Audi, leader du marché des immatriculations de voitures électriques en Belgique

Audi poursuit sans relâche sa stratégie d’électrification et, pour le deuxième mois consécutif, est en tête des immatriculations de voitures entièrement électriques. Audi a atteint une part de marché cumulée de 14,7 % en mai, ce qui la place en tête. D’ici 2025, Audi vise à avoir plus de 20 modèles entièrement électriques dans sa gamme. À partir de 2026, la marque ne présentera plus que de nouveaux modèles entièrement électriques.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, pas moins de 2 106 Audi entièrement électriques ont été enregistrées en Belgique. Une augmentation de 248% par rapport à la même période en 2021. Avec 17 % de la gamme entièrement électrique, Audi se situe au-dessus de la moyenne du marché, qui est de près de 9 %.

L’Audi e-tron GT haute performance lancée l’année dernière et sa variante RS encore plus sportive ont déjà été immatriculées 186 fois cette année. Le SUV compact Q4 e-tron et sa variante Sportback ont enregistré 1 324 nouvelles immatriculations et est devenu la voiture de société électrique le plus enregistrée au cours du premier trimestre de cette année. La demande pour l’Audi e-tron et sa variante Sportback, produite en Belgique, n’a pas non plus faibli en 2022, avec 596 immatriculations.

« L’électrification constante de notre gamme de produits et une forte demande de mobilité plus verte chez nos clients professionnels sont les moteurs de notre succès électrique. L’Audi Q4 e-tron est le véhicule de flotte par excellence et est actuellement le modèle le plus vendu de toute la gamme. », a déclaré Emanuele Bolacchi – Managing Director Audi Belgium.

Non seulement les modèles entièrement électriques sont en hausse, mais aussi les modèles plug-in hybrides continuent de se développer. Les plug-in hybrides représentent actuellement 13 % des immatriculations d’Audi.

Malgré la pénurie persistante des semi-conducteurs, Audi a atteint une part de marché cumulée de 7,6% (12 136 immatriculations) en Belgique jusqu’en mai – un record. Dans un marché qui a baissé de plus de 16%, Audi a pu contenir son recul à 3% et occupe ainsi la 5e place des marques automobiles les plus vendues. De plus, le carnet de commandes de la marque aux quatre anneaux n’a jamais été aussi rempli, les perspectives pour cette année restent donc favorables.

Photos : Audi