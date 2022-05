ABT Sportsline confirme son retour en Formule E en 2023

C’est une bonne nouvelle pour de nombreux fans de sport automobile : ABT Sportsline a officiellement demandé à revenir au championnat du monde de Formule E ABB FIA en 2023 et à inscrire deux voitures Gen3 de nouvelle génération en tant qu’équipe cliente. ABT faisait déjà partie de la famille Formule E pendant les sept premières années, notamment aux côtés d’Audi, et est toujours l’équipe la plus titrée de la série de courses 100% électriques, qui a fait ses débuts en 2014, avec 47 podiums et 1 380 points. Après une pause d’un an, les préparatifs du retour battent leur plein.

« La Formule E a toujours eu une grande place dans nos cœurs et nous n’avons jamais caché que nous voulions revenir. », a déclaré Hans-Jürgen Abt. Le directeur associé avait déjà pris un risque en 2014 et avait engagé ABT en Formule E en tant que première équipe allemande. Une fois de plus, l’objectif est maintenant de mettre en place un package parfait, en collaboration avec le responsable du marketing sportif Harry Unflath et le PDG Thomas Biermaier. « Après le lancement interne, nous discutons maintenant avec nos partenaires actuels et potentiels. L’objectif est d’amener une équipe solide au championnat, à la fois sur et hors piste. »

La première condition préalable au retour est une place sur la grille. « Nous avons toujours été en contact avec la Formule E et la FIA, avons eu de nombreuses discussions et avons reçu un grand soutien de toute l’équipe autour d’Alejandro (Agag), Alberto (Longo), Jamie (Reigle) et Frédéric (Bertrand). », a déclaré Thomas Biermaier. Le résultat : ABT a exprimé son intention de reprendre la douzième licence pour la Saison 9. ABT a également pu convaincre l’un des constructeurs inscrits auprès de la FIA comme partenaire pour l’acquisition des groupes motopropulseurs pour l’ère Gen3 de la Formule E et annoncera cette coopération sous peu.

« En ce qui concerne nos deux pilotes, nous avons des idées très claires. Nous allons probablement commencer en tant qu’outsiders, contrairement à la dernière fois en tant qu’équipe d’usine. C’est pourquoi il est d’autant plus important que nous ayons des pilotes rapides et intelligents dans le cockpit, qui s’intègrent bien avec nous. Les premières discussions sont passionnantes et très positives, donc je suis sûr que notre équipe sera bientôt réunie. », a ajouté Thomas Biermaier.

« Je suis ravi d’accueillir à nouveau ABT à sa place dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. ABT est une réussite éprouvée en Formule E avec des records de points et des podiums, donc leur retour après une saison pour faire partie de l’ère Gen3 est positif pour les fans et le sport. », a déclaré Alberto Longo, co-fondateur et directeur du championnat de Formule E.

Le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, a fait écho au sentiment positif suscité par le retour d’ABT et ce qu’il signale : « La Formule E est le summum du sport automobile tout électrique, il est donc naturel que les équipes et les constructeurs à la tête de la révolution de la mobilité électrique souhaitent faire partie du championnat. »

Reigle a poursuivi : « Dans la saison 9, nous introduirons deux développements révolutionnaires conçus pour renforcer l’attrait de la course dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. Tout d’abord, nous lançons la voiture de course Gen3 qui établira la norme en matière de performances, d’efficacience et de durabilité. Deuxièmement, nous introduisons de nouvelles réglementations financières pour soutenir l’équilibre concurrentiel et la pérennité financière de nos équipes. Ensemble, ils créent un environnement propice aux courses compétitives et à la croissance à long terme. Nous sommes impatients de voir ABT saisir ces opportunités lors de leur retour en Formule E en Gen3. »

Frédéric Bertrand, Directeur Formula E & Innovative Sport Activities à la FIA, a déclaré : « Je suis ravi qu’une équipe si étroitement associée à la Formule E depuis le début ait clairement exprimé son intention de revenir dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA à partir de la prochaine saison et figurer sur la première grille de la nouvelle ère Gen3. ABT a de solides références dans la série, et plus largement dans le sport automobile dans son ensemble, et son engagement souligne l’attrait de la Formule E et de la nouvelle voiture Gen3 lancée récemment à Monaco. »

ABT était un membre fondateur de la Formule E et a participé à toutes les courses pendant les sept premières années. Ses plus grands succès incluent la victoire de la première course de l’histoire de la Formule E le 13 septembre 2014 à Pékin, le titre de champion des pilotes de Lucas di Grassi en 2017 et le titre des équipes un an plus tard. Toujours en tant qu’équipe privée de 2014 à 2017, l’équipe de Kempten a repris l’exploitation des voitures de course pour Audi de 2017 à 2021.

Photos : ABT Sportsline / Audi