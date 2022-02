Audi Brussels remporte le Industrial Excellence Award Belgium 2021

C’est officiel : Audi Brussels a remporté le premier prix belge d’excellence industrielle : Industrial Excellence Award Belgium 2021. Ce prix a été décerné à l’usine Audi de Bruxelles par la Vlerick Business School.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 17 janvier 2022 sur le campus de la Vlerick Business School à Bruxelles. Depuis 1995, 15 meilleures universités et écoles de commerce européennes évaluent la qualité du management et la compétitivité dans l’industrie et les services dans le cadre de l’Industrial Excellence Award Belgium (IEAB).

Ann Vereecke, professeur de gestion des opérations à la Vlerick Business School, a déclaré : « Nous sommes fiers que la Vlerick Business School puisse agir en tant que partenaire belge pour le prix européen de l’excellence industrielle. Ce prix prestigieux récompense les entreprises qui associent une stratégie claire et cohérente à l’excellence de leurs opérations. Cette année, l’accent a été mis spécifiquement sur la manière dont les processus améliorés par voie numérique peuvent créer une valeur supérieure. Le modèle de croissance durable ! »

Audi Brussels prend la première place avec une stratégie claire pour l’avenir

Audi Brussels est le premier lauréat de l’Industrial Excellence Award Belgium. Le facteur décisif du succès a été la stratégie claire de l’entreprise en matière d’innovation, de numérisation et d’électromobilité. L’usine s’est fixé pour objectif de devenir encore plus allégée, durable et numérisée. Pour Audi Brussels, la digitalisation est un voyage avec un objectif clair : de la collecte de données à la création de transparence jusqu’aux systèmes autonomes. « Audi Brussels travaille sans relâche pour garder une longueur d’avance sur les tendances de la numérisation et de l’électrification et pour continuer à établir la norme à l’avenir. Un exemple réussi est la conversion de la production vers la fabrication de modèles entièrement électriques et la transformation complète associée de l’usine vers des processus en réseau et vers l’utilisation d’une technologie de production innovante. », a déclaré Volker Germann, CEO d’Audi Brussels.

Un aspect particulièrement remarquable de la numérisation est l’intégration des employés dans les projets d’automatisation et de numérisation, comme le nouveau logiciel d’analyse BattMAN ReLife, qui vérifie l’état de santé de la batterie haute tension en quelques minutes. Pour assurer un avenir prospère, une attention particulière est également accordée à la reconversion et à la formation continue des employés de l’usine Audi de Bruxelles.

Après être devenue en 2018 le premier site de production à grande échelle et neutre en carbone dans le segment premium, l’usine Audi de Bruxelles a reçu le titre d’usine du futur en 2020. Le premier SUV 100% électrique aux quatre anneaux est produit dans la commune bruxelloise de Forest depuis l’automne 2018. L’Audi e-tron Sportback a suivi en 2020. En 2022, l’usine a célébré une étape particulière de son histoire avec la production du huit millionième véhicule. L’Industrial Excellence Award Belgium souligne le rôle de pionnier de l’usine de production belge en matière de durabilité, d’électromobilité et de numérisation.

Photos : Audi