Un roadster Lamborghini Aventador Ultimae exclusif créé en hommage à la Miura Roadster

La dernière Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, sortie des chaines de production de l’usine d’Automobili Lamborghini à Sant’Agata et prête pour être livrée à son propriétaire suisse, est un Roadster spécial. L’Aventador Ultimae Roadster à conduite à gauche rend hommage à son ancêtre V12 à toit ouvert grâce à un projet spécial Lamborghini Ad Personam qui reflète avec sensibilité et articulation l’unique Miura Roadster.

La couleur de la carrosserie de l’Ultimae est dans une couleur spécialement créée Azzuro Flake, reproduisant la couleur spéciale d’origine de la Miura tout en mettant à jour l’élément scintillant à des fins d’homologation. Le cache-culbuteurs est en gris Grigio Liqueo avec une fine rayure noire Nero Aldebaran, s’étendant de l’avant à l’arrière de l’Aventador et complétant la fibre de carbone visible du seuil, du séparateur avant et du diffuseur arrière. Le toit et le cache moteur arrière du roadster sont en fibre de carbone peinte en noir brillant, rappelant que la Lamborghini Miura Roadster d’origine est sans toit. Les prises d’air noires et la livrée Nero Aldebaran supplémentaire sur le capot de l’Aventador imitent l’écope de capot peinte en noir de la Miura ; les sorties d’échappement sont en noir mat; et les jantes de l’Ultimae en argent brillant avec des étriers de frein noirs reflètent les jantes argentées d’origine de la Miura.

À l’intérieur, l’Aventador Ultimae est aussi exclusive que la Miura Roadster. Le style des sièges en cuir et les garnitures, y compris le tableau de bord et la console centrale, sont inspirés de la Miura Roadster, finis en cuir Bianco Leda avec Nero Aldebaran complémentaire autour des appuie-tête. Un tableau de bord minimaliste en Nero Ade Alcantara avec coutures Bianco Leda arbore un badge Miura brodé unique, avec le même badge Miura appliqué sur la bascule latérale indiquant l’inspiration de cette Aventador Ultimae.

La Lamborghini Miura P400 Roadster qui a inspiré la toute dernière V12 Aventador, était un show-car unique dévoilé sur le stand de la Carrozzeria Bertone au salon de l’automobile de Bruxelles en avril 1968. Plus qu’un simple coupé avec le toit enlevé, le Roadster arbore plusieurs différences qui offrent la solution la plus esthétique et assurent la rigidité en torsion nécessaire du châssis. Il a été peint dans une peinture Lamè Sky Blue Acrilico spectaculaire et très brillante, sur un intérieur Pelle Bianco associé à un tapis rouge. Avec une ligne de toit basse, de grandes prises d’air latérales et un pare-brise fortement incliné et toutes les autres vitres enlevées, le Roadster a été bien accueilli mais n’est jamais entré en production. Après avoir également été présentée au Salon de l’automobile de Genève en 1968, le concept car, après avoir été testé à Sant’Agata Bolognese, est retourné à Bertone et a été vendu à l’Organisation internationale de recherche sur le plomb et le zinc (ILZRO) qui a remplacé tous les composants possibles par du zinc ou plomb et repeint en vert olive avec intérieur vert. Il a été utilisé comme voiture d’exposition de démonstration et renommé ZN 75. Il a parcouru le monde pour promouvoir les matériaux à base de plomb et de zinc et a été présenté à plusieurs centres de design automobile. Le traitement de protection contre la rouille au zinc, toujours considéré comme obligatoire sur chaque nouvelle voiture, peut être directement lié au travail du ZN 75. Après différents propriétaires dans le monde entier, le ZN 75 a retrouvé sa configuration Roadster d’origine en 2008. Entièrement restaurée dans son état d’origine du salon de l’automobile de Bruxelles, la Lamborghini Miura Roadster a été présentée au concours d’élégance de Pebble Beach en 2008 où elle a terminé deuxième de la catégorie Lamborghini.

Photos : Lamborghini