Un nouveau showroom Lamborghini à Manchester

Automobili Lamborghini a officiellement inauguré un nouveau showroom à St Mary’s Way, Stockport (sud de Manchester), après d’importants investissements et rénovations au cours des derniers mois. Les dirigeants d’Automobili Lamborghini et plus de 200 invités ont assisté à l’événement d’ouverture VIP le 29 septembre 2022, où une nouvelle disposition du showroom de 372 m² a été repensée pour s’adapter à l’identité d’entreprise et aux normes de conception rigoureuses de Lamborghini adoptées dans le monde entier.

« Lamborghini Manchester est un concessionnaire établi au sein de notre réseau, au service d’une clientèle toujours croissante et exigeante dans une partie importante du pays. Lamborghini continue de développer son marché au Royaume-Uni, qui est actuellement le quatrième au monde en termes de livraisons aux clients : alors que nous continuons à lancer de nouveaux modèles passionnants, y compris l’Urus S annoncé aujourd’hui, et nous nous dirigeons vers l’introduction de nouveaux produits hybrides à partir de 2023, nous remercions nos partenaires concessionnaires pour leur engagement et leur fidélité. », a déclaré Francesco Cresci, directeur régional d’Automobili Lamborghini pour la région EMEA.

Lamborghini Manchester est détenue et exploitée par HR Owen Group, l’un des plus grands groupes de concessionnaires spécialisés dans les voitures de luxe et de sport du Royaume-Uni, avec trois autres franchises Lamborghini à Londres, Pangbourne et Hatfield.

« Lamborghini est une marque forte et importante au sein de notre portefeuille. Notre investissement dans notre activité Lamborghini dans le Grand Manchester reflète notre confiance et notre enthousiasme pour la marque Lamborghini, que HR Owen représente au Royaume-Uni depuis 23 ans. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat fructueux avec Lamborghini alors que nous anticipons des temps passionnants à venir pour nos clients et la marque, avec de nouveaux modèles à venir et des expériences client livrées dans le style inimitable de Lamborghini. », a déclaré Ken Choo, PDG de HR Owen.

Parmi les invités d’honneur de la concession lors de son inauguration, il y avait la nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica dans sa couleur de lancement Verde Selvans, dévoilée plus tôt cette année, et la super voiture de sport Huracán STO orientée piste. Une Aventador Ultimae en gris Grigio Acheso, le dernier modèle V12 atmosphérique produit par Lamborghini, a été rejointe à l’extérieur par une Lamborghini Countach LPI 800-4 en gris Grigio Lynx, l’une des quatre unités à être livrées aux clients britanniques. Les invités ont été divertis par des mixologues qui ont élaboré des cocktails spéciaux pour la soirée, en collaboration avec un DJ en direct.

Automobili Lamborghini compte onze concessionnaires à travers le Royaume-Uni, à Londres, Manchester, Birmingham, Édimbourg, Pangbourne, Leicester, Chelmsford, Tunbridge Wells, Bristol, Leeds et Hatfield, et a annoncé ses meilleurs résultats semestriels jusqu’à fin juin 2022 suite à sa performance annuelle record en 2021. Les livraisons mondiales se sont élevées à 5 090 unités (+4,9%) pour les six premiers mois de cette année, tandis que le chiffre d’affaires a atteint 1,33 milliard d’euros, marquant une augmentation de 30,6% par rapport aux six premiers mois de 2021.

Photos : Lamborghini