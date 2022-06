Muse visite Lamborghini : partage de la même adrénaline sur scène et sur piste

Y a-t-il une différence entre donner un concert devant des milliers de spectateurs et conduire une super voiture de sport ? Selon Muse, l’un des groupes de rock les plus emblématiques de notre époque, il semblerait que non. Le groupe britannique a en effet une passion irrépressible pour Lamborghini, et ce sont les membres eux-mêmes qui disent que « conduire une Lamborghini, c’est comme être sur scène ». C’est peut-être pour cette raison que le chanteur et guitariste Matt Bellamy et le batteur Dom Howard, avant leur performance à Firenze Rocks le 17 juin 2022, ont décidé de visiter le siège de Sant’Agata Bolognese et de conduire une Lamborghini Huracán STO sur le circuit de Modène.



Muse a une véritable passion pour Lamborghini. Le groupe a utilisé une Countach dans la vidéo de leur morceau de 2018 « Something Human ». Et en 2019, ils avaient déjà visité le siège de l’entreprise et pris la piste pour essayer ses super voitures de sport.

« C’était très excitant : c’est le même genre d’émotion et d’adrénaline que nous ressentons lorsque nous jouons. », ont déclaré Bellamy et Howard à la fin du trajet.

Et lorsqu’on les interroge sur leurs modèles préférés, les réponses sont sans équivoque : « La Countach d’origine, mais si nous devions choisir un modèle aujourd’hui, ce serait l’Aventador. » Ils avaient également des idées claires sur un itinéraire de voyage possible : « Si nous devions faire un voyage en voiture, cependant, nous choisirions un Huracán Spyder, et l’emplacement pourrait être la côte américaine du Pacifique, en particulier Malibu, ou avec une STO, cela pourrait être le sud de l’Europe, en particulier la côte italienne. » Pas de doute non plus sur la musique qui l’accompagne : « Comme bande-son, Jimi Hendrix ou Daft Punk seraient parfaits. »

Muse est composé Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme. Leur dernier album, Simulation Theory, a fait ses débuts au n°1 et a marqué le sixième album consécutif du groupe à faire ses débuts à la première place du Royaume-Uni. Leur précédent album studio, Drones, a remporté un Grammy Award du meilleur album rock, le deuxième du groupe, en février 2016. Depuis sa formation en 1994, Muse a sorti huit albums studio, vendant plus de 30 millions d’albums dans le monde. Leur dernier album Will of the People doit sortir le 26 août. Largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live au monde, Muse a remporté de nombreux prix musicaux, dont deux Grammy Awards, un American Music Award, cinq MTV Europe Music Awards, deux Brit Awards, onze NME Awards et sept Q Awards, entre autres.

Dans leurs paroles, ils traitent souvent de l’actualité et de la politique, et ils sont plébiscités par le public pour leurs performances live, véritable concentré d’énergie et de puissance, à l’image d’une voiture Lamborghini.

Photos – Vidéo : Lamborghini