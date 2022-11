Bentley Düsseldorf célèbre ses 20 ans en exposant des modèles rares

Bentley Düsseldorf a entamé une célébration d’un an pour marquer le 20ème anniversaire de son showroom allemand phare. Le bâtiment futuriste en cube de verre est représentatif de la région européenne florissante de la marque britannique, un réseau solide qui se compose désormais de 70 détaillants sur 35 marchés différents.

Les ventes de Bentley ont augmenté de 18% en Europe au cours des neuf premiers mois de 2022, en partie grâce aux options de personnalisation disponibles via Bentley Mulliner. Les compétences et le savoir-faire du plus ancien carrossier du monde joueront donc un rôle de premier plan dans les célébrations de l’anniversaire de Düsseldorf au cours des 12 prochains mois.

Parmi une collection unique de modèles Bentley anciens et nouveaux exposés dans le showroom de 460 m² se trouve le Bacalar à toit ouvert, la Bentley la plus exclusive et la plus personnalisée de l’ère actuelle. Fabriquée à la main par Bentley Mulliner, elle représente le nec plus ultra du luxe en plein air. Seulement 12 exemplaires de ce chef-d’œuvre distinctif ont été construits chez Bentley à Crewe, en Angleterre, en utilisant des matériaux durables et d’origine éthique.

Aux côtés du Bacalar se trouve l’équivalent classique : une Bentley Corniche Coupé de 1978 par Mulliner Park-Ward. L’exquise grand tourer est peinte en gris coquille et serait l’un des sept exemplaires construits en conduite à gauche. La gracieuse berline à deux portes symbolise pourquoi Mulliner a toujours existé pour répondre aux exigences des clients les plus exigeants de Bentley.

La gamme complète de modèles Bentley S actuels, y compris les Continental GT et GTC S, Flying Spur S et Bentayga S. La famille S de Bentley de luxe se concentre sur les performances de conduite et le plaisir visuel grâce à une multitude d’améliorations pour le design extérieur, les spécifications intérieures et les systèmes dynamiques.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Europe, a commenté : « Célébrer un 20ème anniversaire et un travail solide avec un partenaire commercial est toujours un moment de fierté, reflétant la collaboration, la confiance et le soutien solides entre un partenaire commercial et la marque. Le succès de Bentley Düsseldorf souligne l’importance et le succès de l’Europe, mais aussi spécifiquement du marché allemand où Bentley est représenté par douze partenaires commerciaux dédiés. L’Allemagne compte certains des clients les plus exigeants et l’équipe travaille dur pour offrir un service et une expérience client extraordinaires, comme Bentley Dusseldorf le fait depuis vingt ans. »

Guido von Spee, directeur général de Bentley Düsseldorf depuis 2002, a ajouté : « Nous sommes vraiment fiers de revenir sur 20 années passionnantes de représentation de Bentley Motors à Düsseldorf. Nous avons commencé nos célébrations pour cet anniversaire spécial avec notre événement unique « Bentley & Friends » le week-end dernier, mais de nombreuses autres activités passionnantes suivront. »

Photos : Bentley