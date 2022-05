24H Nürburgring 2022 – Triomphe d’Audi Sport à la course anniversaire

Audi a remporté la 50ème édition de la course des 24 heures au Nürburgring. Après une course spectaculaire avec de nombreuses manœuvres de dépassement, des changements en tête de course et une finale dramatique sous des averses de pluie, Robin Frijns, Kelvin Van der Linde, Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch ont célébré la victoire avec l’Audi R8 LMS du Team Audi Sport Phoenix. C’est la sixième victoire au classement général en une décennie pour la marque aux quatre anneaux.

Un temps généralement magnifique, un drame palpitant induit par la pluie dans les dernières heures, 230 000 spectateurs de retour sur la piste et un triomphe pour les quatre anneaux avec la victoire au général et trois autres Audi R8 LMS dans le top 10 – la 50ème édition des 24 Heures du Nürburgring s’est révélée être un festival pour tous les fans de sport automobile. « Félicitations au Team Audi Sport Phoenix », a déclaré Chris Reinke, Responsable des courses client Audi Sport. « Cette victoire a une signification particulière, car il fallait des nerfs solides suite aux conditions changeantes, en particulier pendant les dernières heures – de la part des pilotes sur la piste, ainsi que des mécaniciens, ingénieurs et stratèges dans les stands. Le fait que les fans aient finalement été à nouveau autorisés sur la piste a transformé ce week-end de course en une grande fête qui rend le succès particulièrement apprécié.

L’édition 2022 de la classique était une course de sprint sur 24 heures. Cela se reflète également sur la distance totale parcourue par la voiture gagnante en 159 tours – avec laquelle la voiture numéro 15 a égalé le record également établi par Audi en 2014. Les quatre coéquipiers ont commencé la course à partir de la 22ème position sur la grille, n’ont encouru aucune pénalité et évité tout dérapage majeur pendant toute la durée de la course. Lors de brèves mais fortes averses de pluie à certains endroits sur la piste dans les dernières heures de la course, l’équipe a pris les bonnes décisions en termes de sélection de pneus. Pour Van der Linde, Vanthoor et Vervisch, il s’agit de leur deuxième victoire avec Audi et du premier succès pour Frijns. L’équipe de Phoenix dirigée par Ernst Moser a remporté la course pour la quatrième fois avec Audi.

« Félicitations à toute l’équipe. Cette victoire est une fois de plus la preuve d’une solide performance d’équipe. Notre nouvelle Audi R8 LMS GT3 evo II a montré qu’il s’agit d’une voiture à succès face à une concurrence extrêmement difficile. », a déclaré Julius Seebach, Directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi.

Le triomphe des quatre anneaux sur la Nordschleife a été complété par les autres Audi R8 LMS engagées sur le terrain. Christopher Haase, Nico Müller, Patric Niederhauser et René Rast ont raté de peu le podium avec la quatrième place. Le quatuor d’Audi Sport Team Car Collection a commencé la course depuis la deuxième ligne et a longtemps été la R8 LMS la plus prometteuse du plateau. Deux pénalités de temps ont fait reculer l’équipe numéro 22 avant de revenir dans le groupe de tête durant les dernières heures de la course.

Deux autres voitures Audi R8 LMS ont réussi à entrer dans le top 10 du classement général : Michele Beretta, Kuba Giermaziak, Kim-Luis Schramm et Markus Winkelhock dans la voiture de Scherer Sport Team Phoenix ont terminé cinquième. La voiture numéro 24 de l’équipe Lionspeed by Car Collection Motorsport, avec Mattia Drudi, Patrick Kolb, Christopher Mies et Patric Niederhauser partageant le cockpit, a terminé à la sixième place. La voiture sœur de Lionspeed by Car Collection Motorsport, avec Dennis Fetzer, Klaus Koch, Dennis Marschall et Simon Reicher, a terminé 13ème. La voiture numéro 5 de Scherer Sport Team Phoenix, partagée par Ricardo Feller, Kelvin Van der Linde, Vincent Kolb et Frank Stippler, était la seule d’un total de sept voitures Audi R8 LMS à avoir dû abandonner tôt après la collision de Van der Linde avec une voiture rodée pendant la nuit.

Succès également pour l’équipe Twin Busch by équipe vitesse, qui a disputé le classement Pro-Am avec Elia Erhart, Michael Heimrich, Pierre Kaffer et Arno Klasen, et a terminé 14ème au général. L’Audi RS 3 LMS de l’équipe Max Kruse Racing, qui courait dans la catégorie TCR très disputée, a été contrainte à l’abandon après un accident dans la matinée.

Photos : Audi