Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America edition – Une série limitée américaine

Porsche lance une nouvelle édition limitée de la 91, portant le surnom « America », célébrant les 70 ans de la Porsche 356 America Roadster. La Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America arrivera en concessions américaines à la fin 2022.

Son arrivée marque la poursuite d’une tradition qui a commencé en 1952 : offrir une voiture de sport à toit ouvert, axée sur les passionnés, conçue spécifiquement pour le marché nord-américain. Le nouveau modèle – dévoilé lors de la Porsche Parade 2022 à Poconos, en Pennsylvanie – est basé sur la Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet type 992 et présente le même châssis et groupe motopropulseur hautes performances. Privilégiant l’agrément de conduite, la Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America edition est exclusivement disponible avec une boîte manuelle à sept rapports et en propulsion.

« La passion de conduire une Porsche est profondément ancrée aux États-Unis. En particulier, il y a quelque chose de spécial à prendre la route dans une 911 à toit ouvert avec une transmission manuelle qui s’intègre parfaitement ici. C’est aussi le moment idéal pour ajouter un autre modèle « America « à notre histoire alors que nous regardons en arrière 70 ans depuis le 356 America Roadster et 30 ans depuis la 964 America Roadster. », a déclaré Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America.

Une voiture de sport performante pour les amateurs de conduite à ciel ouvert

La nouvelle Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America utilise un moteur six cylindres à plat de trois litres à double turbocompresseur pour générer 480 ch (353 kW) et 570 Nm de couple. Le Porsche Active Suspension Management (PASM) Sport est un équipement standard et abaisse la hauteur de caisse de 10 millimètres tout en ajoutant des ressorts auxiliaires à l’essieu arrière. L’échappement sport et le pack Sport Chrono font également partie des équipements de série. La direction de l’essieu arrière et les freins Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) sont disponibles en option moyennant un supplément. Les disques de frein en fonte standard mesurent 408 mm à l’avant avec des étriers fixes en aluminium à six pistons et des disques de 380 mm à l’arrière avec des étriers fixes en aluminium à quatre pistons finis en noir. Les autres équipements de série comprennent un intérieur en cuir noir, des ceintures de sécurité en rouge Guards ainsi qu’un cadran d’instruments et un cadran de tachymètre en blanc.

Amélioration par Porsche Exclusive Manufaktur

Les changements esthétiques appliqués par Porsche Exclusive Manufaktur en font une voiture de sport frappante à la fois de loin et de près. La couleur Azureblue356 est inspirée de la Porsche 356 America Roadster de 1953 et réservée à ce véhicule spécial dans l’année modèle 2023. Les jantes RS Spyder Design sont spécialement finies avec la partie intérieure des rayons en blanc et les surfaces planes les plus extérieures en argent avec une rayure rouge Guards le long du bord de la jante. Le long des portes, des décalcomanies blanches avec des accents rouge Guards indiquent « America » ​​tandis que la désignation du modèle à l’arrière comporte « 911 Carrera » en blanc et « GTS » en rouge Guards.

Des coutures croisées en rouge Guards avec des surpiqûres environnantes en gris Pebble prolongent la combinaison de couleurs dans l’habitacle, y compris le long du tableau de bord supérieur et des panneaux de porte. L’accoudoir de la console centrale, quant à lui, présente des surpiqûres bicolores en rouge Guards et Pebble gris et le « America » se trouve en relief dans le cuir. Des plaques de seuil de porte illuminées uniques commémorant le 70ème anniversaire de la Porsche 356 America Roadster sont également incluses en équipement de série. Un ensemble intérieur étendu en option poursuit le thème des couleurs également sur le volant, le levier de vitesse et les sièges

La Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America 2023 devrait arriver chez les concessionnaires américains fin 2022.

Photos : Porsche