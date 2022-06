Bentley lance une nouvelle gamme Azure privilégiant confort et bien-être

La performance sans effort et le confort sur de longues distances sont depuis longtemps les caractéristiques de Bentley, qui s’appuie désormais sur cette réputation avec une nouvelle famille disponible dans les cinq gammes de modèles. La nouvelle gamme Azure offre aux clients Bentley une sélection organisée de fonctionnalités conçues pour améliorer le bien-être et le confort des occupants du véhicule, faisant de chaque trajet une expérience relaxante, quelle que soit la distance.

La nouvelle gamme est une offre permanente sur toute la gamme de modèles Bentley, y compris Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur, Continental GT et Continental GT Convertible. Azure est plus qu’une spécification ; elle comprend des repères tactiles et visuels conçus pour réduire le stress et favoriser le bien-être, ainsi que des technologies d’aide à la conduite pour des trajets plus fluides et plus sûrs. Là où la famille Bentley Speed ​​prend le nec plus ultra en matière de performances comme objectif principal, une Bentley Azure accentuera l’autre facette du caractère d’une Bentley ; la capacité de parcourir de longues distances rapidement et en douceur, laissant le conducteur et les passagers descendre à la fin du voyage en se sentant rafraîchis, alertes et prêts à reprendre leur vie bien remplie.

Avec Mulliner représentant le summum du luxe et de la performance, les badges Azure et Speed ​​représentent des interprétations subtilement différentes de l’expérience de conduite Bentley. Chaque Bentley allie détente et exaltation ; la gamme Azure offre aux clients qui accordent la priorité à la première une sélection soigneusement organisée de fonctionnalités conçues pour favoriser le confort et le bien-être.

Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, a déclaré : « »L’Azure, comme Speed ​​et Mulliner, offre à nos clients de la clarté tout au long du processus agréable de choix de leur Bentley idéale. Nous savons, grâce aux recherches scientifiques menées par nos spécialistes, que notre approche holistique du bien-être au volant, alliant technologie, design et savoir-faire, conduira le conducteur et les passagers à leur destination plus détendus qu’au départ. »

Sécurité, sérénité et détente

Les sièges sont la base du confort et du contrôle de conduite, et toutes les Bentley Azure sont dotées de la spécification de confort des sièges avant. Avec des sièges réglables jusqu’à 22 directions, les passagers de toutes tailles et de tous poids, du 95e centile masculin au 5e centile féminin, peuvent trouver leur position assise idéale tandis que la fonction de chauffage et de ventilation aide à maintenir la température corporelle optimale pour le confort et la vigilance.

Lorsque nous nous effondrons, notre corps peut absorber jusqu’à 30% d’oxygène en moins, ce qui réduit notre capacité de réflexion et exerce un stress supplémentaire sur le corps. Azure dispose d’une fonction de massage avec six paramètres programmables qui favorise les micro-ajustements constants des muscles et de la posture qui sont si essentiels pour prévenir la fatigue. Les traversins latéraux réglables, le réglage électrique des ceintures de sécurité et les appuie-tête confort complètent la spécification Front Seat Comfort.

Un autre élément clé de la spécification de la gamme Azure est Bentley Dynamic Ride, le système de contrôle anti-roulis actif 48 V de Bentley qui améliore le confort de conduite et limite le roulis pour des trajets plus fluides et plus relaxants. Le système protège le conducteur et les passagers des mouvements excessifs en découplant électroniquement les barres anti-roulis le cas échéant pour adoucir la conduite, puis en appliquant jusqu’à 1 300 Nm de couple anti-roulis en 0,3 seconde dans les virages pour maintenir la carrosserie à plat et stable.

Tous les modèles Azure sont dotés de la spécification Touring des systèmes d’assistance à la conduite, conférant au conducteur un sentiment de confiance et un contrôle détendu quelles que soient les conditions de circulation ou météorologiques. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient une distance définie par rapport au véhicule qui précède, ralentit (jusqu’à s’arrêter si nécessaire) lorsque le véhicule qui précède le fait et reprend la vitesse définie une fois la voie dégagée. Avec Lane Assist, Traffic Assist et Bentley Safeguard, la suite de radars et de caméras embarqués de Bentley surveille en permanence le trafic et les routes environnantes et peut intervenir si nécessaire pour prévenir ou éviter un accident.

L’environnement relaxant et redynamisant de l’habitacle Azure, qui réduit la fatigue du conducteur, grâce à sa conception multisensorielle et scientifique, ne peut que contribuer à améliorer la sécurité de la voiture. Des études ont montré que dans 20% de toutes les collisions routières, la fatigue a joué un rôle.

Le sentiment de contrôle détendu du conducteur est encore renforcé par l’affichage tête haute, fournissant des directions et une navigation directement dans la ligne de mire, et par la vision nocturne, qui utilise des caméras infrarouges pour identifier les piétons, les cyclistes et la faune en dehors du faisceau du Phares à LED.

La science du bien-être

Le stress joue un rôle croissant dans nos vies ; selon un récent rapport Global Workplace, le stress quotidien a atteint un niveau record en 2021. Cela a des répercussions sur la sécurité routière ; un autre rapport, coparrainé par Brake et Direct Line, a révélé que 71% des conducteurs interrogés avaient perdu leur concentration sur la route au cours des 12 derniers mois en raison du stress ou de la gêne.

Pour analyser et développer le nouveau concept de « bien-être au volant » de Bentley, l’équipe de développement d’Azure a engagé la neuroscientifique créative Katherine Templar-Lewis, de Kinda Studios, dont les recherches approfondies sur les facteurs externes qui influencent le stress ont été essentielles pour définir le « bien-être derrière le volant ». Considérant tout, de la lumière aux motifs que nous voyons autour de nous, en passant par l’impact de la posture dans la voiture et l’importance et le confort thermique, les recherches de Katherine se sont associées aux propres mesures de Bentley pour donner une analyse scientifique à l’expérience relaxante de voyager dans une Bentley, en tant que conducteur ou passager.

Par exemple, les deux influences les plus cruciales sur la relaxation à bord sont le confort de conduite et le NVH (Noise, Vibration & Harshness) – bruit, vibration et dureté. Des recherches qui ont suivi des milliers de personnes sur une période de quatre ans ont révélé que les personnes exposées au bruit de la circulation de plus de 70 décibels (db) étaient 65% plus à risque de dépression. En prenant le Bentayga EWB comme exemple, en tant que voiture principale de la famille Azure, les mesures l’ont rendue plus silencieuse à l’intérieur que ses concurrents, de 4 à 26% selon la fréquence et la position à l’intérieur de la voiture. Le confort de conduite secondaire est une autre variable clé qui affecte le bien-être à bord : plus la conduite est douce, plus le voyage est apaisant. À des vitesses de route typiques et dans la plage de fréquences cruciale de 5 Hz à 20 Hz, le Bentayga EWB a jusqu’à 27% de vibrations de conduite secondaires inférieures à celles de ses concurrents.

Des faits comme ceux-ci ont inspiré l’équipe de Bentley à adopter une approche de conception fondée sur la science, en utilisant une variété de méthodes interdisciplinaires pour créer la sensation la plus positive de bien-être et de confort pour les conducteurs de Bentley et leurs passagers. Et parce qu’une voiture est un environnement multisensoriel, cette approche impliquait de concevoir non seulement pour les sens de la vue, de l’ouïe, du toucher et de l’odorat, mais aussi pour la position de notre corps (proprioception), la gravité et l’accélération (vestibulaire), la température et même la sensation interne (intéroception).

Pour prendre un exemple : là où autrefois un ingénieur en acoustique automobile se concentrait sur la suppression du bruit, des vibrations et de la dureté (domaines de raffinement dans lesquels les voitures Bentley ont toujours été en tête), l’accent est désormais mis autant sur la qualité du son. S’échapper du monde extérieur dans un environnement personnalisé, avec moins de bruit extérieur, qui pourrait autrement réduire l’attention, affecter la mémoire et augmenter la réponse au stress.

Selon Andy Jackson, ingénieur chez Bentley Acoustics, « Nous devons comprendre comment nous détectons et réagissons tous aux sons, puis trouver comment intégrer ces sons dans les composants qui composent une Bentley. Nous équilibrons le son du véhicule et protégeons les occupants du monde extérieur en minimisant la pénétration du son. Nous harmonisons l’acoustique avec les autres entrées sensorielles du véhicule. Le son est littéralement dans l’ADN du véhicule; c’est authentique et artisanal. »

Interaction soignée de la couleur, de la texture et de la tactilité

Maria Mulder, Head of Color & Trim chez Bentley Motors, a déclaré : « Pour créer la gamme Azure, nous avons consulté des neuroscientifiques pour comprendre l’interrelation entre la couleur, la texture, la tactilité et même le parfum afin de créer une atmosphère de sérénité détendue. Lorsque nous voyons des formes et des couleurs agréables, notre cerveau libère des produits chimiques tels que la dopamine qui non seulement nous font nous sentir bien, mais sont bons pour notre corps et notre sentiment de bien-être. Les récepteurs sensoriels convertissent les stimuli physiques en activité neuronale, créant des changements dans notre cerveau et notre système nerveux. Chaque tissu, son, mouvement, couleur et toucher a un impact continu sur notre système nerveux et la cabine Azure a été peaufinée en conséquence. »

À cette fin, la spécification de design d’intérieur Azure inclut le « matelassage de bien-être » ; les motifs fractals de la tapisserie d’ameublement matelassée de diamants fabriqués avec précision créent un jeu de lumière et d’ombre agréable à l’œil et offrent une invitation irrésistible à les explorer du bout des doigts. Et tandis que les clients Bentley auront toujours accès à la gamme complète de placages bois, la gamme Azure offre un choix de trois placages à pores ouverts ; Dark Walnut, Crown-Cut Walnut et Koa, dont la qualité plus douce, satinée et réfléchissante évoque une atmosphère de calme.

Les clients Azure disposent également d’une gamme complète de 15 couleurs de cuir et de séparations de couleurs, avec des coutures contrastées en standard et des passepoils de siège en option sans frais. Pour compléter ces plaisirs visuels, des marchepieds illuminés Azure, des pédales Bentley « B », un éclairage d’ambiance et un volant bicolore avec fonction de chauffage.

Design élégant et distinctif

Des variantes Azure seront proposées sur toute la gamme de modèles Bentley, y compris Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur, Continental GT et Continental GT Convertible. Tous les modèles arboreront le badge « Azure » ​​sur l’extérieur, les plaques de seuil, le carénage et la broderie des sièges.

Parmi les autres constantes de conception d’Azure figurent des grilles de pare-chocs inférieures chromées brillantes, des roues uniques de 22 pouces à dix rayons, des sièges matelassés bien-être et des touches de finition telles que le bouchon de remplissage « bijou » de Bentley. L’effet global est élégant, visuellement agréable et intemporel.

La Bentley Flying Spur Azure comprend également un toit ouvrant panoramique verre à verre dans le cadre de la spécification. La fonction remplit la cabine de lumière naturelle, tandis que le panneau avant s’incline et glisse sur l’arrière fixe pour laisser entrer l’air frais. Les stores électriques en Alcantara, de couleur assortie à l’intérieur, fournissent de l’ombre lorsque vous le souhaitez, dans le matériau doux et tactile alternative au cuir. Un toit ouvrant panoramique fixe en verre est inclus dans la spécification Continental GT Azure.

Une quête permanente de raffinement

Bentley est remarquable parmi les marques automobiles en ce sens qu’elle a toujours atteint les extrêmes de la performance et du raffinement. Même aux débuts de l’entreprise, lorsque les Bentley Boys couraient et gagnaient à Brooklands et au Mans dans leurs tonitruantes machines vertes de course, le fondateur W.O. Bentley était obsédé par sa quête de douceur et de raffinement. « J’ai supporté beaucoup de bruit dans mon temps, mais je n’aime pas ça. », écrit-il dans son autobiographie, ajoutant : « Je déteste le bruit pour le bruit. Pour moi, 70 mph en silence est bien plus honorable qu’un 80 mph bruyant. » Les Azure de Bentley d’aujourd’hui sont plus silencieuses à 241 km/h que n’importe quoi W.O. Bentley aurait connu à 70 ans.

Confort et bien-être

Les clients de Bentley vivent pleinement leur vie, mais les exigences du monde « toujours actif » d’aujourd’hui peuvent engendrer un sentiment de stress et de fatigue mentale – le stress quotidien a atteint un niveau record en 2021, selon le rapport Global Workplace 2021 de 43%. Une Bentley Azure offre un havre de paix, à la fois sonore, visuel et émotionnel, offrant la possibilité de recharger ses batteries mentales.

Le nouveau Bentley Bentayga Extended Wheelbase est le modèle phare de la gamme Azure, s’appuyant encore plus sur l’offre Azure avec l’ajout du siège le plus avancé jamais installé sur la voiture – la spécification de siège aérien de Bentley. Disponible à l’arrière pour les configurations à quatre places et 4+1, le siège comprend 22 modes de réglage et des premières mondiales dans un nouveau système de détection automatique de la température et une technologie de réglage postural.

En mode Relax, le siège peut s’incliner à 40 degrés, tandis que le siège passager est motorisé vers l’avant et un magnifique repose-pieds garni de cuir se déploie depuis l’arrière du siège passager avant. En mode Business, le siège se déplace dans sa position la plus droite pour rendre le travail en déplacement plus confortable.

Avec Seat Auto Climate, un passager sélectionne le point de consigne de température souhaité parmi six niveaux différents. La température de contact et l’humidité de surface sont alors directement mesurées – coussin et dossier indépendamment – ​​et le chauffage et la ventilation sont ajustés pour atteindre la température requise. Ceci est surveillé en permanence pour s’assurer qu’il reste constant car l’optimisation de la température corporelle est vitale lorsque l’accent est mis sur le bien-être individuel. Dans les études qui ont manipulé la température corporelle par des moyens externes, il a généralement été rapporté que la fonction cognitive est réduite en diminuant la température corporelle en dessous de la normale. Un environnement thermique confortable peut également atténuer la fatigue, réduire l’irritabilité et améliorer la sécurité au volant.

La fonction d’ajustement postural utilise de nouvelles poches sur les cuisses et les épaules, ainsi que des poches de massage lombaires supplémentaires, pour modifier subtilement mais continuellement la forme du siège afin d’atténuer les points de pression autour du corps, empêchant les points morts et l’accumulation de fatigue. Trois programmes différents sont disponibles, « Toutes les zones du siège », « Twist » et « Dossier uniquement ». L’utilisation de poches d’air permet d’effectuer des mouvements plus continus et complexes – quasiment imperceptibles pour le passager – plutôt que les mouvements linéaires résultant de l’utilisation de moteurs de siège. Le système va au-delà des mouvements 2D typiques des sièges réglables, capables d’employer une torsion tridimensionnelle pour soulager les points de pression. Six zones de pression indépendantes peuvent fournir 177 ajustements toutes les trois heures pour garantir que le confort du siège ne soit jamais compromis, quelle que soit la durée du trajet. Des études ont montré que le fait de soutenir activement le poids corporel de manière dynamique soulage la tension, ce qui peut amorcer le stress mental et créer un manque de concentration. Il a été démontré que les postures soutenues naturelles soulagent le stress des muscles tendus.

Photos : Bentley