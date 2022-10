La Lamborghini Miura Roadster s’expose au MUDETEC

L’unique Lamborghini Miura Roadster de 1968, qui a inspiré la configuration de la dernière Aventador Ultimae produite, est exposée au musée MUDETEC à Sant’Agata Bolognese jusqu’à fin novembre 2022. Il s’agit d’une occasion unique et rare pour les visiteurs du musée de voir de près un morceau inestimable de l’histoire de l’automobile.

Dévoilée sur le stand de la Carrozzeria Bertone au salon de l’automobile de Bruxelles en 1968, la Lamborghini Miura Roadster est restée une pièce unique et est considérée comme l’un des plus beaux showcars jamais produits. La combinaison de couleurs elle-même a été conçue pour éblouir : bleu Lamè Sky Blu pour la peinture, avec un intérieur en cuir blanc et une moquette rouge.

La Miura Roadster est dépourvue de vitres latérales ou de système de fermeture de toit, ce qui a permis aux stylistes Bertone de conserver une pureté de ligne unique. De nombreux changements esthétiques ont été apportés par rapport à la berline Miura, avec la partie arrière entièrement repensée pour laisser le moteur entièrement exposé, et les interrupteurs de commande secondaires à l’intérieur de l’habitacle, généralement montés au plafond, déplacés vers une position différente.

Après une autre apparition au Salon automobile de Genève en 1968, le Roadster a été renvoyé à Sant’Agata Bolognese pour des essais routiers menés par le légendaire pilote d’essai Lamborghini Bob Wallace. De retour à Carrozzeria Bertone, il a été vendu à l’Association internationale de recherche sur le plomb et le zinc (ILZRO), qui l’a considérablement modifié, l’a repeint d’une couleur vert olive foncé avec un intérieur vert et l’a renommé ZN 75.

En 2007-2008, le Roadster a subi une restauration complète, le ramenant à sa configuration d’origine avec la plus grande attention portée à chaque détail. Dès la fin des travaux, la Miura Roadster est présentée au Concours d’élégance de Pebble Beach en août 2008, où elle remporte la deuxième place dans la catégorie dédiée aux modèles Lamborghini.

Photos : Lamborghini