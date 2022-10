Audi s’associe à Sauber pour son entrée en Formule 1

Audi vient de franchir l’étape suivante sur le chemin vers le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA : le constructeur a choisi Sauber comme partenaire stratégique pour le projet et envisage d’acquérir une participation dans le groupe. Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe suisse courra en tant qu’équipe d’usine Audi à partir de 2026 et utilisera le groupe motopropulseur développé spécialement par Audi.

Après l’annonce des débuts d’Audi en Formule 1 fin août, la confirmation de son partenaire stratégique marque une nouvelle étape vers l’entrée du constructeur dans l’univers de la discipline reine du sport automobile. Avec près de 30 ans d’expérience dans la compétition, Sauber est l’une des équipes traditionnelles les plus reconnues en Formule 1. Si le groupe motopropulseur sera créé au Motorsport Competence Center d’Audi à Neubourg-sur-le-Danube, c’est Sauber qui développera et fabriquera la voiture de course sur son site à Hinwil (Suisse). Sauber sera également responsable de la planification et de l’exécution des opérations des épreuves.

« Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire aussi compétent et expérimenté pour notre ambitieux projet de Formule 1. Nous avons déjà collaboré avec le groupe Sauber, nous connaissons ses installations de pointe et son équipe talentueuse, et nous sommes convaincus qu’ensemble, nous formerons une équipe solide. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du directoire en charge du développement technique chez AUDI AG. Audi Sport utilisait déjà régulièrement la soufflerie high-tech du groupe Sauber à Hinwil, pendant la période dorée des 24 Heures du Mans et lors du développement de la voiture de tourisme « Class 1 » pour le DTM.

Sauber est un partenaire de choix

« Le groupe Sauber ne pouvait pas rêver meilleur partenaire qu’Audi. Les deux entreprises partagent clairement les mêmes valeurs et la même vision. Nous nous réjouissons d’atteindre nos objectifs communs dans le cadre d’un partenariat solide et fructueux. », a déclaré Finn Rausing, président de Sauber Holding.

Le développement du groupe motopropulseur, composé d’un moteur électrique, d’une batterie, de systèmes de contrôle et d’un moteur à combustion, tourne déjà à plein régime sur le site Audi Formula Racing GmbH de Neuburg an der Donau. Plus de 120 employés travaillent sur le projet. « Sauber est un partenaire de choix pour l’utilisation du groupe motopropulseur Audi. Nous sommes impatients de travailler avec une équipe expérimentée, qui a marqué de nombreuses étapes de l’histoire de la Formule 1. Ensemble, nous en écrirons le prochain chapitre, prévu pour 2026. », explique Adam Baker, directeur général de la nouvelle entreprise Audi Formula Racing GmbH.

L’expansion du site de Neuburg bat son plein

Le calendrier d’Audi en amont de la première course de la marque aux anneaux en 2026 est ambitieux. L’expansion du site de Neuburg en termes de personnel, de bâtiments et d’infrastructure technique devrait s’achever en grande partie en 2023. Les premiers tests du groupe motopropulseur mis au point pour la réglementation de 2026 à bord d’une voiture test de Formule 1 sont prévus pour 2025.

Face à l’application prochaine des nouvelles règles, à partir de 2026, la Formule 1 fait un grand pas vers la durabilité. C’était une condition préalable importante pour qu’Audi décide de s’engager dans le championnat. Les groupes motopropulseurs seront plus efficaces qu’aujourd’hui, car la part de la puissance électrique augmentera fortement. La transmission électrique sera alors presque aussi puissante que le moteur à combustion, dont la puissance est d’environ 400 kW (544 ch). Les moteurs turbo haute performance de 1,6 l seront alimentés par du carburant de synthèse, neutre en CO2 (conformément aux normes de l’UE). La Formule 1 s’est également fixée comme objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Photos : Audi