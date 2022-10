Bentley cherche 117 stagiaires pour la promotion 2023

Bentley Motors a annoncé que les candidatures sont ouvertes pour un nouveau recrutement de 117 stagiaires en 2023. Des opportunités de carrière dans l’ensemble de l’entreprise sont désormais disponibles pour les stages industriels et les diplômés – avec des postes vacants pour les postes d’apprentissage à partir de février 2023. Les futurs talents rejoindront l’une des plus grandes marques de voitures de luxe recherchées, basée à la « Dream Factory » neutre en carbone de Bentley à Crewe.

La campagne de recrutement par étapes sur www.bentleycareers.com met fortement l’accent sur la technologie numérique et les compétences en gestion de projet, car Bentley se concentre sur la recherche des talents les plus brillants de l’industrie. La nouvelle cohorte de stagiaires contribuera à la conduite de l’ambitieuse stratégie Beyond100 de l’entreprise, visant le leadership en matière de mobilité durable en réinventant chaque aspect de l’entreprise. Le plan comprend toute une gamme de modèles alimentés uniquement par batterie à partir de 2030.

La campagne de recrutement de 2023 coïncide avec la plus grande arrivée de stagiaires Bentley ce mois-ci, commençant leur carrière avec les 4 000 employés de Crewe. Au total, 130 ont occupé de nouvelles fonctions dans des départements tels que Marketing et Communications, Systèmes et Ingénierie électrique, Gestion d’entreprise et Lean Manufacturing. La promotion 2023 reflétera le programme de cette année, tout en offrant des opportunités dans les domaines des ressources humaines, de la recherche et du développement et de la durabilité.

Le Dr Karen Lange, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge des ressources humaines, a déclaré : « Bentley invite maintenant de nouvelles candidatures pour que les stagiaires commencent leur carrière avec nos collègues travaillant à Crewe. Recruter la prochaine génération de personnes talentueuses et à l’esprit numérique est essentiel alors que Bentley va de l’avant avec sa stratégie Beyond100, leader du secteur, en passant à l’électrification complète de toute sa gamme d’ici la fin de la décennie. Bentley s’engage en faveur d’une plus grande diversité, en améliorant les compétences dans de nombreux domaines et en attirant le plus large éventail de talents de tous les horizons. Ces stagiaires contribueront à souligner nos ambitions et à façonner l’entreprise, en concevant et en construisant les Bentley du futur. »

Plus tôt cette année, Bentley a de nouveau été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs par le Top Employers Institute, de renommée internationale, pour la 11ème année consécutive. La société était la seule marque automobile à figurer sur la liste d’élite, qui récompense les employeurs mondiaux qui mettent tout en œuvre pour améliorer continuellement l’expérience de leurs collègues grâce à la transformation numérique et à des processus de recrutement améliorés, ainsi qu’en encourageant et en développant les talents.

L’année dernière, Bentley est devenue la première entreprise automobile à être accréditée par le programme Investors in People « We Invest in Apprentices ». Le prix reconnu à l’échelle nationale et approuvé par le gouvernement britannique est l’une des évaluations les plus complètes disponibles et évalue les programmes d’apprentissage par rapport à un cadre établi couvrant l’engagement, le développement et la communication.

Photos : Bentley