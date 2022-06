Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de Buus à Imola le samedi

Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) a décroché sa première victoire dans la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 à Imola, en Italie lors de la 5ème manche. Par des températures de 34 degrés Celsius, la décision est tombée sur le fil dans un sprint final spectaculaire, avec plusieurs pilotes à la poursuite de la victoire lors de la cinquième manche de la saison sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

« C’est une super sensation ! Au redémarrage après la sortie de la voiture de sécurité pour la deuxième fois, je suis resté proche de Loek Hartog, puis j’ai réussi à le dépasser et à prendre la tête. », explique Buus. La deuxième place de la course de samedi disputée dans le cadre du programme de soutien au DTM est revenue à Porsche-Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing). Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite) a pris la troisième place au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW ).

La première ligne de la grille a été verrouillée par le poleman Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon) et Buus, deux pilotes du Talent Pool, l’initiative de développement des jeunes de la coupe allemande monotype. Dans une course mouvementée avec deux phases de voiture de sécurité, Hartog a tenu bon au départ mais n’a pu défendre son avance que peu avant la fin. Quelques minutes après le retour du véhicule de sécurité entièrement électrique Porsche Taycan Turbo S dans la voie des stands pour la deuxième fois, le peloton de tête s’est regroupé. A trois tours de l’arrivée, Buus profite de l’erreur de freinage de ses rivaux pour dépasser. Cette victoire fait de Buus (18 ans et 363 jours) le deuxième plus jeune vainqueur de l’histoire de la Porsche Carrera Cup Deutschland après l’actuel pilote d’usine Porsche Thomas Preining (18 ans et 359 jours). Le jeune a reçu son trophée des mains de Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

Dans les derniers instants, Heinrich a également réussi à passer devant Hartog. « C’était une course mouvementée. Les derniers tours étaient particulièrement excitants. Il y a eu beaucoup de duels qui ont donné lieu à quelques incidents. La deuxième place est un bon résultat. », a conclu Heinrich. Pour le tenant du titre ten Voorde, la course de 16 tours s’est avérée mouvementée. Après une collision au début, le pilote de 25 ans est retombé à la 15ème place, pour ensuite lancer une charge fougueuse à travers le peloton pour remporter la troisième marche du podium. « Malheureusement, j’ai été pris dans l’accident d’un autre concurrent qui m’a fait reculer. Pourtant, cela s’est avéré être une grande course pour moi. Bien sûr, j’ai profité des phases de voiture de sécurité, mais je n’ai jamais baissé les bras et j’ai été récompensé pour cela. », raconte ten Voorde.

Trois de ses compatriotes suivaient le pilote GP Elite sur la ligne d’arrivée du légendaire circuit italien : Hartog, Morris Schuring (SSR Huber Racing) et Rudy van Buren (Huber Racing). Le Luxembourgeois Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix) a franchi le drapeau à la septième place, la huitième place revenant à Lorcan Hanafin (Fach Auto Tech) de Grande-Bretagne.

La victoire dans la catégorie ProAm est revenue à Carlos Rivas (Black Falcon). Sur le circuit de 4,909 kilomètres au sud-est de Bologne, le Luxembourgeois s’est imposé face aux deux pilotes allemands Kim Hauschild (HRT Performance) et Jan-Erik Slooten (IronForce Racing by Phoenix). Il s’agit de la quatrième victoire du Luxembourgeois dans la catégorie ProAm jusqu’à présent cette saison.

Heinrich maintient son avance dans la Porsche Carrera Cup Deutschland après cinq manches avec 115 points. La deuxième place est occupée par Pereira, 20 ans (76 points) et Buus (73 points).

Résultat course 5, Porsche Carrera Cup Deutschland 2022

1. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

2. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

3. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

4. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

5. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

6. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

7. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

8. Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech)

9. Jesse van Kuijk (Pays-Bas/Team GP Elite)

10. Lucas Groeneveld (Pays-Bas/GP Elite)

Classements par points après 5 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 115 points

2. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 76 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 73 points

Classement recrue

1. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech), 96 points

2. Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech), 94 points

3. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 81 points

Classement ProAm

1. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 116 points

2. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 97 points

3. Sören Spreng (Allemagne/Black Falcon), 68 points

Photos : Porsche