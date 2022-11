Bentley Mulliner Riviera – Une collection de 3 Continental GT Cabriolet sur le thème du yacht

Bentley Motors a lancé une exquise collection Mulliner Riviera pour célébrer le monde élégant de l’industrie du yachting. Basée sur la Bentley Continental GT Cabriolet axé sur le conducteur, l’expression ultime du grand tourisme en plein air, la Mulliner Riviera Collection est uniquement disponible via Bentley Monaco, le haut lieu de la navigation de luxe en Méditerranée.

Les détails artisanaux de la collection Mulliner Riviera reflètent le caractère exclusif de la Côte d’Azur, qui accueille chaque été le prestigieux Monaco Yacht Show. Cela comprend un choix de trois palettes extérieures uniques pour les clients monégasques – Aegean Blue, Aquamarine et Caribbean Blue – créées pour refléter les couleurs de la mer Méditerranée. La même peinture s’étend également à un kit carrosserie en fibre de carbone et à un becquet de couvercle de coffre.

À l’intérieur d’un habitacle de Continental GT Cabriolet qui offre des niveaux inégalés de luxe et de technologie de pointe, les modèles de la collection Mulliner Riviera affichent des caractéristiques inspirées de la voile, telles que des logos de nœuds marins sur les appuie-tête, des garnitures en cuir et Alcantara et des plaques de seuil personnalisées de la collection Riviera. L’étui à clés Riviera, les emblèmes brodés Riviera et un intérieur sur mesure Color Split s’ajoutent au thème nautique.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Europe, a déclaré : « La Mulliner Riviera Collection montre comment Bentley a répondu à la forte demande des clients en matière de personnalisation et d’exclusivité sur mesure. La compréhension de Bentley Monaco du monde de la plaisance, un axe clé de la principauté, ainsi que le savoir-faire de nos designers Mulliner, ont créé des voitures vraiment exceptionnelles et uniques. Cela complétera le littoral méditerranéen à couper le souffle et les environs où ce cabriolet Continental GT unique sera probablement conduit et apprécié. »

La Mulliner Riviera Collection montre comment tout est possible pour les clients les plus exigeants de Bentley. Le plus ancien carrossier du monde est basé au domicile de Bentley, à Crewe, en Angleterre, et propose désormais un savoir-faire sur trois niveaux. Organisé par Mulliner sont des voitures et des fonctionnalités disponibles dans le configurateur Bentley en ligne. Mulliner Bespoke sont des voitures et des fonctionnalités uniquement disponibles chez le détaillant, telles que la collection Mulliner Riviera, tandis que Mulliner Coachbuilt sont des voitures vraiment uniques et uniques fabriquées à la main par l’équipe Mulliner, comme la Bentley Mulliner Batur récemment dévoilée.

Photos : Bentley