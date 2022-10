Audi dévoile la technologie C-V2X afin de protéger les cyclistes

Audi a récemment organisé des démonstrations de la technologie Connected Vehicle to Everything (C-V2X) à Oceanside, en Californie. Les démonstrations ont présenté une variété de cas d’utilisation du C-V2X qui offrent le potentiel de réduire la probabilité de collisions entre les véhicules et les cyclistes.

C-V2X est l’utilisation de la technologie de communication cellulaire entre un véhicule et son environnement ; y compris les usagers de la route, les éléments de circulation ou d’autres véhicules. Il peut s’agir de feux de circulation, de passages pour piétons, de panneaux de signalisation, d’autobus scolaires, de travaux routiers, … Grâce à cette technologie, l’affichage dans le cockpit d’un véhicule Audi peut informer les conducteurs lorsqu’ils doivent prendre conscience d’une situation particulière et adapter leur conduite en conséquence. Cette technologie peut permettre aux conducteurs de reconnaître les situations dangereuses beaucoup plus tôt que s’ils conduisaient sans cette aide. Audi a présenté des cas d’utilisation visant à bénéficier à la fois aux conducteurs et aux cyclistes sur route, notamment :

– Avertissement de proximité / Avertissement de collision avant et arrière : Lorsqu’un véhicule et un cycliste se rapprochent l’un de l’autre, une notification apparaît indiquant où une éventuelle collision peut se produire.

– Alerte de circulation transversale : Le véhicule détecte si un vélo se trouve sur une trajectoire de collision possible lorsqu’il s’approche de la gauche ou de la droite vers l’avant.

– Alerte de départ de stationnement parallèle : Lorsqu’il sort de sa place en bordure de trottoir, un véhicule stationné en parallèle détecte si un vélo s’approche par l’arrière.

– Aide au virage à droite : Le conducteur donne l’indication du clignotant pour tourner à droite pendant que le cycliste roule tout droit.

– Aide au virage à gauche : Le véhicule donne une indication de virage à gauche et reçoit une notification si un cycliste s’approche de la direction opposée et entre potentiellement dans le virage du véhicule.

Ces cas d’utilisation démontrés indiquent que la technologie C-V2X a le potentiel d’accroître la sensibilisation des véhicules et de permettre une conduite plus coopérative entre les cyclistes et les véhicules. En mars 2022, Audi of America a annoncé qu’elle collaborait avec Spoke, une plate-forme de mobilité pour la sécurité, la connectivité et des expériences de conduite enrichies, ainsi qu’avec d’autres partenaires, pour explorer des solutions techniques pour C-V2X avec des technologies connectées de voiture à vélo.

Cette collaboration vise à apporter la technologie aux consommateurs afin de contribuer à réduire les accidents de la route et les décès impliquant des véhicules et des vélos. Il y a près de 1 000 décès de cyclistes et 130 000 autres blessures de cyclistes qui surviennent chaque année sur les routes aux États-Unis. Les décès de cyclistes sont sur une tendance à la hausse, avec une hausse de 5% de 2020 à 2021, totalisant 985 décès.

Audi pense que la mobilité connectée C-V2X est la porte d’entrée vers des améliorations spectaculaires et le moment est venu de permettre un déploiement rapide de la technologie C-V2X pour la sécurité routière. Plus tôt cette année, Audi a rejoint plusieurs autres constructeurs automobiles, innovateurs technologiques, fabricants d’équipements de circulation, États et localités dans la recherche d’une dérogation de la Federal Communications Commission (FCC) pour mettre immédiatement le C-V2X sur les routes américaines. Les commentaires du public sur cette demande ont été extrêmement positifs et Audi demande à la FCC d’accorder les dérogations. Audi et d’autres attendent la réglementation finale de la FCC qui garantira que le spectre sans fil du transport reste viable pour les communications V2X directes et urgentes.

Photos : Audi