Automobili Lamborghini a participé au Motor Valley Fest 2022

Automobili Lamborghini a de nouveau participé au Motor Valley Fest 2022, le festival en plein air de la Motor Valley d’Émilie-Romagne qui s’est tenu du 26 au 29 mai 2022 entre Modène et Bologne. Les marques d’excellence des « motor lands » ont été célébrées avec des conférences, des spectacles, des expositions et des animations conçues pour tous les passionnés de deux et quatre roues.

Stephan Winkelmann à la Motor Valley Top Table

Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini, était l’un des principaux intervenants à la Motor Valley Table, une table ronde qui a réuni les hauts dirigeants des grandes marques de la Motor Valley et clôturé la conférence inaugurale en présence d’importants figures institutionnelles. Animée par la présentatrice TV Barbara Pedrotti, la discussion a porté sur le thème « Défis et opportunités pour continuer à être des leaders dans l’expérience de conduite haute performance et la communication de demain ».

Lamborghini aux pourparlers sur la finance et le talent

Toujours le jeudi 26 mai, dans la Sala Calandra de la banque Unicredit, Paolo Poma, Chief Financial Officer & Managing Director d’Automobili Lamborghini, a participé à une table ronde intitulée « Les forces concurrentielles du monde de la finance pour les anciennes et nouvelles entreprises technologiques, les services et le rôle de l’innovation ouverte », animée par la journaliste de Skytg24 – Mariangela Pira.

Plus tard au même endroit, s’est suivie une deuxième conférence intitulée « Le défi des défis : nouvelles compétences techniques et numériques dans un contexte social différent », à laquelle a participé Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer d’Automobili Lamborghini, apportant sa contribution et sa vision sur les nouvelles compétences émergeant sous l’impulsion de la digitalisation et de l’électrification.

Stand and Talk à Innovation and Talents

Les 26 et 27 mai, Lamborghini était présent avec son stand à « Innovation and Talents », la section de Motor Valley Fest conçue comme un lieu de rencontre idéal pour les entreprises, les universités et les jeunes innovateurs, avec des initiatives pour sensibiliser les professionnels et possibilités de formation dans la Motor Valley d’Émilie-Romagne. Le 27 mai 2022, un talent talk était programmé sur le thème des compétences et de la formation, animé par des représentants de la Direction Capital Humain & Organisation de l’entreprise.

Expositions Lamborghini à Bologne et Modène

Tout au long de l’événement, les modèles Lamborghini ont été présentés dans les principaux lieux du Motor Valley Fest. Du 25 au 28 mai 2022, un Huracán STO et un Urus étaient exposés au public au salon Autopromotec de Bologne, la Biennale internationale de l’équipement automobile et de l’après-vente, une référence mondiale pour l’ensemble du secteur automobile. L’hypercar futuriste Terzo Millennio de Lamborghini était également exposée dans la zone Electric City.

A Modène, en revanche, une Aventador Ultimae était exposée dans le cadre prestigieux de l’Accademia Militare pendant toute la durée de l’événement.

Photos : Lamborghini