Audi TT RS Coupé iconic edition – Limitée à 100 exemplaires

Audi lance en Europe une nouvelle édition spéciale de son TT RS Coupé limité à 100 exemplaires célébrant les 25 ans du modèle apparu en 1998 : l’Audi TT RS Coupé iconic edition. Avec ses lignes épurées, cette voiture de sport a été une source d’inspiration dans le monde entier depuis sa première apparition en 1998, grâce à son plaisir de conduite et à son design puriste. La version RS impressionne par les performances de son cinq cylindres et un son qui colle à la peau. L’Audi TT RS iconic edition combine ces caractéristiques émotionnelles et les accentue avec des éléments de design sportif sur la carrosserie et dans l’habitacle.

L’Audi TT est l’icône du design d’Audi depuis près d’un quart de siècle. Aujourd’hui, l’Audi TT RS Coupé iconic edition poursuit son évolution – une voiture de sport rapide avec de nouvelles innovations tout en conservant l’ADN de l’Audi TT RS : élégance et dynamisme.

« Le nom de l’Audi TT RS Coupé iconic edition en dit long. Ce modèle rappelle le design iconique de l’Audi TT tout en incarnant le courage et l’élégance sans compromis. Grâce à sa carrosserie, son design intérieur et son moteur cinq cylindres plusieurs fois primé, les performances sont non seulement palpables, mais aussi visibles pour les fans. », a déclaré Sebastian Grams, directeur général d’Audi Sport GmbH. «

Inspirée par le Bauhaus

Avec la vision d’une « voiture pour les passionnés », Audi a présenté l’Audi TT Coupé comme un concept de voiture de sport au salon IAA de Francfort à l’automne 1995. Presque symétrique, l’Audi TT a toujours suivi un principe de design basé sur des formes géométriques et circulaires. Le design n’a pas fait de compromis, mais a plutôt établi des priorités – et cela a immédiatement séduit le public. Trois ans plus tard, le coupé est entré en production presque inchangé. Un an après l’Audi TT Coupé, Audi a lancé la version TT Roadster. Sur sa deuxième génération de modèles, la version Coupé a été enrichie d’une variante S et RS.

L’Audi TT s’est inspirée du Bauhaus et de sa philosophie de conception universelle « moins, c’est plus », explique Marc Lichte, chef du design Audi. « La réduction maximale – l’omission de tout ce qui est inutile et insignifiant – était si radicale et si courageuse que l’Audi TT, dans sa simplicité, est rapidement devenue intemporelle. Une fois que vous avez atteint cet objectif, vous êtes au-delà des tendances et pourtant vous n’êtes jamais démodé – simplement parce que le bon style ne s’use pas ».

C’est pourquoi – trois générations de TT et un quart de siècle plus tard – les lignes du coupé de 1998 se retrouvent encore dans l’actuelle TT RS Coupé iconic edition. Cette nouvelle version reste également fidèle à l’idée de réduction à l’essentiel ; le design minimaliste s’étend de l’extérieur à l’intérieur, qui est d’ailleurs encore très orienté vers le conducteur. Les formes cylindriques, qui se fondent dans l’intérieur du design des instruments, se retrouvent également dans l’actuelle Audi TT RS Coupé iconic edition – comme le bouchon du réservoir de carburant, les sorties d’aération rondes, les bordures et le pommeau du levier de vitesses. L’enthousiasme déclaré en 1995 continue aujourd’hui d’inspirer l’Audi TT Coupé.

Un design extérieur sombre et élégant

L’Audi TT RS Coupé iconic edition répond aux attentes élevées que lui impose son esthétique. La teinte Gris Nardo, spécifique à la version RS, lui confère une apparence singulière. Cette élégante nuance de gris a été nommée d’après le légendaire circuit de course italien, Pista di Nardó, où les modèles Audi RS ont également accumulé leurs premiers kilomètres d’essai. Cette finition étant l’une des préférées des clients, elle garantit une première impression optimale.

Le style est encore renforcé par la calandre noire brillante entourée d’un cadre noir mat, qui met clairement en valeur le lettrage quattro dans un look titane mat. Le modèle RS arbore également une jupe latérale en noir brillant tout comme les anneaux Audi, la désignation du modèle TT RS à l’avant et à l’arrière ainsi que les boîtiers des rétroviseurs extérieurs. Les jantes de 20 pouces en alliage noir brillant, spécifiques à cette série limitée, avec un design à 7 branches et des étriers de frein noirs assortis, poursuivent ce design exclusif jusque dans les moindres détails. Les vitres arrière teintées, dotées de l’inscription « iconic edition » complètent l’aspect sombre et élégant du coupé.

Kit Aéro renforçant le caractère sportif

L’Audi TT RS Coupé iconic edition gagne également en dynamisme grâce à un kit Aéro, développé en soufflerie. Inspiré des sports mécaniques, La face avant présente des fentes latérales, un diffuseur avant et des lames au sein des prises d’air à l’avant. À l’arrière, l’aileron en carbone, avec ses ailettes latérales, assure une finition sportive et favorise à la fois la performance et l’efficacité aérodynamique. Les deux sorties d’échappement ovales forment, quant à elles, une fin saisissante. Ces éléments, tous en noir brillant, viennent parfaire le design de cette série limitée.

La relation entre la traînée et la portance a été explicitement prise en compte lors du développement du kit aérodynamique en soufflerie et est ainsi équilibrée de manière optimale – améliorant à la fois l’aérodynamisme et les performances de conduite. La pression de contact de l’aileron et du diffuseur arrière place la voiture de sport beaucoup plus fermement sur la route et améliore considérablement la tenue de route dans les virages rapides – des conditions idéales pour un plaisir de conduite en toutes situations.

Des accents de design intérieur très exclusifs

L’intérieur de l’Audi TT RS Coupé iconic edition se caractérise par son exclusivité et son souci du détail. Ici aussi, la couleur sombre de l’extérieur reste la norme, accentuée par l’utilisation délibérée de composants Audi exclusive. Les sièges sport RS sont bi-tons avec des panneaux latéraux en cuir Nappa de couleur gris craie et des panneaux centraux en Alcantara noir, ainsi que des surpiqûres en nid d’abeille de couleur jaune calendula. Une broderie exclusive « iconic edition » est incrustée dans l’Alcantara noir à hauteur des épaules. Les tapis de sol noirs sont garnis d’une broderie RS en jaune calendula, tandis que l’accoudoir de porte et la console centrale sont également en gris craie et décorés de surpiqûres contrastantes en jaune calendula tout comme l’Audi virtual cockpit. L’Alcantara noir est présent sur les panneaux de porte et le volant sport RS en cuir avec marquage jaune calendula à 12 heures. Sur le levier de vitesse, c’est l’individualité qui prime : le badge numéroté rend unique chacun des 100 véhicules de cette édition spéciale.

Alors que la lumière d’ambiance crée une atmosphère dans l’habitacle, le système de sonorisation Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D, permet une expérience sonore unique.

Moteur cinq cylindres au son inégalé

L’Audi TT RS Coupé iconic edition s’appuie sur le moteur 2.5 TFSI d’Audi Sport, qui développe 400 ch (294 kW) et un couple maximal de 480 Nm. De nombreux succès en sport automobile en font l’un des groupes motopropulseurs les plus convaincants d’Audi. D’innombrables victoires en sport automobile et de solides performances au quotidien ont valu au moteur cinq cylindres le « Prix international du moteur de l’année », neuf fois consécutives depuis 2010.

Comme c’est le cas pour l’Audi TT RS, sa puissance est transmise par une boîte S tronic à sept rapports à transmission intégrale quattro. Un embrayage multidisque à commande électro-hydraulique, qui a fait ses débuts en 1998 sur l’Audi TT, répartit librement la puissance aux quatre roues entre les essieux avant et arrière. L’Audi drive select permet au conducteur de contrôler le système de transmission et d’autres composants, tels que la direction, la boîte S tronic à sept rapports, les volets d’échappement et les caractéristiques du moteur.

La vitesse maximale de l’Audi TT RS Coupé iconic edition est limitée à 250 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Le moteur offre une expérience de conduite très émotionnelle, avec son ordre d’allumage typique 1-2-4-5-3 et le son rauque qui l’accompagne. En raison de cet ordre d’allumage, les cylindres adjacents et non adjacents s’allument alternativement, ce qui produit un rythme et un caractère très spécifiques. Le nombre impair de cylindres crée des fréquences harmoniques qui accompagnent le son de fond et l’unité de contrôle du moteur contribue également à ce son inimitable. Lors des accélérations, les volets du système d’échappement s’ouvrent pour produire un son encore plus riche.

Outre le faible poids habituel (1 475 kilogrammes pour l’Audi TT RS Coupé), les trains roulants RS plus les amortisseurs adaptatifs de la technologie Audi magnetic ride, assurent une excellente tenue de route et une grande stabilité. La direction passe également par le système Audi drive select.

Disponible à partir du 1er trimestre 2023

Cette série limitée de 100 exemplaires peut être commandée à partir du début du mois d’octobre 2022. En Allemagne, l’Audi TT RS Coupé iconic edition sera disponible pour 113 050 euros, avec une livraison débutant au premier trimestre 2023.

En France, l’Audi TT RS Coupé iconic edition sera disponible à partir de 119 200 euros et pour seulement 10 unités.

Limité à 100 unités, ce modèle spécial constitue une offre très exclusive pour les fans de l’Audi TT et de sa déclinaison RS. Grâce au programme Audi exclusive, les clients peuvent également adapter leur modèle Audi Sport à leur goût, même pour les iconic edition – des couleurs extérieures et intérieures personnalisées en passant par le choix des surpiqûres contrastantes.

Photos : Audi