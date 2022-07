Porsche vise la croissance dans le segment du luxe

En position de force, Porsche continue de prospérer : le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart bénéficie des tendances de la demande mondiale pour les véhicules de luxe exclusifs et électrifiés. Pour l’ensemble de l’année 2022, la société vise un chiffre d’affaires compris entre 38 et 39 milliards d’euros environ. Dans le même temps, Porsche continue de se concentrer sur des produits de haute qualité et exclusifs, l’électromobilité et la durabilité en combinant sa riche histoire et son ADN de sport automobile avec l’avenir, redéfinissant le concept de luxe moderne.

« Porsche est une marque de luxe mondiale et emblématique. Nous sommes 100% voitures de sport et 100% luxe. En tant que constructeur exclusif de voitures de sport bénéficiant des économies d’échelle de notre coopération avec le Groupe Volkswagen, nous sommes au cœur de l’industrie automobile de luxe. Cela se traduit par des opportunités de croissance structurelle pour nous. », a déclaré lundi Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche AG, lors de sa journée des marchés de capitaux au centre de recherche et développement de l’entreprise à Weissach. Avec une passion pour le design, la performance et la plus haute qualité, Porsche réalise plus que jamais les rêves des fans de voitures de sport du monde entier. Blume a annoncé que la gamme de produits serait élargie : « Nous prévoyons d’ajouter un nouveau modèle de SUV de luxe entièrement électrique à notre portefeuille attrayant, qui sortira de la chaîne de production de Leipzig. Cela renforcera encore notre position dans le segment automobile de luxe. Nous ciblons en particulier les segments à plus forte marge et visons ainsi à exploiter de nouvelles opportunités de vente. »

Perspectives ambitieuses

Pour l’exercice 2022 en cours, Lutz Meschke, vice-président et membre du directoire de Porsche AG en charge des finances et de l’informatique, donne des perspectives ambitieuses : Porsche vise des revenus de l’ordre de 38 à 39 milliards d’euros et un retour sur ventes d’environ 17 à 18%. Ceci est basé sur l’attente de vents favorables continus en matière de devises. En outre, les perspectives sont soumises à des hypothèses telles que l’absence de détérioration des conditions économiques ou de nouvelles perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Porsche s’est en outre fixé l’ambition à long terme d’atteindre un retour sur ventes de plus de 20%. De cette manière, l’entreprise souhaite consolider sa position parmi les constructeurs automobiles les plus rentables au monde. « Au-delà de nos objectifs à moyen terme, nous visons un potentiel de croissance supplémentaire, en particulier en ce qui concerne nos niveaux de rentabilité. Porsche peut envisager l’avenir avec optimisme à partir d’une position de luxe impressionnante. », souligne Meschke.

Porsche, comme ses pairs, a connu des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours des trois dernières années en raison, par exemple, de la pandémie de Covid-19, de la pénurie de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine. Cependant, au cours de cette période, Porsche a largement bénéficié de sa relation solide avec le Groupe Volkswagen, de ses relations à long terme avec ses fournisseurs et, surtout, de son haut degré de flexibilité et de sa capacité à s’adapter aux situations difficiles. Meschke : « Nous surveillons attentivement les développements afin d’être prêts à réagir et à nous adapter si nécessaire. »

Porsche redéfinit le luxe moderne

Le terme luxe moderne ne s’applique pas seulement aux produits, mais à l’ensemble de l’entreprise. Meschke : « Nous voyons la durabilité de manière holistique : économique, écologique et sociale. Il est important pour nous d’assumer nos responsabilités et de nous impliquer socialement. » Une compréhension globale de la durabilité fait partie intégrante de la stratégie de Porsche. À cet égard, Porsche se fixe des objectifs particulièrement ambitieux, dont son ambition que plus de 80% de ses véhicules livrés en 2030 soient des BEV (véhicules électriques à batterie). La prochaine étape sur cette voie sera le lancement sur le marché du Macan tout électrique. De plus, l’ambition de Porsche est de travailler vers une chaîne de valeur neutre en carbone net en 2030, y compris une phase d’utilisation neutre en carbone net pour les futurs modèles BEV. À cette fin, Porsche fait systématiquement avancer des projets pour l’avenir.

Le lancement d’une nouvelle famille de modèles Porsche demande toujours du courage : les meilleurs exemples sont le Cayenne (2002), la Panamera (2009), le Macan (2013) et, plus récemment, la première voiture de sport entièrement électrique, le Taycan (2019). Oliver Blume a déclaré : « Le Taycan est 100 % électrique et 100 % Porsche. Cette combinaison passionne les gens. Nous poursuivons notre offensive électrique : d’ici le milieu de la décennie, nous voulons proposer notre voiture de sport à moteur central 718 en exclusivité entièrement électrique. »

Opportunités de croissance structurelle

Dans l’exécution de sa stratégie, Porsche a pu franchir de nouvelles étapes en 2021 – malgré un environnement très difficile caractérisé par la pandémie actuelle de Covid-19 et les goulots d’étranglement des semi-conducteurs : livraison de plus de 300 000 véhicules et génération de revenus de 33,1 milliards d’euros. Les deux sont des sommets historiques pour Porsche. À elles seules, les livraisons du Taycan ont plus que doublé pour atteindre 41 296 unités en 2021. Dans le même temps, Porsche a atteint une rentabilité élevée : le bénéfice d’exploitation du groupe Porsche AG a augmenté de 27% en glissement annuel pour atteindre 5,3 milliards d’euros (en 2020 : 4,1 milliards d’euros). Cela correspondait à un retour sur ventes de 16%. La marge d’EBITDA de l’automobile était de 24,5% et le cash-flow net de l’automobile s’est amélioré pour atteindre près de 3,7 milliards d’euros (en 2020 : 2,2 milliards d’euros).

Selon des études d’experts, le marché des voitures de luxe devrait connaître une croissance robuste dans les années à venir, les véhicules électriques à batterie et les SUV étant notamment les principaux moteurs de croissance. Porsche est ainsi active sur des segments de marché qui présentent un potentiel de croissance important pour l’avenir.

« Nous sommes très bien placés pour profiter de ces tendances. Porsche est un acteur de premier plan sur le marché des SUV sportifs et sur le segment des voitures de luxe 100% électriques. », a déclaré Meschke. « Bien que nous soyons clairement positionnés sur le segment de l’automobile de luxe, nous bénéficions d’importantes économies d’échelle. », a ajouté Blume.

De nouveaux groupes de clients en vue

Le portefeuille de Porsche évolue dans un environnement très attractif : « La demande pour nos véhicules est robuste et le nombre de clients potentiels continue de croître. », a déclaré Meschke. Partout dans le monde, l’entreprise est bien positionnée : l’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine contribuent à peu près à parts égales aux livraisons totales. Pour l’avenir, Porsche prévoit que sa clientèle comprendra des clients plus jeunes et plus hétérogènes de la prochaine génération. Dans le même temps, la proportion de femmes dans ce groupe de clients devrait augmenter. Outre l’Europe et la région Asie-Pacifique, le constructeur de voitures de sport se concentre principalement sur les États-Unis et les marchés émergents pour son expansion géographique.

