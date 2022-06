Première pierre posée à l’usine Audi FAW NEV de Changchun

Avec la création de la société Audi FAW NEV, Audi a ouvert la voie à la production en Chine de modèles basés sur la plate-forme technologique PPE (Premium Platform Electric) pour le marché chinois. Les travaux ont maintenant commencé sur le nouveau site de production de Changchun, la métropole du nord de la Chine. La construction devant s’achever d’ici la fin de 2024, il s’agira de la première usine automobile en Chine où seuls les modèles Audi entièrement électriques sortiront de la ligne de production. L’usine est conçue pour produire plus de 150 000 véhicules par an. Tous les processus du site seront mis en réseau, le programme environnemental « Mission Zero » d’Audi définissant les garde-corps pour une production durable.

« Le début de la construction de notre nouvelle usine à Changchun est une étape importante pour Audi en Chine. Avec la société Audi FAW NEV, nous apportons la plate-forme PPE en Chine et produisons des modèles entièrement électriques spécifiques au marché directement sur place. Cela signifie que la société de coopération jouera un rôle clé dans l’électrification en cours de notre gamme de modèles pour le marché chinois. », a déclaré Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG et responsable des activités en Chine.

La nouvelle usine est construite sur une superficie d’environ 150 hectares, ce qui la rendra légèrement plus grande que l’usine Audi existante de Neckarsulm une fois achevée. Au total, 20 bâtiments seront érigés sur le site d’ici fin 2022. Les équipes techniques hébergées sur le site couvriront l’ensemble de la chaîne de valeur nécessaire à la fabrication automobile. En plus d’un atelier de presse, d’un atelier de carrosserie, d’un atelier de peinture et d’une chaîne de montage de véhicules, il y aura également une usine d’assemblage de batteries, où Audi fabriquera les batteries haute tension utilisées dans ses modèles d’PPE spécifiques à la Chine.

Audi a choisi le nouveau site avec soin : la société de coopération germano-chinoise bénéficiera de l’infrastructure idéale à Changchun. Changchun est l’une des plus grandes régions automobiles de Chine. FAW (First Automobile Works), partenaire chinois de longue date de l’entreprise aux quatre anneaux, y a son siège. Audi produit des modèles pour le marché chinois dans les usines FAW-Volkswagen depuis 1988. En conséquence, de nombreuses entreprises fournisseurs de la nouvelle usine sont déjà implantées dans la région.

Avec le nouveau site de production, Audi crée également environ 3 000 nouveaux emplois à Changchun. Une fois l’usine terminée, la production basée sur la plate-forme PPE commencera, en commençant par trois modèles des séries Audi A6 e-tron et Audi Q6 e-tron.

Le nouveau site servira également de siège social à la société Audi FAW NEV, qui est responsable de la production. La société est la première société de coopération avec une participation majoritaire détenue par Audi en Chine. Audi investit environ 2,6 milliards d’euros dans le projet global, qui englobe à la fois la création de l’entreprise et la construction de l’usine de production.

« Nous combinons le meilleur des deux mondes. Nous réunissons le savoir-faire d’AUDI AG de plus d’un siècle d’histoire automobile et l’expertise complète de notre partenaire chinois de longue date FAW dans une nouvelle entreprise ultramoderne avec un site de production. Cela se reflète également dans les nombreuses technologies de fabrication intelligentes que les deux partenaires rassemblent dans la nouvelle usine. », a souligné Helmut Stettner, PDG d’Audi FAW NEV.

Le nouveau site de la société Audi FAW NEV est doté de technologies et de solutions de pointe. En termes d’aménagement et de processus d’usine, l’entreprise s’appuie sur des modèles réussis d’autres sites Audi et les optimise en fonction des conditions locales. Tous les processus de maintenance, de logistique et de production sont mis en réseau sous une seule architecture informatique. Et pour la première fois hors d’Europe, Audi utilise une solution logistique entièrement intégrée basée sur SAP S/4HANA. Avant même que les bâtiments ne soient debout, des outils numériques sont déjà utilisés : la numérisation 3D est utilisée pour recréer l’ensemble du chantier de construction dans les moindres détails – une autre première pour le Groupe Volkswagen. Cette étape permet au personnel de planification d’Ingolstadt de suivre de près l’avancement des travaux sur le chantier, malgré la grande distance, ainsi que de discuter des prochaines étapes avec les experts sur place.

