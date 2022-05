Xavier Ros succède à Sabine Maassen aux ressources humaines chez AUDI AG

Lors de la réunion du 19 mai 2022 du conseil de surveillance d’AUDI AG, Xavier Ros a été nommé membre du conseil d’administration en charge des ressources humaines et de l’organisation d’AUDI AG. Il succèdera à Sabine Maassen le 20 mai 2022. Diplômé en génie mécanique, Xavier Ros a commencé sa carrière professionnelle chez Audi en 1994 avant de passer chez SEAT en 1999 puis chez Volkswagen. Depuis septembre 2015, il est responsable de la division des ressources humaines de SEAT à Martorell. Avec ce transfert au conseil d’administration d’Audi, le niveau de direction de l’entreprise s’internationalise encore plus en embarquant un natif d’Espagne.

Le président du conseil de surveillance d’AUDI AG, le Dr Herbert Diess, a déclaré : « Dans la plus grande transformation de l’histoire de l’entreprise, les synergies du groupe sont plus importantes que jamais. Je suis ravi d’accueillir Xavier Ros chez Audi. Fort de son expérience au sein du Groupe, il connaît bien le développement technique et la production chez Audi, et il apportera une perspective internationale quant à la transformation de notre personnel. Je lui souhaite le meilleur. Je tiens à remercier Sabine Maassen au nom du Conseil de Surveillance pour son précieux travail durant ces deux dernières années, et notamment pour sa remarquable gestion de crise liée au Covid durant cette période. Malgré ces circonstances, elle a considérablement fait avancer la transformation chez Audi. »

Peter Mosch, président du comité général d’entreprise et vice-président du conseil de surveillance d’AUDI AG, a ajouté : « La transformation simultanée numérique, écologique et électrique nécessite un engagement exemplaire de la part des employés d’Audi. C’est pourquoi, en tant que représentation du personnel, nous nous concentrons sur un travail RH moderne et participatif. Nous voulons continuer à développer cela. Audi doit rester Audi à l’avenir : une entreprise à succès mondial avec une représentation des employés au niveau du conseil d’administration dans laquelle les personnes et leur travail collectif sont au centre des préoccupations. Je suis ravi de travailler avec Xavier Ros et je remercie Sabine Maassen pour son travail ces dernières années. »

Xavier Ros a étudié l’ingénierie mécanique avant de commencer sa carrière dans la division Production et Logistique d’Audi en 1994. Trois ans plus tard, l’Espagnol a repris les activités de gestion de projet sur la gamme de produits Audi A8 avant de passer à la division Développement technique de SEAT en 1999 pour progresser sur l’Ibiza de troisième génération. Après avoir occupé divers postes au Secrétariat général à partir de 2002, il a rejoint la division des ressources humaines de SEAT en tant que responsable de la stratégie et du développement des ressources humaines en 2007. De 2013 à 2015, Xavier Ros a dirigé les ressources humaines chez VW Autoeuropa au Portugal. Il est membre du conseil d’administration des ressources humaines et de l’organisation de SEAT depuis septembre 2015.

Sabine Maassen était membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ressources humaines et de l’organisation depuis avril 2020. Auparavant, elle a passé quatre ans chez ThyssenKrupp, où elle a pris la direction des ressources humaines de la division Steel Europe en 2018. Après des études de droit, elle a passé plus de dix ans au sein du conseil d’administration d’IG Metall, plus récemment à la tête du département juridique. En tant que représentante du personnel, elle a occupé différents postes au Conseil de Surveillance dans l’industrie automobile et a développé une connaissance approfondie du secteur. Pendant son séjour chez Audi, elle a créé les structures d’une transformation RH socialement durable dans le cadre d’Audi.Zukunft. La concurrence des mouvements de personnel en termes de réduction des effectifs, de restructuration et de renforcement est une caractéristique unique d’Audi qui a considérablement influencé Sabine Maassen. Pendant le Covid, Sabine Maassen a encore élargi les possibilités d’une culture de collaboration hybride chez Audi.

Photos : Audi