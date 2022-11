Calendrier de l’Avent Mercedes-Benz Unimog avec miniature au 1:43 – Edition Franzis

L’offre des calendriers de l’Avent automobiles proposés par l’éditeur allemand Franzis est devenue de plus en plus importante au fil des années. Pour les jours précédents Noël 2022, le choix est assez important avec un grand choix de modèles et de marques. Un modèle emblématique a fait son apparition : le Mercedes-Benz Unimog qui a eu une longue carrière qui est loin de se terminer. Une miniature d’un U 406 au 1:43 se monte durant les 24 premiers jours de décembre, accompagnée de divers accessoires dont un présentoir sonore.

Un modèle culte

De nombreuses générations dont les enfants actuels connaissent le camion à multi-rôles Mercedes-Benz Unimog. L’Unimog a comme d’autres modèles (VW Coccinelle, Porsche 911, VW Combi) une histoire forte et un statut de véhicule culte. Il a été et est toujours le fidèle compagnon de nombreux dépôts d’entretien routier, des militaires, des pompiers, des agriculteurs et d’entrepreneurs depuis plus de 75 ans.

Ce véhicule se devait d’avoir son calendrier de l’Avent et c’est désormais chose faite grâce à Franzis. Le modèle réduit retenu est un Mercedes-Benz Unimog 406 de 1977 à l’échelle 1:43 dans une teinte verte.

Le coffret en carton renferme un ensemble de 24 cartons dédiés aux 24 premiers jours du mois de décembre, contenant différents éléments à découvrir au fil des jours.

Les 24 boîtes réversibles en carton écologique ont chacune un grand motif attrayant à l’avant et à l’arrière, sur le thème de l’Unimog. C’est d’ailleurs le logo des 75 ans du camion qui est à réalisé une fois les boîtes vidées.

Au fil des jours, différents éléments sont disponibles : outils de montage (tourne-vis cruciforme, colle rapide), pièces de la miniature, socle et ses éléments, marque page, autocollants, carré microfibre, …

Une fois assemblé, le socle permet de mettre en scène la miniature de l’Unimog 406 avec 2 arrière-plans mettant en situation deux versions du petit camion. Un module sonore alimenté par des piles classiques permet de découvrir la sonorité du moteur en pressant un bouton rond vert, en rapport à la teinte du véhicule proposé.

En plus de l’historique et des histoires sur l’Unimog 406, le livre d’accompagnement contient également des instructions de montage détaillées pour le modèle de véhicule en plusieurs parties et tous les autres contenus du calendrier. Cela facilite le montage du modèle qui nécessite des points de colle pour certains éléments en plastique.

La miniature est en grande partie en plastique avec la carrosserie du poste de conduite en métal. 7 éléments principaux s’assemblent via des vis et se clipsent. Quelques éléments se collent sur le poste de conduite comme la colonne de direction, le tableau de bord, la prise d’air surélevée, les rétroviseurs extérieurs ainsi que des projecteurs. Le point de vigilance se trouve dans l’assemblage des roues sur les barres en plastique : il ne faut pas trop forcer au risque de les rompre.

Un livret sur l’histoire de l’Unimog

Franzis fournit comme dans chacun de ses calendriers de l’Avent un livret complet (ici de 50 pages) décrivant les origines de l’Unimog, son histoire et son évolution au cours des nombreuses décennies. De nombreuses photos provenant des archives de Mercedes-Benz illustrent ce fascicule sous licence de Daimler AG.

L’autre intérêt de ce livret est de permettre le montage de la miniature et de son socle au fil des jours. Quelques photos illustrent les différentes étapes de l’assemblage avec une poignée de textes.

Avis

Ce calendrier dédié au Mercedes-Benz Unimog est une bonne surprise, d’autant si vous êtes passionnés par ce camion atypique et polyvalent. La qualité des éléments sont au rendez-vous avec une recette bien rodée et efficace afin d’attendre le jour de Noël. Le seul bémol concerne le montage de la miniature qui n’est pas aussi simple que les voitures que j’ai pu assembler auparavant. Le point à améliorer concerne l’assemblage des roues sur chaque axe qui s’avère compliquer si on ne veut pas casser l’axe. Il faut fortement forcer sur les roues en faisant attention de ne pas le rompre.

Le reste est sans problème avec une bonne restitution du son du moteur et des goodies à l’effigie des 75 ans du modèle. Le livret est superbe avec de très bonnes informations et de photos de différentes époques permettant de bien découvrir ce camion qui n’en finit pas de séduire les collectionneurs et les entrepreneurs à travers le monde.

Caractéristiques

Publication : Août 2021

Éditeur : Franzis

Dimensions livret : 29,7 x 20,9 x 0,4 cm – 50 pages

Dimensions coffret : 33,8 x 29 x 4,7 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 40-19631-55406-2

Prix : 64,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com