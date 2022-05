Bentley célèbre 10 ans de présence aux Pays-Bas – Bentley Unifying Spur

Bentley Motors, la marque de voitures de luxe britannique, ajoute un nouveau site, dans le réseau hollandais bien établi de partenaires commerciaux, avec l’ouverture prochaine de Bentley Rotterdam. Depuis plus d’une décennie, la marque s’est imposée avec succès sur le marché avec Bentley Maastricht et Bentley Leusden.

L’ouverture de Bentley Rotterdam, situé dans la plus grande ville portuaire d’Europe, renforce la présence de la marque en réponse à la forte demande des clients. Le tout premier showroom Bentley aux Pays-Bas était Bentley Leusden, célébrant cette année son 10ème anniversaire en revenant sur les moments et les souvenirs partagés avec leurs clients et amis de la marque.

Dans le showroom, Bentley Leusden a mis en place une chronologie et exposé dix œuvres d’art pour souligner les réalisations de Bentley Motors et Bentley Leusden. Bentley Maastricht a suivi en 2017 et fêtera son 5ème anniversaire plus tard cette année et maintenant un troisième point de vente Bentley aux Pays-Bas avec Bentley Rotterdam.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « Les Pays-Bas sont un marché important pour Bentley Motors et depuis la création de l’équipe de Pon Luxury Cars B.V en 2012, la marque n’a cessé de croître et de s’étendre. Grâce à l’engagement de nos chers partenaires de vente au détail à offrir une expérience client de premier ordre, nous entamons la nouvelle décennie à venir avec la pleine confiance que la marque poursuivra sa progression et nous attendons avec impatience le prochain chapitre passionnant avec l’officiel ouverture de Bentley Rotterdam. »

Depuis son centenaire, Bentley redéfinit ses références en accélérant sa stratégie Beyond100. L’ambition de devenir le leader de la mobilité durable de luxe est portée par de nombreuses initiatives, dont le pilier social avec un plan diversité et inclusion en cinq étapes annoncé il y a un an. L’équipe de design a créé une œuvre d’art automobile qui célèbre la diversité sous toutes ses formes – représentant le pouvoir unificateur de l’humanité. La Bentley Unifying Spur est le modèle incarnant ces valeurs et a été repéré aux Pays-Bas pour célébrer l’unité, l’amour, la diversité et l’inclusion ainsi que la grande réussite de la marque sur ce marché.

Photos : Bentley