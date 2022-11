Essais intenses de la Porsche 911 Dakar sur gravier, sable et neige

A l’occasion du salon automobile de Los Angeles, Porsche dévoilera le 16 novembre 2022 (17 novembre, 04h00 heure de Paris) une variante très spéciale de l’emblématique 911 : la nouvelle 911 Dakar. Ce sera la première voiture de sport à deux portes à offrir des capacités tout-terrain exceptionnelles. Le nom du modèle est un clin d’œil à la première victoire au classement général de Porsche lors du rallye Paris-Dakar. Le triomphe décisif est venu en 1984 dans une Porsche 911 modifiée – qui avait été équipée d’un système de traction intégrale pour la première fois.

Plus de 10 000 kilomètres d’essais hors route

En testant la voiture, les ingénieurs de développement autour du chef de projet général Achim Lamparter ne se sont pas limités à une utilisation intensive des terrains d’essais tout-terrain de Weissach. En effet, l’équipe de développement a testé la 911 Dakar autour du monde dans des conditions extrêmes à hauteur de plus d’un demi-million de km, dont plus de 10 000 km en tout-terrain. La piste d’essai du Château de Lastours dans le sud de la France, par exemple, a été utilisée pour tester le comportement de la voiture sur des parcours de rallye typiques et affiner la suspension. Kilomètre après kilomètre de surfaces meubles, la Porsche 911 Dakar a été mise à rude épreuve.

« Toutes les équipes du Dakar viennent ici pour tester leurs voitures en Europe avant le rallye. », explique le pilote d’usine Porsche Romain Dumas. Au début, le Français était intrigué par la mission de conduire une nouvelle 911 au Château de Lastours. Mais l’étonnement a rapidement cédé la place à l’admiration pour les performances tout-terrain fougueuses du Dakar. Même les sauts n’étaient pas un problème pour le châssis grâce à la conception robuste et à la garde au sol accrue. De même, la 911 Dakar a géré les dérives radicales avec aplomb. « Je savais ce qu’une 911 pouvait faire sur la route mais j’ai été absolument stupéfait par la performance de la voiture ici en liberté. », a ajouté Romain Dumas.

Walter Röhrl impressionné par sa maniabilité sur la neige et la glace

Walter Röhrl, double champion du monde des rallyes, n’a naturellement pas pu résister à l’opportunité de mettre la 911 Dakar à l’épreuve sur le vaste terrain d’essai d’Arjeplog, en Suède. La glace épaisse des lacs gelés offre aux pilotes d’essai Porsche la base idéale pour une surface de neige compactée fermée à environ 90% – un scénario plus réaliste que la glace pure. Avec le faible coefficient de frottement sur la neige, tout était question de motricité et de précision de pilotage. Même en tout-terrain, une Porsche 911 doit fournir des informations précises. L’ambassadeur de la marque Porsche, Röhrl, était enthousiaste : « La voiture est incroyablement amusante à conduire. Tout fonctionne si précisément et calmement. Aucun client Porsche ne croira tout ce que vous pouvez faire avec cette voiture avant de l’avoir conduite lui-même. », a-t-il déclaré.

Programme de test intensif dans les déserts rocheux et sablonneux

La nouvelle 911 Dakar devait également faire ses preuves sur des pistes de sable rapides et des hautes dunes. À Dubaï et au Maroc, les pilotes d’essai ont conduit sans pitié la voiture de sport tout-terrain sur des dunes escarpées de 50 mètres à des températures allant jusqu’à 45 degrés Celsius à maintes reprises. « La 911 Dakar a livré une performance impressionnante même dans le désert. Surtout ici, la 911 Dakar peut tirer le meilleur parti de ses avantages conceptuels – la combinaison d’un faible poids, d’une garde au sol plus élevée, d’un puissant moteur monté à l’arrière et d’un empattement court offre une expérience de conduite exaltante. J’ai pu en faire l’expérience moi-même lors d’essais routiers dans le Sahara. », a déclaré Frank Moser, vice-président des gammes 911 et 718.

Bergmeister et Kern surpris par la dynamique de conduite sur toutes les surfaces

L’ambassadeur de la marque Porsche, Jörg Bergmeister, a également pu tester la 911 Dakar dans le cadre du développement de la voiture et a été surpris par la dynamique de conduite de la voiture de sport exceptionnellement performante sur les surfaces meubles et sur l’asphalte : « Je n’aurais pas pensé qu’un un véhicule avec une telle garde au sol et des pneus tout-terrain donnerait toujours l’impression d’être une Porsche 911 sur l’asphalte. » Le pilote de développement Lars Kern a également été surpris lors des derniers essais de mise au point : « Au début, je n’avais pas le culot de pousser la voiture à ses limites. Mais je suis très satisfait de la tenue de route sur des surfaces meubles. Même l’ABS est optimisé pour le freinage sur gravier. C’est incroyable la quantité de traction que les pneus tout-terrain offrent. La voiture est un plaisir à conduire. »

