Bentley Mulliner Batur : Une GT exclusive à moteur W12

La Bentley Mulliner Batur – la prochaine voiture de grand tourisme exceptionnellement exclusive, fabriquée à la main et personnalisable à l’infini par Mulliner – fera ses débuts mondiaux à la Monterey Car Week ce week-end. Sa carrosserie se dévoile enfin via une première photo officielle.

Le Batur est bien plus que le successeur de l’extraordinaire Bacalar – une série de 12 Barchetta réalisée à la main par Bentley Mulliner. Sous la direction du directeur du design Andreas Mindt, il présente un tout nouveau langage de conception pour Bentley, avec des caractéristiques classiques du passé réinterprétées dans de nouvelles formes plus épurées qui reposent sur l’utilisation du contraste pour fournir une définition. Ce nouvel ADN de conception Bentley façonnera la future gamme de véhicules électriques à batterie (BEV) Bentley, dont le premier modèle sera lancé en 2025.

Comme le Bacalar, le Batur tire son nom d’un magnifique plan d’eau naturel. Le lac Batur est un lac de cratère de 88 m de profondeur et de 16 km² situé à Kintamani sur l’île de Bali, en Indonésie.

Comme pour le Bacalar, le Batur résume les opportunités ultimes de co-création et de personnalisation pour ses clients. La couleur et la finition de chaque surface et composant peuvent être spécifiées par le client, avec des possibilités pratiquement illimitées de créer un Batur. Les options de matériaux incluent des composites de fibres naturelles durables, du cuir à faible émission de CO2 et même de l’or 18 carats imprimé en 3D.

Le Batur célèbre le moteur W12 emblématique de Bentley, avec une itération produisant plus de puissance et de couple que jamais auparavant. Avec Bentley dans son parcours Beyond100 pour devenir l’entreprise de mobilité de luxe la plus durable au monde, le W12 entre dans ses années crépusculaires – mais pas avant d’avoir propulsé le Batur au rang de grand tourer Bentley par excellence.

La puissance du W12 sera égalée par le système de châssis le plus avancé de Bentley, apportant un dynamisme exceptionnel pour correspondre à des performances en ligne droite époustouflantes.

La Bentley Mulliner Batur sera dévoilée à Monterey en Californie en première mondiale le samedi 20/08/2022 à 20h00 (dimanche 21 août à 16h00, heure locale).

Photos : Bentley