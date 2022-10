Agrandissement de l’atelier d’outillage dans l’usine Audi à Győr

Audi Hungaria a achevé l’agrandissement de son atelier d’outillage à Győr, avec l’intention de le transformer en un centre de compétences fournissant des services de classe mondiale qui contribuent de manière significative au succès du groupe mondial Audi. Cette étape permettra la production locale d’encore plus de modèles Audi, Lamborghini et Bentley.

Pour marquer l’achèvement du programme d’expansion, un consortium d’acteurs mondiaux s’est réuni pour commencer l’exploitation de nouvelles cellules robotisées, qui seront utilisées pour produire des pièces de carrosserie pour les modèles exclusifs du Groupe Volkswagen et Audi. Divers représentants d’Audi Hungaria, AUDI AG et des politiciens ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

« Notre investissement dans l’agrandissement de l’atelier d’outillage témoigne de notre engagement envers le site de production de Győr. Nous avons investi un montant à deux chiffres d’un million d’euros dans ce projet, que nous avons mené à bien au cours des deux dernières années. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge de la production et de la logistique et président du conseil de surveillance d’Audi Hungaria.

« Dans le cadre de notre stratégie « Next Level », notre entreprise vise à porter ses activités dans tous les domaines à de nouveaux niveaux. En plus de notre activité principale de fabrication de moteurs et de véhicules, nous continuons également à développer Audi Hungaria en tant que centre de compétences fournissant des services de classe mondiale, qui apportent une contribution majeure au succès de notre Groupe. Notre atelier d’outillage crée une valeur ajoutée significative pour les clients du monde entier grâce à ses produits uniques et à ses services de développement et de conception. », a déclaré Alfons Dintner, président du conseil d’administration d’Audi Hungaria.

Depuis sa création en 2005, l’atelier d’outillage d’Audi Hungaria n’a cessé de se développer. Avec ses trois secteurs d’activité, la fabrication d’outils, la fabrication d’appareils et d’équipements et la production en série exclusive, elle emploie actuellement environ 700 personnes et est l’une des plus importantes de son genre en Europe centrale et orientale. Au cours des dernières années, les employés d’Audi Hungaria ont acquis un large éventail de compétences en ingénierie et en conception, ce qui a permis à l’atelier d’outillage d’offrir un portefeuille de produits et de services comprenant la simulation de fabrication, la conception et la fabrication d’équipements de production, ainsi que de la production de pièces de carrosserie pour des séries exclusives. Suite à l’agrandissement, le hall de 58 300 mètres carrés est désormais doté d’une technologie de pointe, notamment avec une ligne de presse très flexible, un équipement de découpe laser et des cellules robotisées flexibles.

« L’agrandissement actuel est une étape importante dans l’histoire de notre atelier d’outillage, car il a augmenté la surface de notre hall de production et de logistique de 6 300 mètres carrés. Cela a créé les conditions pour augmenter encore notre capacité de production en série exclusive. Grâce aux équipements de production et aux robots nouvellement installés, nos employés pourront contribuer à la production d’encore plus de modèles Audi, Lamborghini et Bentley, dont nous sommes tous très fiers. », a déclaré Zoltán Les, membre du conseil d’administration en charge de la fabrication de véhicules chez Audi Hungaria.

Dans la production en série exclusive, l’aluminium est le matériau principal utilisé pour les pièces de carrosserie très complexes telles que les hayons, les capots, les portes, les ailes, les toits et les panneaux latéraux. L’expérience et l’expertise acquises au cours de nombreuses années dans la production en série exclusive à Győr profitent aux marques haut de gamme du groupe Audi : Audi, Lamborghini et Bentley.

Photos : Audi