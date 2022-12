Audi Sport est déjà présent en Formule 1 virtuelle

Les fans de Formule 1 devront attendre un peu plus longtemps avant qu’Audi ne concoure pour la première fois dans la catégorie reine du sport automobile début 2026. Le monde virtuel raccourcit l’attente : la marque aux quatre anneaux fait déjà partie du jeu de course EA SPORTS F1 22 de Codemasters.

Audi a annoncé son entrée en Formule 1 lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps fin août 2022 et a dévoilé en même temps un show car avec une livrée spéciale de lancement Audi F1. EA SPORTS et Codemasters ont maintenant recréé numériquement cette voiture dans les moindres détails et l’ont intégrée dans le jeu vidéo F1 22 avec la dernière mise à jour en jeu.

« Ce n’est pas donné de faire partie de la simulation officielle de la Formule 1 trois ans avant notre première course. Notre voiture de démonstration a fait sensation dès le premier instant avec son design saisissant et la palette de couleurs typique d’Audi dans le sport automobile. Partout où elle a été présentée, les réactions ont été extrêmement positives. Je suis convaincu que notre show car gagnera également de nombreux fans dans le monde virtuel. », a déclaré Henrik Wenders, responsable de la marque Audi.

EA SPORTS est considéré comme le principal développeur de jeux de sport pour console et PC. F1 22 est la dernière version du jeu vidéo officiel du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA, disponible pour PlayStation, Xbox et PC – également en VR sur PC. Toutes les équipes, pilotes et circuits actuels sont inclus dans le jeu. Le show car d’Audi fait partie du « niveau VIP Podium Pass Series 4 » et est disponible pour les joueurs depuis le 7 décembre 2022.

« Il y avait une excitation incroyable quand Audi a annoncé qu’elle rejoindrait la grille de F1. Nous sommes ravis de livrer la superbe livrée de lancement aux joueurs d’EA SPORTS F1 22 dans le cadre du Podium Pass Series 4, permettant à Audi de s’imposer comme un prétendant au titre dans le monde virtuel avant ses débuts en 2026. », a déclaré Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters.

Dans le monde réel, Audi participera au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, à partir de la saison 2026, avec sa propre équipe d’usine en coopération avec l’équipe de course suisse Sauber. Les premiers tests sont prévus pour 2025. Dans son usine de Neuburg an der Donau, Audi développe sa propre unité de puissance pour la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui s’appliquera à partir de 2026 et fera un grand pas vers la durabilité. Les unités de puissance seront plus efficaces qu’elles ne le sont aujourd’hui, car la proportion d’énergie électrique augmentera considérablement et du carburant de synthèse neutre en CO2, selon les normes de l’UE, sera utilisé.

Photos : Audi