Bugatti Chiron L’Ébé : la Chiron se pare d’or 24 carats pour la 1ère fois de son histoire

Relevant ce défi technique, Bugatti a, pour la première fois, appliqué une finition en or 24 carats à certains éléments de la Chiron L’Ébé. C’est également la première fois que le célèbre emblème de la marque, le macaron, scintille en or sur la calandre en forme de fer à cheval. Seules trois hypersportives portent le fameux insigne doré dont le design est inspiré du style Art déco des années 1920.

Cinq années ont été nécessaires à Bugatti et aux experts de l’entreprise bavaroise Poellath GmbH & Co. KG pour créer le nouveau macaron doré qui orne avec élégance la calandre de la Chiron L’Ébé. Animées par une véritable passion du détail, les deux équipes ont réalisé des recherches extrêmement approfondies, de multiples tests en laboratoire et de nombreuses expérimentations pour atteindre ce travail artisanal incomparable.

Les équipes se sont basées sur le macaron en argent sterling massif 970 que l’on trouve habituellement sur les modèles Chiron et qui est nickelé au cours d’un long processus. Le nickel est utilisé comme base mais aussi comme protection contre la corrosion avant l’application de la finition dorée. Les experts appliquent une fine couche d’or mesurant entre trois et quatre micromètres sur le macaron puis polissent la pièce pour lui donner un effet miroir. Ce processus, effectué principalement à la main, prend plus de dix heures.

« Nos clients veulent de l’exceptionnel. Pour cela, nous réfléchissons constamment à ce qui correspond au mieux à la philosophie Bugatti en terme de qualité et surtout à la manière dont nous pouvons la mettre en œuvre. Avec le macaron doré sur la calandre en fer à cheval, mais aussi avec les autres éléments dorés du véhicule, nous offrons à nos clients quelque chose d’unique, qu’ils ne peuvent obtenir que chez Bugatti. », a déclaré Hendrik Malinowski, Directeur Général, Ventes et Marketing, chez Bugatti Automobiles. Et pour que ces éléments dorés brillent de mille feux, Bugatti choisit de ne pas appliquer de vernis.

L’idée d’utiliser une forme ovale avec des lettres blanches sur fond rouge pour l’emblème de la marque est venue d’Ettore Bugatti lui-même. Dès 1909, souhaitant que le véhicule puisse être immédiatement identifiable comme étant Bugatti, il décide d’apposer un badge ovale en métal émaillé sur la calandre de la Bugatti Type 13. L’emblème se compose du nom de la marque en lettres majuscules, des initiales « EB » (pour Ettore Bugatti) et de 60 points rouges tout autour de l’ovale. La légende raconte que les 60 points devaient symboliser des perles, synonymes de richesse et d’indépendance au début du XXème siècle. En réalité, il s’agit d’une vue de profil de plusieurs fils servant d’attache pour fixer solidement les pièces mécaniques les unes aux autres. Pour Ettore Bugatti, la fiabilité et la durabilité de ses voitures ont été une priorité tout au long de sa vie. Le macaron Bugatti n’a été que très légèrement modifié au fil des ans.

Dans la Bugatti Chiron L’Ébé, de nombreux éléments extérieurs, en plus du macaron, se parent d’une finition dorée : la bordure de la calandre, l’emblème « EB » sur le bouchon d’essence et d’huile ainsi que celui à l’arrière du véhicule. Mesurant plus de 44 cm de long et 40 cm de large, le fer à cheval est l’élément qui a représenté le plus grand défi puisque c’est là que la surface dorée est la plus importante. Une incroyable expertise et une très grande expérience sont nécessaires pour réaliser une application précise et uniforme de l’or sur cette pièce.

Trois lignes dorées fines, minimalistes mais néanmoins saisissantes, s’étendent de l’avant à l’arrière de la carrosserie en carbone « Blue Royal », créant un contraste impressionnant. Le carbone « Blue Royal » confère au véhicule une allure sportive et élégante rappelant le raffinement des modèles de tourisme d’Ettore Bugatti. Avec ces accents dorés, Bugatti met en valeur les lignes de la Chiron inspirées de celles de la Type 57 G Tank, voiture de course qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1937. Grâce à son cache moteur spécial, lui aussi revêtu d’or, le célèbre moteur W16 de 8,0 litres est absolument resplendissant dans ces derniers modèles de la Chiron. Le dessous de l’aileron arrière est, lui aussi, décoré du logo doré « L’Ébé ».

L’habitacle, avec sa combinaison de couleurs « Silk » et « Lake Blue » est assorti à l’extérieur de la voiture. Le logo « L’Ébé », également présent sur les appuie-têtes et la console centrale, nous rappelle l’hommage à la fille d’Ettore Bugatti. Sur les panneaux de porte, Bugatti célèbre des moments forts de ses 110 ans d’histoire avec un motif présentant l’évolution des véhicules les plus iconiques de la marque, de la Chiron, en passant par la Veyron 16.4, l’EB11, la Type 57 SC Atlantic et la Type 35. Ce motif, dessiné en noir sur fond clair côté conducteur, est dessiné en clair sur fond bleu foncé côté passager.

La Chiron L’Ébé porte le nom de la fille aînée d’Ettore Bugatti. Née en 1903, L’Ébé a mieux connu que quiconque la genèse de la marque. Afin de forger un lien indissociable entre son nom à elle et le sien, Ettore a incorporé ses propres initiales « EB » dans le prénom de sa fille. Dans son livre « The Story of Bugatti », une biographie de son célèbre père, elle donne un aperçu détaillé de l’histoire de l’entreprise et de celle de son père. Comme toutes les femmes à la mode de l’époque, L’Ébé était une adepte du style Art déco. Bugatti lui rend aujourd’hui hommage en nommant ses trois derniers modèles Chiron en son honneur.

« La biographie de L’Ébé Bugatti sur son père nous a aidé à comprendre la personnalité d’Ettore, ses objectifs et son rôle clé dans la société de l’époque. Grâce à ces informations nous avons pu transposer au présent ce qui faisait l’ADN de Bugatti à l’époque. Avec cette configuration spéciale et l’utilisation de son prénom pour les trois derniers modèles Chiron et Chiron Sport, nous souhaitions honorer L’Ébé et lui accorder la place qu’elle mérite dans l’histoire de notre marque. », a commenté Hendrik Malinowski pour expliquer le choix de ce nom.

Photos : Bugatti