amplimind : joint-venture entre Audi et Lufthansa Industry Solutions

Lufthansa Industry Solutions, fournisseur de services informatiques et filiale du groupe Lufthansa, et Audi ont annoncé le lancement de leur coentreprise sous le nom d’« amplimind ». L’entreprise a été fondée en juillet 2022 après l’octroi des autorisations officielles. amplimind commencera ses activités fin 2022 et vise à accélérer la transformation numérique d’AUDI AG et de l’industrie de la mobilité.

Les spécialistes du développement logiciel d’amplimind se concentrent sur le développement individuel agile, l’intégration et l’exploitation d’applications stratégiques et les services de conseil dans les domaines de la sécurité informatique et du développement de plateformes cloud. Les spécialistes attendent avec impatience un modèle de travail hybride «à distance d’abord» dans la jeune entreprise. Les bureaux du siège de l’aéroport de Munich et de Norderstedt servent de zones de projet pour le travail collaboratif, l’échange et la créativité. Chez amplimind, les équipes sont auto-organisées et en réseau, les modèles de travail sont flexibles et les méthodes sont agiles. L’entreprise est orientée vers des technologies et des méthodes innovantes et durables, telles que l’informatique verte et le codage vert.

Nils Büring et Bettina Bernhardt prendront la direction d’amplimind. En tant que vice-président Industry & Automotive chez Lufthansa Industry Solutions, Nils Büring possède une vaste expérience dans le développement de logiciels agiles et la gestion de projets informatiques basés sur des critères de réussite. En tant qu’ancienne PDG d’une filiale numérique d’Audi, Bettina Bernhardt possède de nombreuses années d’expérience dans les domaines des structures et de la culture agiles, du nouveau travail et du développement de structures dans lesquelles les gens peuvent libérer leur potentiel pour les affaires numériques.

Développement d’applications adaptées à l’entreprise

Avec amplimind, Audi fera systématiquement progresser sa stratégie informatique NEXT:IT. La nouvelle coentreprise vise à améliorer les performances de base de l’entreprise dans le domaine du développement de logiciels. « Au cours des prochaines années, l’expertise en développement de logiciels deviendra beaucoup plus pertinente sur le plan stratégique pour numériser des processus commerciaux efficaces. », a déclaré Frank Loydl, directeur de l’information (CIO) d’AUDI AG. Dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement, Audi souhaite avant tout développer les applications informatiques et les meilleurs projets numériques dans l’informatique d’entreprise elle-même à l’avenir.

« Nous voulons développer et sécuriser l’expertise nécessaire avec un partenaire solide sur le long terme. », a déclaré Loydl. La nouvelle coentreprise élargit également le portefeuille d’A4nXT GmbH, qui a été fondée en 2020 et est une société holding d’AUDI AG. Elle détient notamment des participations dans de jeunes entreprises innovantes et des joint-ventures stratégiques. amplimind complète les services de la coentreprise XL2, qui se concentre sur les services de conseil et de technologie pour tous les aspects de SAP.

Des partenariats stratégiques pour la transformation numérique de l’industrie automobile

Lufthansa Industry Solutions a de nombreuses années d’expérience dans la coopération stratégique et les partenariats avec des entreprises de divers secteurs ainsi qu’avec des fournisseurs de logiciels et de cloud. Cette filiale de Lufthansa développe son expertise informatique dans l’industrie automobile depuis plus de 25 ans. L’entreprise soutient l’industrie avec une expertise professionnelle – par exemple dans les domaines du développement logiciel agile, de l’intelligence artificielle et de la gestion de programmes et de projets.

« amplimind rend AUDI et Lufthansa Industry Solutions encore plus durables. De plus, nous faisons avancer la numérisation de l’ensemble de l’industrie. Nous mettons en commun nos expertises et formons une équipe avec un esprit start-up pour accomplir beaucoup de choses. Ce que les deux entreprises ont en commun, ce sont des innovations rapides de la plus haute qualité. Il s’agit de développements personnalisés et individuels – en particulier dans le secteur du cloud – qui répondent aux exigences de sécurité strictes de l’industrie automobile. », a déclaré Jörn Messner, directeur général de Lufthansa Industry Solutions.

