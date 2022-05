12H Bathurst 2022 – 7 Audi R8 LMS engagées dans la classique australienne

La saison d’endurance 2022 en Australie démarre sous de nouveaux auspices. Le règlement des 12 Heures de Bathurst 2022 qui se déroulera du 13 au 15 mai stipule que les engagements de pilotes purement professionnels appartiennent au passé. Au lieu de cela, des pilotes de course professionnels courront aux côtés d’amateurs sur l’époustouflant Mount Panorama. Six des sept voitures Audi engagées cette année prendront le départ dans cette catégorie Pro-Am. Une autre R8 LMS participera au classement Am. Les quatre pilotes professionnels Nathanaël Berthon, Ricardo Feller, Kelvin van der Linde et Markus Winkelhock représentent la marque Audi Sport lors de la onzième édition à Bathurst.

« En 2011, nous avons été un pionnier aux 12 heures de Bathurst en tant que premier participant en GT3. Entre-temps, de nombreuses marques internationales nous ont suivis et ont ainsi contribué à l’ascension de l’événement vers l’une des courses d’endurance GT3 les plus importantes au monde. Avec trois victoires à Bathurst, Audi est le constructeur le plus titré de l’ère GT3. Maintenant, dans le contexte de la réglementation Pro-Am, nous sommes confrontés à un nouveau défi, tout comme nos rivaux. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Pour la première fois, quatre pilotes Audi Sport partageront les deux Audi R8 LMS de l’Audi Sport Team Valvoline avec deux pilotes amateurs. Nathanaël Berthon fait équipe avec son compatriote Audi Sport, Kelvin van der Linde. L’australien basé à Bathurst, Brad Schumacher, complète la voiture numéro 74, tandis que la voiture sœur numéro 777 est conduite par les pilotes Audi Sport Markus Winkelhock et Ricardo Feller. Ils participeront à l’événement avec l’Australien Yasser Shahin, qui a remporté le GT World Challenge Australia dans une Audi l’année dernière.

Le Melbourne Performance Centre, qui est le partenaire contractuel des courses des clients Audi Sport en Australie depuis plus d’une décennie, aligne les voitures de course de quatre autres équipes en plus de ces deux voitures de sport GT3. Avec Chaz Mostert et Lee Holdsworth, les deux vainqueurs de la course de voitures de tourisme Bathurst 1000 en décembre dernier font partie des pilotes de l’Audi R8 LMS privée. Holdsworth, comme lors des éditions précédentes de la course de 12 heures, forme le trio de pilotes de l’équipe Hallmarc avec Marc Cini et Dean Fiore. Cini a concouru neuf fois à Bathurst et a enregistré la cinquième place comme son meilleur résultat.

Mostert, vainqueur du TCR Australia l’an dernier avec Audi, partage le R8 LMS de Team Coinspot avec Fraser Ross et Liam Talbot. La gamme de pilotes de l’équipe TB Racing comprend le privé Audi de longue date Tony Bates et les pilotes de voitures de tourisme Dave Reynolds et Cam Waters. Les frères James et Theo Koundouris sont rejoints par Dave Russell et Paul Stokell dans l’équipe Supabarn en tant que seuls pilotes privés Audi inscrits au classement Am. Une septième Audi complète la gamme. L’équipe privée BRM d’Adélaïde s’appuie sur trois pilotes privés. Mark Rosser débutera avec Nick Percat, un ancien vainqueur de Bathurst 1000, et Joey Mawson, champion d’Australie S5000 l’an dernier.

La course sur le parcours exigeant de 6,213 kilomètres dans les Blue Mountains commence dès 5 h 15, heure locale, le dimanche matin 15 mai (samedi à 21h15 heure de Paris). Jusqu’au lever du soleil, les équipes doivent faire leurs preuves pendant une heure et demie dans l’obscurité – nettement plus longtemps que par le passé, lorsque la course de 12 heures était au calendrier début février. De nombreux murs en béton proches de l’asphalte, des courbes passionnantes, des pentes impressionnantes en montée et en descente allant jusqu’à 16% et un dénivelé total de 174 mètres élèvent le parcours au rang de circuit mondialement respecté. Alors que les téléspectateurs australiens peuvent regarder la course à la télévision sur les chaînes Fox Sports, Kayo Sports et Seven, le flux en direct sur www.intercontinentalgtchallenge.com offre aux fans du monde entier l’action dans son intégralité.

Équipes et pilotes à Bathurst

Audi R8 LMS #9 – Hallmarc, Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth

Audi R8 LMS #17 – BRM, Joey Mawson/Nick Percat/Mark Rosser

Audi R8 LMS #24 – TB Racing, Tony Bates/Dave Reynolds/Cam Waters

Audi R8 LMS #47 – Supabarn, James Koundouris/Theo Koundouris/Dave Russell/Paul Stokell

Audi R8 LMS #65 – Coinspot, Chaz Mostert/Fraser Ross/Liam Talbot

Audi R8 LMS #74 – Audi Sport Team Valvoline, Nathanaël Berthon/Kelvin van der Linde/Brad Schumacher

Audi R8 LMS #777 – Audi Sport Team Valvoline, Ricardo Feller/Yasser Shahin/Markus Winkelhock

Photos : Audi