Bomber for Bentley ICE Edition : Des skis haut de gamme performants

Unis dans la recherche de la performance, de la précision et du luxe inégalé, Bentley Motors et Bomber Ski se sont associés pour créer des skis uniques pour la vitesse, le contrôle et l’élégance.

Nouveauté de la saison hiver 2022/23, l’édition Bomber for Bentley ICE Edition est présentée dans une finition blanche et grise hautement polie avec six inserts diamantés 3D plaqués argent en nickel poli laiton pour une esthétique exceptionnelle. Les inserts en diamant sont à la fois une amélioration des performances mais aussi un clin d’œil aux motifs brodés que l’on trouve sur la dernière sellerie en cuir de Bentley. Chaque paire de skis est le résultat d’environ 32 heures de travail d’artisans qualifiés, la finition texturée est une innovation rare sur le marché du ski.

L’édition ICE Edition, limitée à seulement 200 paires de skis, utilise la construction sandwich en bois, signature de Bomber, pour une flexibilité optimale, avec des matériaux supplémentaires tels que le Titanal et la fibre de verre. Les skis sont dotés de flancs ABS qui, au-delà de la finesse, renforcent le soutien structurel, améliorent l’agilité et offrent un nouveau niveau de confort. Ils sont conçus pour convenir aux skieurs de tous niveaux et s’adapteront à tous les terrains, de la glace aux pistes damées en passant par la poudreuse.

Avec la collection 2022/23, les clients pourront ajouter des accessoires aux bâtons de ski Bomber for Bentley qui rappellent l’héritage des leviers de vitesses Bentley du passé, conçus avec des matériaux de pointe ils feront ressortir le meilleur de leur utilisateur. Fabriquées à partir de carbone ultra-léger et d’aluminium, les poignées sont finies avec du cuir écologique souple pour un confort suprême.

Autre nouveauté de cette saison, le casque léger Bomber for Bentley. Fait de matériaux ultra-légers et de cuir écologique doux et durable, le casque en fibre carbone est conçu pour le style et la vitesse, ainsi que pour la sécurité. Fabriqué à la main, il arbore le célèbre badge Bentley des deux côtés. La coque du casque est faite de Kevlar solide et léger logé entre deux couches de fibre de carbone pour une résistance élevée. Le noyau est fabriqué avec du polystyrène expansé pour une meilleure absorption des chocs et a excellé dans les tests d’impact. Il est livré avec une visière photochromique intégrée mais amovible et offre des matériaux hygiéniques innovants avec le système Solid Fragrance Release d’Oikos Fragrances.

La collection Bomber for Bentley comprend deux autres éditions en noir élégant, qui ont été dévoilées pour la première fois en 2019 ; la Black Diamond Edition dans une finition satinée, limitée à 200 paires, et la Centenary Edition, limitée à 100 paires, qui arborent des emblèmes en forme de diamant plaqués or 24 carats pour célébrer les 100 ans de W. O. Bentley a fondé la marque et a placé la barre haute pour la performance de luxe.

L’actuelle et la nouvelle collection, qui voient l’ajout de bâtons et d’un casque, ont été conçues par Chris Cooke, responsable du design lifestyle chez Bentley, en collaboration avec les ingénieurs et artisans italiens de Bomber

Chris Cooke, Manager Lifestyle et Design de Bentley, a déclaré : « Bomber s’avère être le partenaire idéal pour Bentley dans cet espace rempli d’action, alliant luxe et performance tout en ajoutant un peu d’allure aux skieurs sur les pistes. Les skis et les accessoires que nous avons conçus ensemble ont été inspirés par le langage visuel des modèles Bentley, mais tout ce que nous concevons a un but au-delà de l’ornement ; la géométrie 3D sur la surface des skis crée non seulement une esthétique dramatique, mais fait partie de la structure des skis, concentrée dans les zones où le skieur a le plus besoin de soutien et de réponse. »

Marco Dallapiccola, directeur des opérations internationales de Bomber, a ajouté : « Sur les skis Bomber, on peut sentir la passion des artisans qui les créent, une expérience qu’aucun ski fabriqué à la machine ne peut reproduire. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Bentley qui apporte nos produits à des amateurs de ski intransigeants du monde entier. »

Photos : Bentley