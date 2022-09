Lancement de la Bentley Flying Spur Speed

Bentley complète sa nouvelle gamme de véhicules grand tourisme avec la Flying Spur Speed, la version la plus axée sur les sensations de conduite de la famille de berlines luxueuses et performantes Flying Spur.

Commercialisation de la version sportive de la Flying Spur

Grâce aux millions de configurations possibles, la dernière gamme de produits Bentley permet aux clients de trouver plus simplement la Bentley qui répond à leurs exigences. La gamme comporte deux lignes : l’une axée sur le bien-être au volant, et l’autre sur les performances de conduite. Ces deux lignes sont magnifiées par les modèles Mulliner qui allient le meilleur des deux univers.

Le lancement de la Flying Spur Speed complète la gamme de modèles, à l’image des familles Continental GT et Bentayga existantes. La Flying Spur Speed atteint le summum de la performance et, tout comme la Bentley Flying Spur Mulliner, est la voiture idéale des clients qui souhaitent posséder une Flying Spur équipée d’un W12, la production de la Flying Spur W12 standard ayant pris fin en mai dernier.

La Flying Spur Speed surpasse le modèle S avec ses 85 ch de puissance et ses 130 Nm de couple supplémentaires. Son accélération de 0 à 100 km/h 0,3 s plus rapide et sa vitesse de pointe de 333 km/h réaffirment sa supériorité. Grâce à son système électronique à quatre roues directrices, à sa technologie de vectorisation de couple par freinage et à son système Bentley Dynamic Ride de série, son agilité est à la hauteur des performances de son moteur W12 biturbo de 6,0 litres développant 635 ch.

Les détails extérieurs caractéristiques du style Speed sont évidents, notamment la finition sombre de la calandre, des phares et des feux arrière, et les badges Speed exclusifs sur l’aile inférieure. Les jantes Speed 22” uniques de série peuvent recevoir la finition Dark Tint, Gloss Black ou une peinture argent. Des jantes sport 22” sont également proposées en option, en finition Gloss Black ou Pale Brodgar Satin. La Flying Spur Speed est également dotée de bouchons de réservoir de carburant et d’huile ornés. Pour renforcer encore davantage son caractère ultra-performant, les spécifications Styling (séparateur avant, bas de caisse, diffuseur arrière et becquet de couvercle de coffre en fibre de carbone) et Blackline de Bentley restent disponibles en option.

L’habitacle, qui allie parfaitement luxe et performance, affiche de nouveaux coloris uniques, notamment avec l’utilisation du revêtement Dinamica sur tous les points de contact des occupants. Bentley utilise la finition Dinamica Pure, constituée de 73% de polyester recyclé. La palette chromatique intérieure passe de 5 à 15 couleurs de cuir, le placage Piano Black est présent de série, et les placages Crown Cut Walnut, Dark Stained Burr Walnut et Dark Fiddleback Eucalyptus sont proposés en option sans supplément.

Le panneau d’information du conducteur comporte de nouveaux cadrans d’infodivertissement inspirés de chronographes luxueux. Le luxe est également renforcé par la spécification Confort de série pour les sièges avant et arrière, dotés respectivement de 24 et 14 possibilités de réglage. Tous les sièges sont équipés du chauffage, de la ventilation, d’une fonction de massage et de deux mémorisations de positions. L’habitacle comprend également des pédales sport, des badges et emblèmes Speed, et des plaques de marchepieds Speed intérieures et extérieures éclairées.

Un fort plébiscite de la Bentley Flying Spur Speed est attendu aux États-Unis et en Europe, où environ un tiers des commandes de Flying Spur devraient être passées, suivis du Moyen-Orient où une commande de Flying Spur sur cinq devrait s’orienter vers la Speed.

Châssis et groupe motopropulseur

Le groupe motopropulseur de la Flying Spur Speed génère 635 ch et 900 Nm de couple pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 333 km/h.

La Flying Spur bénéficie de la même transmission ZF huit rapports à double embrayage que la Continental GT, gage d’une accélération linéaire et précise, de changements de rapport plus rapides et d’une consommation de carburant réduite. La présélection du rapport suivant accélère les passages de vitesse en limitant l’interruption de la transmission du couple pour optimiser les performances. La vitesse de pointe est atteinte en sixième, les surmultipliées (septième et huitième) permettant d’économiser le carburant en vitesse de croisière.

La Flying Spur Speed est équipée d’un système d’embrayage qui transmet la puissance à l’essieu arrière. Si l’état de la route et le patinage des roues l’exigent, la puissance passe aussi sur l’essieu avant automatiquement, offrant ainsi une transmission intégrale active. La réactivité en virage est ainsi améliorée. Avec son avant plus léger, la Flying Spur offre des changements de direction d’un dynamisme exceptionnel. L’effet de sous-virage associé aux transmissions intégrales fixes est quasiment éliminé, pour apporter un sentiment global d’équilibre à la voiture.

La transmission du couple varie selon le mode de conduite dynamique sélectionné. En modes Comfort et Bentley, le système transmet jusqu’à 480 Nm de couple à l’essieu avant pour augmenter l’adhérence et l’agrément de conduite. En mode Sport, le système limite le couple disponible à 280 Nm sur l’essieu avant afin de conserver un couple plus élevé à l’arrière pour plus de dynamisme. Le couple est aussi géré au niveau de chaque essieu par un système de vectorisation du couple par freinage.

La Flying Spur Speed inspire confiance par sa maniabilité et sa précision parfaites. Cela est principalement dû à la transmission intégrale active de pointe, au système électronique à quatre roues directrices et au système Bentley Dynamic Ride.

Le système électronique à quatre roues directrices de série améliore à la fois la stabilité à grande vitesse et la maniabilité en ville. Lors des manœuvres à faible vitesse, le système dirige les roues arrière dans le sens opposé aux roues avant. L’empattement est ainsi réduit, ce qui diminue le rayon de braquage, améliore l’agilité et facilite nettement les manœuvres de stationnement.

À grande vitesse, le système dirige les roues arrière dans le même sens que les roues avant pour accroître la stabilité et faciliter les dépassements et les changements de voie. Le système électronique à quatre roues directrices allie par conséquent la sécurité à grande vitesse et la praticité en ville.

Le système Bentley Dynamic Ride est conçu pour améliorer la prise en main et le confort de conduite. Un système 48 volts contrôle une unité électronique d’actionneurs qui adapte la rigidité de la barre stabilisatrice selon les conditions pour contrecarrer la force centrifuge et assurer la stabilité de la Flying Spur.

La Flying Spur profite des mêmes freins en fer que la Continental GT, les plus grands du monde (disques avant de 420 mm). Les étriers avant Gloss Red portent le logo Bentley. La finition Gloss Black est disponible en option avec supplément.

Une prestance exaltée

L’esthétique de la spécification Styling rehausse les capacités incomparables de la Bentley Flying Spur Speed. Ce nouveau modèle ultra-performant de Bentley est ainsi aussi impressionnant à regarder qu’à conduire.

Produite à la main en fibre de carbone ultra-brillante selon des tolérances rigoureuses et suivant un programme de création complet, la spécification Styling comprend un séparateur avant, des bas de caisse dotés de badges Bentley métallisés, un diffuseur arrière et un becquet de couvercle de coffre.

La spécification Blackline mise quant à elle sur une note contemporaine : la plupart des chromes extérieurs sont remplacés par des éléments noirs qui renforcent la prestance de l’incomparable Flying Spur sur route.

Les chromes extérieurs de la spécification Blackline comprennent l’emblématique mascotte en « B » ailé, les lames du radiateur, les grilles de calandre, les encadrements des vitres latérales et les baguettes de bas de portes et de pare-chocs arrière. Les cuvelages de feux avant et arrière, les poignets de portières, les prises d’air et les sorties d’échappement reçoivent également la même finition sombre élégante.

Photos : Bentley