Audi et Krajete filtrent le CO2 hors de l’air

AUDI AG et Krajete GmbH – une société de technologie verte basée à Linz en Autriche – développent conjointement de nouvelles technologies pour filtrer les émissions de l’air ambiant. Outre des matériaux adsorbants robustes, ces technologies dites de capture directe d’air (DAC – Direct Air Capturing) reposent avant tout sur des procédés innovants. Elles permettent d’importantes économies d’énergie et de coûts.

Des travaux ambitieux

Le dernier exemple en date des travaux de développement des deux partenaires est une nouvelle usine en Autriche, où un matériau filtrant inorganique est utilisé. Ce dernier peut contenir une charge très élevée de molécules et qui est également très insensible aux effets de l’humidité. De ce fait, il n’est pas nécessaire, ou seulement nécessaire dans des cas particuliers, de pré-sécher l’air ambiant à filtrer. Cela augmente l’efficacité et réduit les coûts. Les conditions de température et de pression pour absorber les molécules de CO2 et ensuite les retirer de la surface d’adsorption sont très similaires. Cela raccourcit considérablement les cycles de chargement et de déchargement de l’adsorbeur. En d’autres termes, plus de CO2 peut être éliminé de l’air ambiant en peu de temps. L’air filtré est relâché dans l’environnement après l’étape d’adsorption. Le CO2 récupéré est alors disponible sous une forme hautement concentrée comme matière première pour le stockage permanent ou pour une large gamme d’applications industrielles. L’usine à grande échelle près de Linz, qui est actuellement en cours de mise en service, peut filtrer 500 tonnes de CO2 par an. D’ici la fin de l’année, un autre module portera la capacité de l’usine à 1 000 tonnes. L’électricité nécessaire au fonctionnement de l’usine provient d’un système photovoltaïque installé dans les locaux de l’entreprise.

Alexander Krajete, PDG de la société de développement technologique qui porte son nom, a déclaré : « Nous sommes partis du principe que, pour des raisons d’efficacité, nous laisserions le processus fonctionner à pression ambiante. Ensuite, nous avons modifié les matériaux de l’adsorbeur et les conditions physiques de l’usine jusqu’à ce que nous trouvions le débit optimal, ce qui signifie que nous avons filtré la quantité maximale de CO2 par unité de temps. » Cela a permis de réduire significativement le coût de la séquestration, qui se situe déjà dans la fourchette basse à trois chiffres en euros par tonne de CO2. L’objectif à long terme est de rendre le dioxyde de carbone utilisable à des fins industrielles. Ce faisant, Krajete GmbH et AUDI AG veulent faciliter les percées dans les applications nécessaires.

« La technologie permet d’éliminer le CO2 directement de l’atmosphère, quel que soit l’emplacement, et constitue donc une mesure de décarbonation importante. De plus, la technologie du système peut être étendue de différentes manières grâce à sa conception modulaire. », a déclaré Hagen Seifert, responsable des concepts de produits durables chez AUDI AG.

Comme prochaine étape de l’usine à grande échelle existante à Linz, AUDI AG étudie actuellement la possibilité d’utiliser des sources avec des concentrations plus élevées de CO2 et de filtrer les émissions supplémentaires telles que les oxydes d’azote. De plus, la technologie DAC pourrait être mise en œuvre à une échelle beaucoup plus grande sur le site d’Audi à Győr, en Hongrie. Une usine d’une capacité de 25 000 tonnes par an est envisageable.

Objectif de deux degrés : pourquoi Audi s’implique dans le développement de technologies de capture directe de l’air

AUDI AG veut jouer son rôle en limitant l’augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 degrés Celsius. L’entreprise prend donc en compte la durabilité dans toutes ses décisions commerciales et s’est fixé des objectifs ambitieux. D’ici 2025, le Groupe Volkswagen vise à réduire l’empreinte écologique des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers de 40% sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport à 2018. Chaque mesure particulière contribue à atteindre la neutralité carbone dans toute l’entreprise d’ici 2050 au plus tard.

