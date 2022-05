Lamborghini lance la troisième saison de The Real Race et une place dans l’équipe officielle Esports

Lamborghini Esports lance la troisième édition de sa compétition virtuelle, The Real Race, qui revient cette année avec un tout nouveau format dans les trois régions, Europe/Moyen-Orient/Afrique, Amérique du Nord/Amérique latine et Asie-Pacifique. La compétition est devenue un lieu de rencontre important pour les pilotes de simulation du monde entier suite au succès des deux premières éditions. Cette année, le vainqueur aura l’opportunité de devenir membre officiel de l’équipe Lamborghini Esports, qui a été lancée en 2022. Et comme les deux saisons précédentes, toutes les courses se dérouleront sur le jeu Assetto Corsa Competizione.

Un nouveau format pour cette troisième édition de The Real Race

Lamborghini a récemment présenté sa première équipe esports officielle pour les courses virtuelles les plus importantes dédiées au sim racing. La création de cette équipe est le résultat de l’expérience massive acquise avec la compétition The Real Race. C’est aussi l’occasion d’étendre encore la visibilité de la marque dans un secteur en constante évolution et surtout de faire vivre aux utilisateurs des sensations comparables à celles d’une vraie course. Actuellement composé de trois pilotes de simulation, Jordan Sherratt, Gianfranco Giglioli et Giorgio Simonini, le grand vainqueur du championnat aura peut-être cette année la chance de rejoindre cette équipe officielle.

« Avec cette nouvelle édition de The Real Race, nous sommes fiers de montrer une fois de plus notre engagement et notre passion pour les courses Esports. La compétition est un moyen remarquable de dialoguer avec la nouvelle génération et d’élargir notre communauté. Nous sommes convaincus que les joueurs vivront la meilleure expérience possible avec le nouveau Huracán Super Trofeo EVO2, et nous sommes ravis de découvrir quel pilote aura l’opportunité de rejoindre notre toute nouvelle équipe Lamborghini Esports à la fin de la compétition. », a déclaré Christian Mastro, directeur marketing d’Automobili Lamborghini.

Pour cette édition, Lamborghini a décidé de changer le format de la compétition, qui intégrera désormais différentes épreuves :

– Phases éliminatoires : à l’issue des quatre phases éliminatoires, un vainqueur par groupe sera désigné pour rejoindre directement la phase de groupes. Tous les autres concurrents recevront des points et les 20 premiers de chaque qualification auront la possibilité d’attendre la prochaine étape.

– Phase de groupes : Il y aura six jours pour la phase de groupes de la compétition, divisée par régions. Chaque jour sera composé de deux courses jouées et les participants seront à nouveau départagés par un système de points. Les 15 premiers seront qualifiés pour la grande finale.

– La dernière chance : un événement en jeu offrira à un pilote par région la chance d’atteindre la phase finale.

– La Finale : Les trois finales se joueront en une journée et les 16 premiers s’affronteront pour le titre ultime. Le gagnant aura la chance de rejoindre l’équipe sportive officielle.

Une édition 2021 réussie

L’édition 2021 de The Real Race a réuni plus de 3 100 pilotes en compétition dans plusieurs courses entre juin et novembre. Le public était également très impliqué, avec plus de 1,15 million de spectateurs tout au long du tournoi. À l’issue de la finale, qui s’est déroulée sur le mythique circuit de Misano Adriatico, Jordan Sherratt est devenu le premier pilote de simulation officiel de Lamborghini et a rejoint les rangs de cette équipe d’esports nouvellement créée en 2022.

Cette année, les meilleurs pilotes de simulation du monde s’affronteront à nouveau dans le jeu de course Assetto Corsa Competizione au volant d’une Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, la nouvelle version du véhicule de course qui sera la seule voiture des trois séries continentales de la compétition. Les participants pourront piloter la version numérique de la dernière voiture de course Lamborghini hautes performances.

Assetto Corsa Competizione a été développé en collaboration avec des constructeurs automobiles et constitue un support dynamique pour la dernière série de courses de Lamborghini. Le jeu est également utilisé par les pilotes officiels d’essai et de course de la Lamborghini Squadra Corse dans leurs préparations pour les courses physiques. Et comme Lamborghini veut donner au monde entier une chance de rejoindre la compétition et de devenir le pilote de simulation de nouvelle génération, la célèbre marque annonce une bonne nouvelle pour tous les amateurs de jeux de course : Assetto Corsa Competizione sera gratuit sur steam lors du premier week-end de compétition du 5 au 8 mai 2022.

Un large engagement dans l’Esport

Cette troisième édition de The Real Race continuera de prouver le soutien et l’engagement de Lamborghini envers la scène e-sport. Après avoir lancé sa compétition virtuelle en 2020, Automobili Lamborghini a signé des partenariats avec les principales marques de jeux de la scène esport comme Rocket League et Asphalt 9 : Legends, qui offrent aux joueurs la possibilité de piloter des modèles Lamborghini, comme l’Huracán STO ou l’Essenza SCV12.

Photos : Lamborghini