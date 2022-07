Audi Brussels investit dans un cycle circulaire de l’eau dans ses processus de production

De l’eau grise au lieu de l’eau douce : Audi Brussels investit dans le projet « Re-use » et, avec Hydria, la station d’épuration de Bruxelles Sud, l’intègre dans l’approvisionnement en eau de l’usine. La mise en place d’un système d’eau circulaire permet d’économiser environ 100 000 mètres cubes d’eau potable par an. En tant qu’usine neutre en CO2, Audi Brussels poursuit une approche durable globale et s’appuie sur des mesures innovantes qui garantissent une production durable et économe en ressources.

L’eau potable est l’une des ressources les plus précieuses au monde et constitue une base fondamentale pour tous les écosystèmes. La production de véhicules nécessite de grandes quantités d’eau. L’atelier de peinture, par exemple, est une étape du processus de production qui se caractérise par une consommation d’eau particulièrement élevée. Audi Brussels investit donc dans le projet « Re-use », qui permet de passer de l’eau douce à l’eau grise dans la production.

Recyclage de l’eau grâce à l’utilisation d’une boucle fermée

Audi Brussels coopère avec Hydria pour mettre en place un cycle circulaire de l’eau. Dans le cadre d’un partenariat public-privé avec la Région de Bruxelles-Capitale, l’entreprise exploite la Station d’épuration de Bruxelles Sud, située à proximité de l’usine Audi. Cela permet à Audi Brussels d’intégrer les eaux grises dans ses processus industriels en travaillant avec le partenaire externe Hydria pour traiter et purifier les eaux usées générées pendant la production et les renvoyer dans le cycle. Cette boucle fermée peut économiser plus de 100 000 mètres cubes d’eau potable par an. Cela équivaut à peu près au volume de 40 piscines olympiques remplies. L’usine est la première entreprise à participer contractuellement avec Hydria à la réutilisation intelligente et durable des eaux usées traitées.

Approche durable dans tous les domaines de la production

« L’utilisation prudente de nos ressources en eau potable joue un rôle central pour nous. Avec la station d’épuration de Bruxelles Sud à proximité de notre usine, nous intégrons une technologie innovante pour économiser les ressources en eau. Cela souligne notre engagement en faveur d’une entreprise durable. », a déclaré Volker Germann, Président du Directoire d’Audi Brussels. L’usine de Bruxelles est déjà neutre en carbone depuis 2018, ce qui en fait la première installation de production à grande échelle neutre en CO2 au monde dans le segment premium. En tant qu’exemple pionnier d’un site de production durable, Audi Brussels optimise en permanence sa consommation de ressources et s’appuie sur des technologies efficaces dans ses processus.

Intégration dans la stratégie environnementale Mission:Zero

L’utilisation prudente et efficace de l’eau est un domaine d’action central dans le programme environnemental inter-sites Mission:Zero d’Audi. D’ici 2035, l’entreprise prévoit de réduire de moitié la consommation d’eau écologiquement pondérée par véhicule produit d’une moyenne d’environ 3,75 mètres cubes aujourd’hui à environ 1,75 mètre cube. Outre l’utilisation de l’eau, la décarbonation de la production et de la logistique, la biodiversité et l’efficacité des ressources sont des domaines d’action centraux pour Mission:Zero.

Photos : Audi