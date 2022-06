Audi Tradition expose des voitures légendaires à Berlin

« AHEAD – Stories of Transformation » – c’est le nom de l’exposition actuelle se tenant au DRIVE. Volkswagen Group Forum exposant des véhicules du Groupe Volkswagen à Berlin. Dans cette exposition temporaire, le Groupe VW met en scène sa transformation comme un voyage à travers l’histoire des modèles de ses marques, prolongeant l’histoire jusqu’à aujourd’hui, l’industrie automobile subissant sa plus grande transformation à ce jour. Audi Tradition ajoute trois voitures légendaires, un modèle en coupe et une mine d’informations au salon, exposant ainsi « Vorsprung durch Technik » dans la capitale allemande – par exemple, la conception légère de l’Audi A2 ou l’expertise en ingénierie qui inspiré la légendaire Audi quattro; la version rallye de cette dernière est également exposée à Berlin.

L’exposition actuelle montre que la volonté de changer et le courage de se renouveler ont toujours été des éléments centraux de l’ADN du Groupe Volkswagen et de ses marques. Audi y joue un rôle important avec les modèles exposés aux côtés de véhicules Porsche et Seat.

Les Classic Days Berlin donnent vie à l’histoire de l’automobile : le week-end des 18 et 19 juin, Audi Tradition présentera des joyaux de la collection de véhicules historiques d’AUDI AG dans et devant l’Audi City à Berlin sur le Kurfürstendamm. Conformément à la devise de 2022 « Les années dorées », les voitures exposées le long du célèbre boulevard de Berlin comprennent une Audi Type R 19/100 « Imperator » de 1929, une Horch 10/50 « Tourer » de 1925 et une Wanderer W11 Landaulet construite en 1929.

120 000 visiteurs ont déjà vu l’exposition « AHEAD – Stories of Transformation » à la Friedrichstrasse 84, Berlin. Il est possible de s’y rendre tous les jours de 10h à 19h jusqu’à fin 2022 ; l’entrée y est gratuite.

Photos : Audi