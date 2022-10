Bentley ouvre son plus grand showroom européen à Hambourg

L’ouverture du plus grand showroom Bentley d’Europe a présenté l’une des voitures les plus désirables au monde. Une Bentley Mulliner Batur a occupé le devant de la scène lors de l’inauguration de Bentley Hamburg – un nouveau modèle phare pour les occasions les plus spéciales. Pour ajouter à l’exclusivité de l’inauguration, The Macallan a également apporté le prototype unique de The Macallan Horizon, qui a fait ses débuts en Europe pour la première fois.

Le nouveau bâtiment de Hambourg s’étend sur 2 200 mètres carrés, dont un showroom de 800 mètres carrés qui est désormais le plus grand du genre en Europe pour Bentley. La structure magnifiquement conçue comprend des espaces verts, ainsi que des zones réservées à quatre colonies d’abeilles, produisant une offre abondante de miel Bentley Hamburg. Doté d’un système de chauffage et d’une isolation des bâtiments écologiques et avancés, le nouveau showroom complète la stratégie Beyond100 de Bentley visant à devenir un leader mondial de la mobilité de luxe durable, en réinventant chaque aspect de l’entreprise pour devenir neutre en carbone d’ici 2030. L’investissement de 8,5 millions d’euros sur le site de Hambourg fait suite à une année de ventes record pour Bentley en 2021 et à un premier trimestre record en 2022.

Se joignant à l’occasion de l’inauguration, la Bentley Mulliner Batur offre aux clients un choix presque infini d’options exclusives pour personnaliser davantage leurs voitures. Une gamme de placages disponibles pour le fascia comprend un nouveau matériau durable pour le composite Bentley – Natural Fiber. Les clients peuvent également choisir du titane pour les emblématiques poignées de ventilation d’arrêt d’orgue et d’autres éléments, ou même de l’or 18 carats imprimé en 3D. Le coupé exclusif est limité à seulement 18 exemplaires, qui ont tous déjà été réservés par les clients de Bentley Mulliner. Le nouvel ADN de design du Batur montre également la direction des futures Bentley électriques à batterie (BEV – Battery Electric Vehicles).

L’inauguration qui a eu lieu le 6 octobre 2022 a également présenté en première européenne un produit développé conjointement par les équipes de design de Bentley et de The Macallan. Le Macallan Horizon est le premier whisky single malt en édition limitée créé par le partenariat, présenté dans un récipient révolutionnaire qui allie savoir-faire traditionnel, matériaux recyclés et design horizontal exclusif. Le navire est assis horizontalement dans un berceau construit à cet effet et n’a pas de base debout. Au centre du design se trouve une bouteille en verre faite à la main avec une rotation extraordinaire à 180 degrés, représentant la maîtrise de l’espace et du temps obtenue par The Macallan et Bentley Motors lors de la création du prototype.

Le navire est ensuite entouré d’une structure 3D aux torsions complexes, fabriquée dans une suite de beaux matériaux durables.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d’ouvrir Bentley Hamburg et ses installations d’entretien. Étant le plus grand détaillant d’Europe, il offre un cadre magnifique pour toute la gamme Bentley : Azure, S, Speed ​​et Mulliner. C’est une autre preuve de l’engagement ferme de nos partenaires commerciaux à offrir la meilleure expérience client Bentley possible. Nous sommes également ravis de pouvoir présenter ce que Bentley fait de mieux et le monde des possibilités avec la Bentley Mulliner Batur ou la Macallan Horizon. C’est formidable de voir les modèles Bentley d’hier et d’aujourd’hui réunis et nous attendons avec impatience la réaction des clients, des prospects et des fans plus tard dans la journée et souhaitons un grand succès à l’équipe de Bentley Hamburg. »

Bentley Hamburg fait désormais officiellement partie des 70 points de vente Bentley répartis sur les 35 marchés européens différents.

Adresse

Bentley Hamburg

Tarpenring 31-33

22419 Hambourg – Allemagne

