujourd’hui. »

Le départ de la course de 6 heures sur le circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps s’est déroulé dans des conditions ensoleillées. Les deux Porsche 911 d’usine ont pris le départ de la course depuis la première ligne de la grille. Au volant de la voiture numéro 92, le Français Kévin Estre a immédiatement tenté de dépasser son compatriote Audi Gianmaria Bruni (Italie). La voiture numéro 91, partie de la pole position, a été touchée sur la roue arrière gauche. Bruni a dû ramener lentement sa voiture aux stands avec un pneu défectueux. L’équipe a perdu un tour face aux leaders et n’a plus joué aucun rôle dans la lutte pour la victoire de catégorie.

« Nous sommes partis des deux premières places et avions le rythme pour une grande victoire. C’est pourquoi nous sommes déçus. Il ne doit pas arriver que nos voitures entrent en collision au départ. Dans une course chaotique avec beaucoup de pluie et des drapeaux rouges et jaunes, ce n’était finalement pas suffisant pour gagner la classe – dommage ! », a déclaré Alexander Stehlig, responsable de Porsche Motorsport FIA WEC.

Estre a défendu la tête dans les premières étapes jusqu’à la première forte averse dans les Ardennes belges. En raison de la route mouillée, la direction de course a interrompu la course pour la première fois après une heure. D’autres averses ont été suivies de deux autres phases rouges. De nombreux incidents ont entraîné l’utilisation fréquente de la voiture de sécurité et le terrain a souvent été neutralisé par des phases de prudence. Dans le jeu de stratégie mouvementé, la voiture numéro 92 est temporairement retombée en troisième position, avant que le Danois Michael Christensen ne se hisse à la deuxième place dans la phase finale et ne rate la victoire de catégorie pour seulement 0,523 seconde dans les tout derniers mètres. La voiture numéro 91 a terminé la course à la cinquième place.

Dans la catégorie GTE-Am, les équipes clientes Porsche ont réalisé de belles performances. Les équipages Dempsey-Proton Racing et Project 1 ont été en tête pendant de longues périodes. La décision sur la victoire n’a été prise que dans la dernière heure de course. Harry Tincknell s’est défendu avec succès contre les attaques des concurrents dans les derniers tours et a franchi la ligne d’arrivée en premier au volant de la voiture numéro 77. La voiture sœur (numéro 88) a terminé la course de six heures à la neuvième place. Les deux Porsche 911 RSR de Project 1 ont terminé cinquième et 13ème. Le véhicule structurellement identique de GR Racing a terminé sixième.

La prochaine course du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC est le grand temps fort de l’année : les 24 Heures du Mans. La 90ème édition de la classique longue distance en France aura lieu le 11/12 juin 2022. Le pré-test officiel, seule possibilité d’essai routier sur le parcours de 13,6 kilomètres, aura lieu le 5 juin. Porsche aborde la classique en tête du classement des constructeurs, tandis que Kévin Estre et Michael Christensen sont en tête du classement des pilotes.

Résultats

Catégorie GTE Pro

1. Calado/Pier Guidi (GB/I), Ferrari 488 GTE #51, 102 tours

2. Christensen/Estre (DK/F), Porsche 911 RSR #92, 102 tours

3. Fuoco/Molina (I/E), Ferrari 488 GTE #52, 102 tours

4. Tandy/Milner (GB/USA), Corvette C8.R #64, 101 tours

5. Bruni/Lietz (I/A), Porsche 911 RSR #91, 100 tours

Catégorie GTE-Am

1. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Porsche 911 RSR #77, 99 tours

2. Keating/Chaves/Sörensen (USA/P/DK), Aston Martin #33, 99 tours

3. Dalla Lana/Pittard/Thiim (USA/GB/DK), Aston Martin #98, 99 tours

4. Leutwiler/Cairoli/Pedersen (CH/I/DK), Porsche 911 RSR #46, 99 tours

6. Wainwright/Barker/Pera (GB/GB/I), Porsche 911 RSR #86, 98 tours

9. Poordad/Heylen/Lindsey (USA/B/USA), Porsche 911 RSR #88, 96 tours

13. Iribe/Barnicoat/Millroy (USA/GB/GB), Porsche 911 RSR #56, 93 tours

Photos : Porsche