Miniature du moteur VW Flat 4 du T1 Bulli à monter au 1:4 – Franzis

Une autre miniature d’un moteur Flat 4 de Volkswagen reproduit à l’échelle 1:4 par Franzis est disponible. Ce moteur 4 cylindres à plat est celui équipant le Combi VW T1 Bulli. Il est fonctionnel et est associé à un module sonore et lumineux reproduisant le mouvement et la sonorité du moteur d’origine. La miniature est accompagnée d’un livret de 100 pages présentant l’histoire de Volkswagen et du Combi.

Moteur 4 cylindres Boxer de VW avec pièces transparentes

La marque Volkswagen a une place de choix dans la gamme de miniatures de moteurs reproduits par l’éditeur allemand Franzis. Après divers moteurs Porsche et celui de la Volkswagen Coccinelle, c’est au tour de la motorisation du VW T1 d’être disponible à l’échelle 1:4.

Le moteur boxer 4 cylindres équipait le légendaire Bulli T1 de 1950-1953, véhicule ayant marqué des générations de passionnés automobiles et de voyage.

Comme pour les autres miniatures, le kit du moteur Volkswagen se présente dans une grande boîte de très bonne qualité intégrant différents sachets des pièces en plastiques en grappes, d’un livret incluant la notice de montage ainsi que différentes pièces incluant le moteur électrique, le support, la visserie et un tournevis.

Franzis a conçu ce moteur afin de proposer un montage simplifié sans collage.

Le kit comporte différents éléments :

• Module sonore avec le son original du moteur VW,

• Moteur avec des éléments transparents offrant une vue à l’intérieur du moteur,

• Simulation des étincelles via des LED rouges,

• Ventilateur entraîné par l’arbre à cames via une courroie crantée,

• Support du moteur avec ses informations et un interrupteur permettant de démarrer le Flat 4.

Plus de 200 composants sont à assembler afin de donner vie à ce moteur fonctionnel. Il suffit d’appuyer sur un bouton afin de mettre en marche et admirer les différents animations visuelles et sa sonorité.

Les étincelles d’allumage s’allument via des Led rouges et les pistons se déplacent d’avant en arrière à l’horizontal.

Après déballage et décrochage des différentes pièces en plastique, le montage se fait assez facilement en à peine 2 heures. Le plus long est le détachement des pièces et leur préparation pour éliminer les petits résidus des fixations des pièces sur les grappes.

L’avantage de cette miniature est d’avoir les différentes pièces dans la bonne teinte, évitant de devoir les peindre. Chaque pièce est référencée par un numéro ou une lettre permettant de l’identifier rapidement, notamment sur la notice les référençant. Certaines pièces doivent être vissées via le tournevis fourni.

Une fois monté, il suffit de mettre des piles, procéder aux branchement des bougies et démarrer le moteur pour en profiter.

Un livret d’accompagnement

Le livret servant à la fois de notice de montage est un point fort de ce kit à monter. Il explique parfaitement l’histoire du constructeur Vollkswagen ainsi que le modèle T1 continuant à susciter la passion plus de 60 ans après son apparition.

Réalisé avec le soutien de Volkswagen, il contient un grand nombre de photos historiques, de dessins et d’affiches des archives du constructeur automobile de Wolfsburg.

Dans la partie notice, les différentes étape de construction et d’assemblage sont représentées de manière claire avec de nombreuses images accompagnées de quelques textes allant à l’essentiel.

Avis

Une nouvelle fois, Franzis propose un produit de qualité, pédagogique et attractif. Le montage est toujours aussi plaisant et instructif. Tout est fait pour faciliter son assemblage et présenter l’histoire de ce moteur.

Pour les passionnés de vieux modèles Volkswagen, ce second moteur permet d’avoir la collection complète de reproduction de moteurs VW emblématiques (Cox et Combi), associés aux moteurs Porsche également développés par Franzis.

Ce moteur est disponible auprès de l’éditeur Franzis et sur Amazon via le lien ci-dessous :

Caractéristiques

• Créé, développé en coopération et avec le consentement de Volkswagen AG

• Moteur créé et développé par John Anson

• Échelle 1:4

• Dimensions (L x h x p) : 220 mm x 200 mm x 180 mm

• Module sonore fonctionnant à pile (3 piles AA) avec LED simulant les cycles et moteur électrique faisant tourner le moteur

• Plus de 200 pièces

• Livret de 100 pages

• Pour enfants de plus de 14 ans et adultes

• ISBN : 40-19631-67152-3

• Prix : 199 euros

Photos : 4Legend.com