Nouveau pack Audi competition edition pour les A4, A5, S4 et S5

Avec les packs competition edition et competition edition plus, Audi élargit sa gamme attrayante et complète d’équipements personnalisés pour les A4 et A5 ainsi que pour les S4 et S5. En plus des phares Matrix LED (selon l’équipement) et de nombreuses éléments supplémentaires en noir brillant, les nouvelles teintes gris Chronos métallisé, bleu Ascari métallisé et vert District métallisé élargissent la gamme de couleurs pour les deux séries.

Afin de mettre en scène de manière idéale les deux packs edition, basés respectivement sur la finition S line et le modèle S, Audi peint les pièces complémentaires suivantes en noir brillant : la calandre, la bande de protection contre les éclats de gravillons (uniquement sur l’A4), les entrées d’air ainsi que les clips, le diffuseur et les sorties d’échappement. La calandre Singleframe, les quatre anneaux à l’avant et à l’arrière, les rétroviseurs latéraux (uniquement en combinaison avec le pack competition edition plus), l’élément de design sous le montant A et le becquet arrière sont également peints en noir brillant (pas pour le cabriolet A5 ou l’A4 Avant avec becquet de toit RS).

Sur le modèle S, la désignation du modèle sur la calandre est également disponible en noir et rouge. Pour l’Audi A5 Cabriolet, le cadre de pare-brise, la garniture de fente de fenêtre, la garniture sur les vitres latérales et la garniture sur le couvercle du top case restent des éléments caractéristiques dans un chrome distinctif et élégant. Tous les modèles S ainsi que les A4 et A5 avec le pack S line sont équipés d’embouts d’échappement chromés foncés. L’Audi S5 Cabriolet est l’exception :elle est toujours livrée avec des embouts d’échappement noirs brillants.

En conjonction avec le pack competition edition plus, les clients recevront également les fonctionnalités suivantes à prix réduit : rétroviseurs latéraux noirs, la projection du logo LED d’entrée de gamme avec le logo losange/S, le pack lumière ambiante, les étriers de frein rouges (uniquement pour les voitures de 150 kW et plus) et l’autocollant des 4 anneaux en noir brillant pour les portes arrière (panneau latéral inférieur sur l’A5 Coupé et l’A5 Cabriolet). Habituellement disponibles uniquement sur les modèles RS, les caches de phares fumés sont disponibles pour la première fois sur les modèles A4 et S4 avec phares Matrix LED ainsi que sur les Audi A5 et S5 modèles avec phares Matrix LED et Audi Laser Light comme feux de route supplémentaires.

Les nouveaux packs competition edition et competition edition plus seront disponibles en Allemagne à partir de janvier 2023. Les prix débutent à 950 euros pour les A4 et S4 et 1 450 euros pour les A5 et S5. Les packs competition edition plus sont proposés au prix de 2 450 euros pour les A4 et S4, et 3 150 euros pour les A5 et S5.

Photos : Audi