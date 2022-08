Formule E – Porsche termine la saison 2022 à Séoul avec un bilan mitigé

La Formule E a célébré sa 100ème course lors de la course finale à Séoul de la 8ème saison le dimanche 14 août 2022. Les deux pilotes officiels au volant des Porsche 99X Electric se sont alignés sur la grille arborant un nouveau design exclusif – pour célébrer la première mondiale du TAG Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition, la première Smartwatch développée conjointement par Porsche et TAG Heuer. Les résultats attendus n’étaient pas au rendez-vous pour cette 3ème saison de Porsche et cette dernière course anniversaire se terminant par des abandons.

Le constructeur de voitures de sport et la marque suisse de montres de luxe ont uni leurs forces en tant que partenaires mondiaux en 2021. TAG Heuer est le partenaire titre de l’équipe depuis l’entrée de Porsche en Formule E en 2019. La troisième saison de l’équipe ne s’est pas terminée par la réalisation notable qu’elle espérait à l’E-Prix de Séoul. André Lotterer (GER/#36) n’a pas réussi à atteindre l’arrivée lors de sa dernière course pour l’équipe. Pascal Wehrlein (GER/#94), qui a marqué des points avec une septième place lors de la course de samedi, a également abandonné tôt sans faute de sa part.

La saison 8 s’est avérée être une montagne russe pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E. Le plus grand succès de l’équipe de Weissach a été son doublé historique à l’E-Prix de Mexico le 12 février 2022. Dans l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le poleman Pascal Wehrlein a décroché la première victoire de Porsche dans le championnat de Formule E au volant de sa Porsche 99X Electric. André Lotterer l’a suivi sur la ligne d’arrivée à la deuxième place, rendant le triomphe parfait pour le constructeur de voitures de sport de Stuttgart lors de sa troisième course de Formule E de la saison.

A l’E-Prix de Rome, André Lotterer était en passe de remporter le trophée du vainqueur. Alors qu’il ne restait qu’un peu moins de douze minutes au chronomètre, il a balayé l’avant du peloton et a occupé la première place pendant une longue période. Au redémarrage après la phase de voiture de sécurité, il a perdu son avantage et a dû laisser passer ses adversaires. Lorsque la voiture de sécurité a été déployée pour la deuxième fois, il n’était plus en mesure de faire une remontée vers la tête de la course.

A l’E-Prix de Monaco, c’est Pascal Wehrlein qui était sur la bonne voie pour la victoire. Abordant la course depuis la première ligne de la grille, il a arraché la tête d’une manœuvre époustouflante à la sortie du tunnel avant la chicane bâbord du mythique circuit du Grand Prix de la Principauté sur la Côte d’Azur et a réussi à s’écarter légèrement de ses poursuivants. Mais juste après la mi-course, sa Porsche 99X Electric perdait subitement de la vitesse et il était contraint à l’abandon sur problème technique.

Dans les autres courses, André Lotterer et Pascal Wehrlein ont fait de belles performances, notamment en qualifications, mais n’ont pas toujours été en mesure d’égaler ces performances en course.

Au classement des pilotes de l’ABB FIA Formula E World Championship, Pascal Wehrlein se classe 10ème après 16 courses avec 71 points. André Lotterer termine la saison 12ème avec 63 points. Au classement par équipe, le TAG Heuer Porsche Formula E Team occupe la septième place avec 134 points.

Commentaires sur la saison 8

Florian Modlinger, directeur de la Formule E chez Porsche : « Cette dernière course à Séoul n’était décidément pas notre journée. Nos deux pilotes se sont retrouvés empêtrés dans les accidents d’autres concurrents et ont été mis hors de combat. Après seulement quelques tours, Pascal s’était frayé un chemin dans le top 10. Il était certainement sur la bonne voie pour quelque chose de plus. André a disputé sa dernière course pour nous aujourd’hui. Je tiens à le remercier chaleureusement pour son dévouement au cours des trois dernières années. Il va manquer à l’équipe en tant que pilote et gars formidable. Dans l’ensemble, la saison 8 a été une montagne russe pour nous. Il y a eu de grands moments forts comme notre doublé au Mexique et les bonnes performances à Monaco et à Rome, mais certaines courses et circuits ont souligné nos points faibles. Nous allons maintenant travailler dur sur ces faiblesses pour faire de notre voiture Gen3 une gagnante. Notre objectif pour l’année prochaine est clairement de toujours viser des victoires afin d’être en mesure de nous battre pour le titre mondial. »

André Lotterer, pilote officiel Porsche (n°36) : « Je tiens à remercier l’équipe et Porsche pour ces trois belles années. Pendant cette période, nous avons vécu ensemble de nombreux hauts et des bas. Nous espérions plus de succès et nous les méritions sûrement. Cette année a bien commencé pour nous. Notre doublé au Mexique a été un moment fort. Mais la seconde moitié de la saison a tourné mal, et Séoul n’était pas non plus la façon dont j’avais imaginé mes adieux. L’équipe va me manquer – ils sont comme une famille pour moi. Je souhaite à l’équipe tout le meilleur et un grand succès à l’avenir. Je resterai chez Porsche Motorsport et je suis entre de bonnes mains là-bas. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « Pour le moment, je suis toujours déçu de ce week-end et de notre malheureuse seconde partie de saison. Néanmoins, même si nous n’avons pas obtenu les résultats que nous aurions pu obtenir, nous avons montré beaucoup de potentiel. Malgré tout, il y avait aussi beaucoup de points positifs. Le Mexique était notre point culminant, bien sûr. C’est un sentiment que nous voulons revivre le plus tôt possible. Je tiens également à remercier l’équipe pour son excellent soutien, son travail acharné et sa camaraderie. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour revenir plus forts l’année prochaine et, espérons-le, gagner de nombreuses courses. »

Saison 9 en 2023

La saison 9 du championnat de Formule E démarrera avec les nouvelles voitures de course Gen3 à l’E-Prix de Mexico le 14 janvier 2023.

Photos : Porsche