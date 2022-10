Electrikhana – Ken Block et l’Audi S1 Hoonitron électrisent Las Vegas

Electrikhana – la vidéo tant attendue de l’artiste américain du drift Ken Block, dont l’Audi S1 Hoonitron est l’un des protagonistes – est enfin sortie. Développé et assemblé dans l’usine Audi Sport de Neckarsulm, le prototype tout-électrique imaginé par Audi Design et inspiré d’une icône Audi ne manquera pas de fasciner les spectateurs.



Un dérapage le long de la tour Eiffel, un saut spectaculaire depuis le parc de stationnement d’un hôtel voisin ou encore des donuts sur le célèbre circuit du Mans face à la légende Tom Kristensen : Ken Block, l’Audi S1 Hoonitron et d’autres trésors de la collection Audi Tradition ont fait sensation lors du tournage de nuit du film à Las Vegas. À bord de l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, la star américaine a électrisé pendant plusieurs jours le paradis des joueurs dans le désert du Nevada. Aujourd’hui, Ken Block publie le fruit de ce tournage.

« Avec la S1 Hoonitron, nous nous sommes aventurés sur un tout nouveau terrain chez Audi. Le développement d’un prototype 100 % électrique répondant aux exigences uniques de notre partenaire Ken Block a représenté un gros défi, que toute l’équipe a relevé avec brio. C’est un réel plaisir de voir comment notre philosophie “Vorsprung durch Technik” s’exprime dans un tout nouvel environnement. », affirme Oliver Hoffmann, membre du directoire en charge du développement technique chez AUDI AG. «

Deux moteurs électriques, une transmission intégrale, de la puissance à revendre, un châssis en fibre de carbone et toutes les normes de sécurité prescrites par la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile : telles sont les caractéristiques de l’Audi S1 Hoonitron, un modèle unique en son genre, mis au point par Audi Sport en exclusivité pour Ken Block. Sa carrosserie, signée Audi Design sous la responsabilité de Marc Lichte, évoque instantanément la légendaire Audi Sport quattro S1, avec laquelle les quatre anneaux fonçaient vers le sommet lors de la célèbre course de côte de Pikes Peak. Ken Block et son équipe ont beaucoup échangé avec les départements Audi pendant le développement du véhicule.

En dehors de la S1 Hoonitron, le film Electrikhana met brièvement en scène d’autres modèles Audi Tradition, dont l’Audi 90 IMSA GTO (1989), l’Audi 200 Trans Am (1988), l’Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987), l’Audi quattro Gruppe B A2 (1984), ainsi que l’Audi R8 LMP et l’Audi R18 e-tron quattro du Mans. À propos des 24 Heures du Mans : Tom Kristensen, qui détient le record avec neuf victoires sur cette course de légende, fait une rapide apparition à un feu rouge.

Photos : Audi – Vidéo : Hoonigan